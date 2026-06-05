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„Doktor Bezwartościowy”: Zniszczyć popkulturę

„Doktor Bezwartościowy” miał być próbą odzyskania Fredrica Werthama z popkulturowego piekła – pokazania człowieka bardziej skomplikowanego niż memiczny „wróg komiksów”.

Publikacja: 05.06.2026 16:20

„Doktor Bezwartościowy”: Zniszczyć popkulturę

Foto: mat.pras.

Michał Chudoliński

Autorzy opowiadają poprzez powieść graficzną historię nieznanego szerzej w Polsce psychiatry. Wertham rozdarty jest między autentycznym humanizmem a obsesją kontrolowania kultury popularnej.

Komiks działa najlepiej wtedy, gdy pokazuje uczonego jako postać tragiczną: lekarza walczącego z segregacją rasową, prowadzącego klinikę psychiatryczną w Harlemie i szczerze przekonanego, że przemoc rodzi się z warunków społecznych. Twórcy słusznie podkreślają, że kulisy powstania niesławnej książki „Seduction of the Innocent” nie są czarno-białe. Tyle że ta wieloznaczność zostaje rozmyta przez konstrukcję przypominającą album z przypadkowo posklejanych artykułów. Kolejne rozdziały przeskakują między seryjnymi mordercami, komisją senacką, historią EC Comics i prywatnymi ambicjami Werthama, przez co całość momentami przypomina bardziej ilustrowany reportaż niż spójną narrację.

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