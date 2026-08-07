Do zatrzymań doszło jednocześnie na terenie kilku województw – napisał na platformie X szef MSWiA Marcin Kierwiński.

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Z kolei Komenda Główna Policji poinformowała, że do zatrzymań doszło jednocześnie na terenie województw: mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego, a podczas przeprowadzonych działań w ręce funkcjonariuszy trafiło pięciu mężczyzn i kobieta w wieku od 36 do 52 lat. Wśród nich znajduje się osoba podejrzana o kierowanie działalnością grupy.

50 kilogramów kokainy

„Sprawa jest efektem wielomiesięcznego śledztwa prowadzonego przez funkcjonariuszy Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Stołecznej Policji wspólnie z Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie" – podała stołeczna policja.

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Jak wyjaśniła, bezpośredni związek ze sprawą ma ujawnienie we wrześniu 2025 r. przez służby holenderskie 50 kilogramów kokainy ukrytej w akumulatorach wózków widłowych.

Śledczy odkryli, że członkowie grupy mieli ściśle określony podział ról, który obejmował m.in.: zakup pojazdów i nadzór nad ich przystosowaniem do przemytu poprzez wykonanie specjalnych skrytek konstrukcyjnych, organizację transportu, w tym wynajęcie zestawu ciężarowego i kierowcy, przygotowanie oraz ukrycie narkotyków w skrytkach, a także nadzorowanie transportu środków odurzających do miejsca przeznaczenia.

Zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej

Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym kierowania jej działalnością, a także organizowania przewozu oraz wywozu znacznych ilości środków odurzających do państw Unii Europejskiej.

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Na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zastosował wobec pięciu podejrzanych tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Natomiast wobec szóstego podejrzanego zastosowano dozór policji.

Przy zatrzymaniach pomagał Europol, zapewniając m.in. koordynację wymiany informacji pomiędzy Strażą Graniczną a organami ścigania Królestwa Niderlandów.