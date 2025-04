Val Kilmer nakręcił w Polsce western z Bogusławem Lindą. Grał Poszukiwanego

- Chodzi mi o taki odbiór, jaki miał fotograficzny portret papieża ułożony z sylwetek brazylijskich żołnierzy, który nabrał nowych znaczeń, kiedy ożył na billboardach, stał się ulicznym ołtarzem – tłumaczył reżyser. - Western jest w pewnym sensie gatunkiem zbankrutowanym, skonwencjonalizowanym, tak jak w plastyce akt kobiety czy kwiatki w wazonie. To jałowa ziemia, na której może wyrosnąć tylko coś wyjątkowego. Nie przez przypadek ostatnio powodzenie miały tylko artystyczne filmy o Dzikim Zachodzie, jak „Truposz" Jarmuscha. Polski western jest pomysłem, także w sensie marketingowym, absurdalnym. Jak to: Polacy mają mówić światu i Amerykanom, jak ma wyglądać western? Tym bardziej kusiło mnie, żeby taki projekt zrealizować, sprawdzić, co jest w sztuce autentyczne, a co wtórne.

Val Kilmer jako Poszukiwany

Scenografia i kostiumy były naturalistyczne, ale krajobraz nie miał konkretnego adresu geograficznego. Pejzaż z Jury Krakowsko-Częstochowskiej nie przypominał Polski ani Teksasu. Skałki były na ekranie plastycznie przetworzone jako „figuratywne wapienne dziwolągi” - jakby z Dalego. Język filmu był alegoryczny: miasto nie miało nazwy, a postaci - nazwisk. Był Szeryf (Bogusław Linda) i Kobieta (Katarzyna Figura). Obcego grał Karel Rodin, w amerykańskich superprodukcjach dyżurny morderca ze wschodniej Europy („15 minut" z Robertem de Niro). Val Kilmer kreował rolę Poszukiwanego.