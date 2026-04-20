W 2025 r. przyspieszył postęp w zakresie sztucznej inteligencji (ang. artificial intelligence – AI) oraz zrównoważonego rolnictwa i produkcji żywności w ogóle. Oba zjawiska niosą ze sobą zmiany jakościowe i ilościowe na rynku. Poza tym zmieniły się też oczekiwania konsumentów, którzy wykazali większą skłonność do szybkiego przechodzenia od marki do marki dzięki technologii informatycznej. Swoje decyzje zakupowe podejmowali oni w oparciu o zdrowie, przystępność cenową i korzyści odżywcze. Eksperci twierdzą, że bieżący rok będzie czasem prawdziwej rewolucji na rynku żywności w relacji z konsumentem, ale nie w jednym obszarze, lecz jako integracja zrównoważonego rozwoju, technologii i oczekiwań konsumentów w codziennym funkcjonowaniu sektora rolno-spożywczego. A całość musi koniecznie zostać atrakcyjnie zaprezentowana klientom. Głównym narzędziem dla osiągnięcia tego celu jest już i będzie sztuczna inteligencja.

AI marketing

Algorytm sztucznej inteligencji pozwala na automatyzację procesów, personalizację komunikacji oraz daje możliwość przeprowadzania zaawansowanych analiz danych. W przypadku promocji żywności, w związku z bardzo liczną konkurencją na rynku, pozwoli to na oszczędność czasu i kosztów. Już samo skorzystanie ze sztucznej inteligencji przez przedsiębiorstwo podnosi jego wartość konkurencyjną w oczach młodych klientów, bo otrzymują oni prosty komunikat – firma podąża z trendem.

Twórcy algorytmów AI podkreślają, że można wykorzystać jej moc do głębokiej analizy marketingowej zakupów konsumentów w kierunku indywidualnego podejścia do klienta. Podkreśla się, że dobrze skrojone, inteligentne rekomendacje w postaci oferty i treści marketingowych nie tylko przyciągną uwagę konsumentów, ale zwiększą ich zaangażowanie i lojalność. Kolejnym atutem AI jest zdolność do natychmiastowego reagowania na wszelkie zmiany trendów.

Znaczenie obrazu w eksporcie

Nie od dziś wiadomo, że jeden obraz jest w stanie powiedzieć więcej niż opis tekstowy tego, co on pokazuje. Po targach żywności w ubiegłym roku oraz w pierwszych trzech miesiącach tego roku widać, że rok do roku wzrosła liczba prezentacji multimedialnych i doszły do nich utwory wykorzystujące sztuczną inteligencję.

Dobre wideo, od pierwszego kadru, buduje zaciekawienie, dostarcza wiedzę i ostatecznie buduje emocje u konsumenta. Tworzenie filmów kiedyś było kosztowne. Obecnie dzięki algorytmom sztucznej inteligencji takie narzędzie marketingowe jak wideo jest dostępne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. To osiągnięcie techniki informatycznej zmienia ich pozycję na rynku, a przy połączeniu z mediami społecznościowymi daje szersze możliwości rynkowe. Mniejszy podmiot może dziś znaczyć więcej. Dlatego eksperci od marketingu wskazują na obraz filmowy jako główny środek w dotarciu ze swoją ofertą do konsumentów.

 

Na koniec 2025 r. wartość eksportu polskiej żywności wyniosła 58,4 mld euro.
Eksport
Jak o rynki eksportowe dla żywności walczą inne państwa?

Sztuką jest i będzie tworzyć krótkie wideo, które opowie wszystko, co klient powinien wiedzieć i odpowie na jego potencjalne pytania. Właśnie AI daje możliwość tworzenia takich utworów w oparciu o zebraną wiedzę na temat zachowań i nawyków konsumenckich. Należy pamiętać, że obraz generuje emocje, a te decydują o zakupach.

Co chce wiedzieć konsument żywności?

Obecnie oczywistym jest, że produkt jest częścią całego łańcucha, a na producencie ciąży odpowiednie wykazanie tego. Jest tak dlatego, że od wielu lat lansowany model zrównoważonej produkcji wbił się już w świadomość i wyobraźnię konsumentów niemal w każdym zakątku świata. Jeśli taki jest model wytwarzania, to na rynku jest przeświadczenie, że mamy do czynienia z wiarygodnym produktem.

Lokalność nie jest przeszkodą, a wręcz atutem, bowiem plasowana globalnie jest elementem standardowej identyfikacji i pozytywnego odbioru od pierwszej chwili. Tę zasadę doskonale rozumieją np. producenci win, którzy naprawdę potrafią zbudować historię i atrakcyjnie ją sprzedać.

 

Brytyjska żywność musi konkurować to z Polski.
Eksport
Wielka Brytania niezmiennie kupuje polską żywność. I to coraz więcej

Dziś konsument oczekuje, że firma jest cool i chce to zobaczyć. Chce również poznać cyrkulację produktu i jego elementów składowych, czyli jak powstaje, co się na niego składa, skąd pochodzą składniki, jak wygląda cykl ekologiczny.

Konieczne umiejętności

Globalizacja przyczyniła się do w miarę ujednolicenia oczekiwań i postaw konsumentów. Taki stan daje pewną wspólną podstawę do tworzenia angażujących materiałów wideo z wykorzystaniem właśnie storytellingu.

Nie da się takich treści stworzyć bez danych. Rozwiązanie tego problemu daje właśnie AI. Z drugiej strony, z uwagi na wysoką konkurencyjność rynku w każdej branży i w segmencie, konsumenci oczekują od producentów proklienckiej postawy, czyli że to oni będą dostosowywać swoją ofertę (produkt lub usługę) do ich potrzeb i preferencji. I to się nie zmieni. Wcale nie jest prawdą, że konsumenci np. w Polsce są bardziej wymagający od tych w Republice Południowej Afryki (RPA). Można się zdziwić.

Stoisko narodowe zorganizowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) na targach Africa Foo
Eksport
RPA to kraj różnorodności, dobry dla sprzedaży żywności

Sztuczna inteligencja pozwala tworzyć oferty skrojone pod dany rynek, co ważne, po kosztach dostępnych dla wszystkich. W efekcie AI wyniesie umiejętności konkurowania w eksporcie na inny poziom.