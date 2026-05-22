Czy w sytuacji zmieniającego się porządku międzynarodowego Polska jest w stanie skutecznie działać? Czy stała się podmiotem zdolnym realizować swoją rację stanu? A może pozostaje państwem peryferyjnym, a więc takim, którego los determinuje zewnętrzna koniunktura? Do postawienia tych pytań zaprasza najnowszy numer „Res Publiki Nowej” zatytułowany „Polska górą”. Redaktorzy pisma postanowili tchnąć w debatę publiczną nieco optymizmu i spróbować opisać przede wszystkim to, co się w naszym kraju przez ostatnie niespełna cztery dekady udało. Jako zbiorowość niewątpliwie bardzo potrzebujemy takiej opowieści. Nie tylko po to, aby poczuć się lepiej, ale przede wszystkim żeby opisać to, co miało miejsce.