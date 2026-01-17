O 300-tysięcznej armii słyszymy już od kilku lat i liczba żołnierzy faktycznie rośnie – teraz wynosi ponad 210 tysięcy żołnierzy. Warto przypomnieć, że w Polsce już funkcjonuje Dobrowolna Zasadnicza Służba Wojskowa (DZSW), czyli tzw. dobrowolny pobór. Ta służba przewiduje szkolenia ochotników, które kończą się przysięgą wojskową. Szkolenie podstawowe trwa 28 dni, specjalistyczne do 11 miesięcy, a później chętni mogą zostać w armii na dłużej.

Jednak po ogłoszeniu mobilizacji ta liczba ma wzrosnąć kilkukrotnie. Dlatego, mimo wprowadzenia DZSW, coraz więcej generałów mniej lub bardziej otwarcie mówi o przywróceniu poboru. Na razie można zakładać, że przebija się koncepcja tzw. poboru selektywnego, a nie powszechnego. Podobne rozwiązanie od kilku lat praktykuje Szwecja, która co roku wybiera sobie kandydatów do szkolenia w oparciu o to, jakie umiejętności są przydatne dla wojska, np. powołują kierowców samochodów, informatyków, oraz personel medyczny.

Dowództwo polskiej armii zakłada, że będzie mogło dokonać takiej selekcji, bowiem zakłada wprowadzenie w trakcie obowiązkowej kwalifikacji wojskowej, którą przechodzą osoby osiągające pełnoletność, obowiązku wypełnienia kwestionariusza takiego, jaki wypełniają kandydaci do wojska. Chodzi o to, aby armia znała umiejętności i talenty młodych ludzi i dokonała sensownego wyboru.

Foto: Tomasz Sitarski

To jest jeden z wariantów – ustaliliśmy. Inny zakłada np. powołanie całego rocznika absolwentów szkół średnich na dwumiesięczne szkolenie podstawowe zorganizowane w czasie wakacji, następnie utrzymanie tych osób w rezerwie poprzez regularne wzywania na ćwiczenia.

Wojskowi analitycy wskazują, że poważnym „wyzwaniem egzystencjalnym” stanie się demografia, wiek żołnierzy rezerwy powoływanych na ćwiczenia będzie wzrastał. Eksperci wskazują, że do 2040 r. ubędzie ok. 2 mln Polaków. Wprowadzenie np. poboru selektywnego byłoby możliwe wtedy, gdyby załamał się system ochotniczego naboru do służby wojskowej. Kiedy jest to możliwe? Wojskowi o tym na razie nie mówią, bo decyzję podejmą politycy. Ale warto przypomnieć, że w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” gen. Mirosław Bryś, były szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji jeszcze przed objęciem funkcji zastępcy szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, pytany czy powinien zostać odwieszony pobór, odpowiedział, że teraz jeszcze nie, „ale już w 2028 r. trzeba byłoby się nad tym zastanowić z powodu demografii”. Przypomniał, że w innych krajach, np. w Szwecji, na Litwie, na Łotwie i Estonii, przywrócono obowiązkową służbę wojskową.