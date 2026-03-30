W ramach wspomnianych 34,9 mld funtów eksport z Wielkiej Brytanii do Polski wyniósł 14,1 mld funtów (wzrost aż o 26,4 proc. lub 2,9 mld funtów), zaś import do Wielkiej Brytanii z Polski wyniósł 20,8 mld funtów (wzrost o 2,4 proc. lub 480 mln funtów).

Wielka Brytania w handlu z Polską odnotowała 6,7 mld funtów deficytu, zatem tenże znacznie spadł – w poprzednim analogicznym okresie była to wartość 9,1 mld funtów.

W analizowanym okresie Polska była 14. największym partnerem handlowym Wielkiej Brytanii, odpowiadając za 1,9 proc. całkowitego handlu tego kraju.

Pięcioma najpopularniejszymi towarami eksportowanymi z Wielkiej Brytanii do Polski w analizowanym okresie były:

– ropa naftowa (3,1 mld funtów, wzrost o 64,1 proc.)

– agregaty prądotwórcze (761,2 mln funtów, niedostępne dane o zmianie procentowej)

– napoje i tytoń (526,7 mln funtów, wzrost o 6,7 proc.)

– samochody (429,4 mln funtów, wzrost o 16,9 proc.)

– maszyny specjalistyczne (297,2 mln funtów, spadek o 12,7 proc.)

Z kolei pięć najpopularniejszych towarów importowanych z Polski do Wielkiej Brytanii w analizowanym okresie to:

– mięso i przetwory mięsne (1,3 mld funtów, wzrost o 10,6 proc.)

– maszyny biurowe (860,9 mln funtów, wzrost o 14,2 proc.)

– pojazdy drogowe inne niż samochody (764,4 mln funtów, spadek o 4,3 proc.)

– napoje i tytoń (616,1 mln funtów, spadek o 0,8 proc.)

– preparaty toaletowe i czyszczące (600,2 mln funtów, wzrost o 7,6 proc.)

Trzy najpopularniejsze rodzaje usług eksportowanych z Wielkiej Brytanii do Polski w analizowanym okresie przedstawiały się następująco:

– inne usługi biznesowe (1,1 mln funtów, wzrost o 28,1 proc.)

– usługi turystyczne (764 mln funtów, wzrost o 7,2 proc.)

– usługi finansowe (547 mln funtów, wzrost o 30,5 proc.)

Ponadto trzema najpopularniejszymi rodzajami usług importowanych z Polski do Wielkiej Brytanii w analizowanym okresie były:

– inne usługi biznesowe (2,0 mld funtów, spadek o 0,5 proc.)

– usługi transportowe (1,7 mld funtów, niedostępne dane o zmianie procentowej)

– usługi turystyczne (1,4 mld funtów, wzrost o 8,1 proc.)

Minister finansów w Londynie

W dniach 23-24 marca minister finansów i gospodarki Andrzej Domański przebywał z wizytą w Londynie, która miała na celu promocję Polski jako miejsca do inwestowania i wiarygodnego partnera gospodarczego oraz pogłębianie relacji polsko-brytyjskich. Wizyta rozpoczęła się od Polsko-Brytyjskiego Forum Ekonomicznego w Mansion House, które otworzył minister wspólnie z kanclerz skarbu Rachel Reeves. Ponadto wziął udział w panelu dyskusyjnym wspólnie z polskim współzałożycielem firmy ElevenLabs Matim Staniszewskim oraz prezesem Babcock International Group Davidem Lockwoodem. Spotkał się również z ministrem ds. biznesu i handlu Peterem Kyle’em, z którym omówił możliwości dwustronnych inwestycji. W drugim dniu pobytu w Londynie odbyła się rozmowa Andrzeja Domańskiego z czołowymi dziennikarzami ekonomicznymi w Ambasadzie RP w Londynie na temat stanowiska Polski w sprawach europejskich i globalnych. Minister zakończył wizytę dyskusją na temat relacji polsko-brytyjskich z parlamentarzystami z APPG on Poland, czyli Ponadpartyjnej Grupy Parlamentarnej ds. Polski, której przewodniczyła posłanka Rosena Allin-Khan, pod koniec stycznia ponownie wybrana szefową tej grupy w parlamencie brytyjskim.

Program „Poland. Business Adventure”

Sukcesem zakończyła się pilotażowa edycja programu stypendialnego „Poland. Business Adventure”, finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i realizowanego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH). Młodym osobom polskiego pochodzenia wychowanym i wykształconym poza granicami kraju umożliwia on poznanie oraz doświadczenie współczesnej Polski, zaś jego celem jest promocja tejże jako atrakcyjnego miejsca rozwoju kariery zawodowej, wzmocnienie więzi między Polonią a polskim środowiskiem biznesowym, a także rozwój kompetencji i wymiana dobrych praktyk. Wśród ogólnej liczby 74 stypendystów realizujących staże w 41 polskich firmach jedną z najliczniejszych grup pod względem kraju pochodzenia stanowiły osoby ze Zjednoczonego Królestwa. Przygotowywana jest kolejna edycja programu.