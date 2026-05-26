Z informacji przekazywanych przez „Nikkei” wynika, że USA i Iran omawiają wariant, w którym otwarcie cieśniny Ormuz, którą Iran zablokował w odwecie za atak USA i Izraela, ma nastąpić w ciągu 30 dni od momentu wejścia w życie porozumienia kończącego wojnę (porozumienie to jest wciąż negocjowane, od 7 kwietnia między zwaśnionymi stronami obowiązuje zawieszenie broni).

Reklama Reklama

„Nikkei”: Po zawarciu umowy z USA Iran ma w ciągu 30 dni rozminować cieśninę Ormuz

Iran, w ciągu 30 dni, ma rozminować cieśninę, po czym statki pływające pod wszystkimi banderami mają swobodnie pokonywać jej wody. Iran przestanie również pobierać opłaty za tranzyt – informuje „Nikkei”.

Zawarcie między USA a Iranem porozumienia ma też oznaczać rozpoczęcie 60-dniowego okresu w czasie, którego Waszyngton i Teheran mają negocjować przyszłość programu nuklearnego Iranu – podaje japoński dziennik.

Żegluga przez cieśninę Ormuz nie będzie całkowicie darmowa

Fakt, że Iran nie będzie pobierał opłat tranzytowych za żeglugę przez cieśninę Ormuz, nie oznacza że będzie ona wolna od wszelkich opłat. Rzecznik MSZ Iranu Esmaeil Baghaei poinformował 25 maja, że potencjalna umowa USA z Iranem nie zawiera szczegółów dotyczących zasad zarządzania cieśniną Ormuz. Baghaei mówił, że po otwarciu cieśniny Ormuz Iran nie będzie pobierał opłaty za tranzyt przez jej wody, ale operatorzy statków będą musieli ponosić koszty usług takich jak np. nawigowanie ich czy ochrona środowiska naturalnego przez Iran. Zasady pobierania takich opłat mają być uzgodnione między Iranem a Omanem, w obrębie wód terytorialnych , których znajduje się cieśnina Ormuz.

Irańska blokada cieśniny Ormuz Foto: PAP

Tymczasem w nocy z 25 na 26 maja USA poinformowały, że zaatakowały m.in. irańskie łodzie próbujące rozmieszczać miny morskie. Irańskie media informują, że do ataku doszło w rejonie cieśniny Ormuz, w pobliżu wyspy Larak. W ataku miały zginąć cztery osoby.

Blokada cieśniny Ormuz to najbardziej bolesna dla światowej gospodarki konsekwencja wojny USA i Izraela z Iranem. W normalnych warunkach dziennie przez wody cieśniny przepływało ok. 150 statków, a przez szlak ten przechodziło ok. 20 proc. globalnego eksportu ropy. Blokada cieśniny Ormuz doprowadziła do skokowego wzrostu cen ropy na światowych rynkach (tuż przed wojną baryłka ropy Brent kosztowała ok. 70 dolarów, po jej wybuchu cena przekroczyła 100 dolarów). Wzrost cen ropy przełożył się na wzrost cen paliwa na stacjach benzynowych, wiele państw azjatyckich, które sprowadzają ropę z Bliskiego Wschodu, zaczęło się też mierzyć z deficytami paliwa.

W związku ze wzrostem cen benzyny polski rząd wprowadził tzw. program CPN, w ramach którego ustala codziennie ceny maksymalne benzyny, a także obniżył akcyzę i VAT na paliwo. Program pierwotnie miał obowiązywać maksymalnie trzy miesiące, co miało kosztować budżet ok. 5 mld złotych. Jednak w czasie Forum Gospodarczego „Rzeczpospolitej” minister finansów i gospodarki Andrzej Domański nie wykluczył, że program będzie obowiązywał dłużej.