W 2025 r. przyspieszył postęp w zakresie sztucznej inteligencji (ang. artificial intelligence – AI) oraz zrównoważonego rolnictwa i produkcji żywności w ogóle. Oba zjawiska niosą ze sobą zmiany jakościowe i ilościowe na rynku. Poza tym zmieniły się też oczekiwania konsumentów, którzy wykazali większą skłonność do szybkiego przechodzenia od marki do marki dzięki technologii informatycznej. Swoje decyzje zakupowe podejmowali oni w oparciu o zdrowie, przystępność cenową i korzyści odżywcze. Eksperci twierdzą, że bieżący rok będzie czasem prawdziwej rewolucji na rynku żywności w relacji z konsumentem, ale nie w jednym obszarze, lecz jako integracja zrównoważonego rozwoju, technologii i oczekiwań konsumentów w codziennym funkcjonowaniu sektora rolno-spożywczego. A całość musi koniecznie zostać atrakcyjnie zaprezentowana klientom. Głównym narzędziem dla osiągnięcia tego celu jest już i będzie sztuczna inteligencja.

AI marketing

Algorytm sztucznej inteligencji pozwala na automatyzację procesów, personalizację komunikacji oraz daje możliwość przeprowadzania zaawansowanych analiz danych. W przypadku promocji żywności, w związku z bardzo liczną konkurencją na rynku, pozwoli to na oszczędność czasu i kosztów. Już samo skorzystanie ze sztucznej inteligencji przez przedsiębiorstwo podnosi jego wartość konkurencyjną w oczach młodych klientów, bo otrzymują oni prosty komunikat – firma podąża z trendem.

Twórcy algorytmów AI podkreślają, że można wykorzystać jej moc do głębokiej analizy marketingowej zakupów konsumentów w kierunku indywidualnego podejścia do klienta. Podkreśla się, że dobrze skrojone, inteligentne rekomendacje w postaci oferty i treści marketingowych nie tylko przyciągną uwagę konsumentów, ale zwiększą ich zaangażowanie i lojalność. Kolejnym atutem AI jest zdolność do natychmiastowego reagowania na wszelkie zmiany trendów.

Znaczenie obrazu w eksporcie

Nie od dziś wiadomo, że jeden obraz jest w stanie powiedzieć więcej niż opis tekstowy tego, co on pokazuje. Po targach żywności w ubiegłym roku oraz w pierwszych trzech miesiącach tego roku widać, że rok do roku wzrosła liczba prezentacji multimedialnych i doszły do nich utwory wykorzystujące sztuczną inteligencję.

Dobre wideo, od pierwszego kadru, buduje zaciekawienie, dostarcza wiedzę i ostatecznie buduje emocje u konsumenta. Tworzenie filmów kiedyś było kosztowne. Obecnie dzięki algorytmom sztucznej inteligencji takie narzędzie marketingowe jak wideo jest dostępne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. To osiągnięcie techniki informatycznej zmienia ich pozycję na rynku, a przy połączeniu z mediami społecznościowymi daje szersze możliwości rynkowe. Mniejszy podmiot może dziś znaczyć więcej. Dlatego eksperci od marketingu wskazują na obraz filmowy jako główny środek w dotarciu ze swoją ofertą do konsumentów.

Sztuką jest i będzie tworzyć krótkie wideo, które opowie wszystko, co klient powinien wiedzieć i odpowie na jego potencjalne pytania. Właśnie AI daje możliwość tworzenia takich utworów w oparciu o zebraną wiedzę na temat zachowań i nawyków konsumenckich. Należy pamiętać, że obraz generuje emocje, a te decydują o zakupach.

Co chce wiedzieć konsument żywności?

Obecnie oczywistym jest, że produkt jest częścią całego łańcucha, a na producencie ciąży odpowiednie wykazanie tego. Jest tak dlatego, że od wielu lat lansowany model zrównoważonej produkcji wbił się już w świadomość i wyobraźnię konsumentów niemal w każdym zakątku świata. Jeśli taki jest model wytwarzania, to na rynku jest przeświadczenie, że mamy do czynienia z wiarygodnym produktem.

Lokalność nie jest przeszkodą, a wręcz atutem, bowiem plasowana globalnie jest elementem standardowej identyfikacji i pozytywnego odbioru od pierwszej chwili. Tę zasadę doskonale rozumieją np. producenci win, którzy naprawdę potrafią zbudować historię i atrakcyjnie ją sprzedać.

Dziś konsument oczekuje, że firma jest cool i chce to zobaczyć. Chce również poznać cyrkulację produktu i jego elementów składowych, czyli jak powstaje, co się na niego składa, skąd pochodzą składniki, jak wygląda cykl ekologiczny.

Konieczne umiejętności

Globalizacja przyczyniła się do w miarę ujednolicenia oczekiwań i postaw konsumentów. Taki stan daje pewną wspólną podstawę do tworzenia angażujących materiałów wideo z wykorzystaniem właśnie storytellingu.

Nie da się takich treści stworzyć bez danych. Rozwiązanie tego problemu daje właśnie AI. Z drugiej strony, z uwagi na wysoką konkurencyjność rynku w każdej branży i w segmencie, konsumenci oczekują od producentów proklienckiej postawy, czyli że to oni będą dostosowywać swoją ofertę (produkt lub usługę) do ich potrzeb i preferencji. I to się nie zmieni. Wcale nie jest prawdą, że konsumenci np. w Polsce są bardziej wymagający od tych w Republice Południowej Afryki (RPA). Można się zdziwić.

Sztuczna inteligencja pozwala tworzyć oferty skrojone pod dany rynek, co ważne, po kosztach dostępnych dla wszystkich. W efekcie AI wyniesie umiejętności konkurowania w eksporcie na inny poziom.