Autorzy opowiadają poprzez powieść graficzną historię nieznanego szerzej w Polsce psychiatry. Wertham rozdarty jest między autentycznym humanizmem a obsesją kontrolowania kultury popularnej.

Komiks działa najlepiej wtedy, gdy pokazuje uczonego jako postać tragiczną: lekarza walczącego z segregacją rasową, prowadzącego klinikę psychiatryczną w Harlemie i szczerze przekonanego, że przemoc rodzi się z warunków społecznych. Twórcy słusznie podkreślają, że kulisy powstania niesławnej książki „Seduction of the Innocent” nie są czarno-białe. Tyle że ta wieloznaczność zostaje rozmyta przez konstrukcję przypominającą album z przypadkowo posklejanych artykułów. Kolejne rozdziały przeskakują między seryjnymi mordercami, komisją senacką, historią EC Comics i prywatnymi ambicjami Werthama, przez co całość momentami przypomina bardziej ilustrowany reportaż niż spójną narrację.