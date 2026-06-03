Uroczystości przed pomnikiem Stepana Bandery we Lwowie, 1 stycznia 2025 r.
Nie sądzę, że Zełenski oczekiwał akurat tak gwałtownej reakcji Polski. Formalnie w takich sytuacjach prezydent podpisuje rozporządzenie, ale propozycja pochodzi od osób z jego otoczenia albo dowódców wojskowych. Być może ktoś postanowił w ten sposób zrobić taki patriotyczny krok i zainicjował taką decyzję. Ostatnio było wiele inicjatyw, m.in. utworzenie memoriału bohaterów walki o niepodległość. Miały miejsce ponowne pochówki osób związanych z OUN i UPA. Trwa kampania informacyjna związana z tematem patriotyzmu ukraińskiego i walką o niepodległość. Nie od dzisiaj mamy z Polską pewien dysonans w stosunku do OUN i UPA. W warunkach wojny uwaga do tych formacji nagle wzrosła. Dotychczas, oprócz zachodniej Ukrainy, nigdy nie mieliśmy kultu Bandery. Ale teraz jest. Taki jest skutek wojny. Nikt w Kijowie swoją decyzją nie chciał urazić Polaków.
Być może ktoś z otoczenia prezydenta odradzał mu taką decyzję, tego nie wiemy. Ale na pewno są ludzie, którzy promują takie podejście. Chodzi o Instytut Pamięci Narodowej oraz niektóre osoby w biurze prezydenta. I nie mam wątpliwości co do tego, że osoby te nie przejmują się reakcją Polski. Owszem, w Polsce to wywołało trzęsienie ziemi, ale to też pokazuje protekcjonalny stosunek do Ukrainy. OUN i UPA to część historii Ukrainy i nie da się tego wytrzeć. Stanowisko Polski nie zmieni stosunku Ukraińców do tych formacji.
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Do zabójstwa Ukraińców też dochodziło. Naiwnie byłoby liczyć na to, że Ukraina będzie pisała swoją historię na nowo po myśli Polski. Przecież nie chodzi o historię. W Polsce z różnych powodów nasiliły się antyukraińskie nastroje i niektórzy polscy politycy, w tym prezydent, próbują to wykorzystać, podgrzewając te nastroje. Myślę, że problem tkwi w wewnętrznej polityce Polski. Temat OUN i UPA w Ukrainie nie pojawił się wczoraj, tyle że stosunek Ukraińców do tego tematu mocno się zmieniał po 2014 r. Wszystko przez wojnę z Rosją i to się nie zmieni w namacalnej przyszłości.
Słusznie. Ale to (stosunek do OUN/UPA – red.) wynika z wewnątrzpolitycznych procesów w Ukrainie i to nie ma związku z historią. To nie jest związane z Polską i w żaden sposób nie jest przejawem jakichś antypolskich nastrojów. Chodzi o nasilenie nastrojów radykalno-patriotycznych. Ale proszę zrozumieć jedną rzecz – nie będzie przepisywania historii Ukrainy według polskich wzorców. Słusznie powiedział minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski, który mówił o tym, co nas łączy, a nie dzieli.
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To sprawa Polski. Ukraina nie będzie na to reagowała. W Kijowie mają do tego negatywny i krytyczny stosunek. W naszych mediach piszą o tym, że w Polsce, niestety, rośnie fala nastrojów antyukraińskich. Zaczęło się to w ubiegłym roku. O tym w Ukrainie mówią i piszą. A ta zapowiedź prezydenta jest traktowana jako element tych antyukraińskich nastrojów. Ale to też jest przejawem takiego protekcjonalnego stosunku Polski do Ukrainy. Jeden kraj chce narzucić innemu krajowi swoją wolę. Tak się nie da.
Błąd w pewnym sensie może i miał miejsce. Ale takie są nastroje Ukraińców, są odmienne od tych panujących w Polsce. Zełenski tego nie wymyślił, reaguje na nastroje panujące w społeczeństwie i elitach politycznych Ukrainy. W Polsce upatrują w tym działania antypolskie, ale w Ukrainie traktują to jako działania patriotyczne, niemające nic wspólnego z Polską. Chodzi o odwoływanie się obecnych ukraińskich patriotów do tych, którzy walczyli o naszą niepodległość w czasach II wojny światowej i walczyli z Niemcami i Armią Czerwoną. Dzisiaj z obu stron trzeba dążyć do zmniejszenia napięcia w relacjach i unikania wzajemnych oskarżeń. Nastrojów społecznych nie zmienimy ani w Polsce, ani w Ukrainie.
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To nie odpowiada rzeczywistości. Ukraina oficjalnie na to nie będzie reagowała. Prezydent Ukrainy przyjedzie do Polski, gdy w Polsce zmieni się sytuacja polityczna. Ukraina nie będzie podejmowała decyzji politycznych czy pisała swojej historii po myśli Polski. Sytuacja mocno się zmieniła. Jeżeli to komuś się nie podoba, to trudno, ale naszą historię będą pisali w Kijowie, a nie w Warszawie. Historia zostanie obiektywnie opisana po wojnie, gdy opadną emocje, a historycy i politycy będą spokojniej do tego podchodzić.
Polska mocno nam pomogła i nadal pomaga. Jesteśmy za to wdzięczni. Ale zatrzymanie np. logistycznego wsparcia dla Ukrainy byłoby na rękę Rosji. Wtedy wojna do Polski przyszłaby znacznie wcześniej. Warto o tym pomyśleć. Najważniejszym błędem polskich polityków, zwłaszcza z prawej strony, jest to, że skupili się na problemach przeszłości, nie widząc ryzyka i problemów teraźniejszości. My zaś dzisiaj walczymy o przetrwanie. Polska powtarza błędy, które niegdyś Rosja popełniała w stosunku do Ukrainy, traktując nas z góry. Ukraina jest suwerennym państwem z własną historią.
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Od dawna jest znany i nikt tego nie zamiata pod dywan. Jest mnóstwo publikacji. Ukraina uznaje fakt masowego mordu Polaków na Wołyniu, ale też uznaje fakt mordów dokonywanych na Ukraińcach, również na terenach współczesnej Polski. Słuszne decyzje zapadły w tej sprawie jeszcze w czasach prezydentów Leonida Kuczmy i Aleksandra Kwaśniewskiego. Przypominam też, że papież Jan Paweł II nawoływał do wzajemnego przebaczenia. Powinniśmy opierać nasze relacje na znanej maksymie: przebaczamy i prosimy o przebaczenie.
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