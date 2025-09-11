– Jeżeli dron spada na teren prywatny i powoduje straty, np. niszczy budynek lub uprawy, właściciel nieruchomości nie może samodzielnie dochodzić roszczeń wobec obcego państwa. Wynika to z zasady immunitetu państwowego, ugruntowanej w prawie i w orzecznictwie międzynarodowym – rozwiewa wątpliwości Barbara Skardzińska, radczyni prawna i ekspertka Centrum Prawa Kosmicznego im. Manfreda Lachsa.

Reklama Reklama

Ekspertka Centrum Prawa Kosmicznego: skuteczność odszkodowań zależy od mechanizmów politycznych i dyplomatycznych

Sytuacja, w której na Polskę – podczas ataku reżimu Putina przeprowadzonego na Ukrainę – wleciały rosyjskie drony, wywołała dyskusję na temat odpowiedzialności za ewentualne zniszczenia, jakich mogłyby dokonać spadające lub zestrzeliwane obiekty (w wyniku tego zdarzenia uszkodzono jeden budynek).

Prawnicy wyjaśniają, że o ile oficjalnie ścieżka do uzyskania odszkodowania od państwa, które je wysłało, istnieje, o tyle obywatel musiałby przejść najpierw przysłowiową „drogę przez mękę”. I przypominają, że w przypadku kraju takiego jak Rosja, nie ma co liczyć na jakąkolwiek skuteczność.

Jak tłumaczy mec. Skardzińska, właściciel uszkodzonej nieruchomości teoretycznie może domagać się odszkodowania od Skarbu Państwa na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, przewidujących odpowiedzialność państwa za szkody wyrządzone przy wykonywaniu władzy publicznej. Wówczas Polska – za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych – może dochodzić roszczeń wobec państwa-sprawcy, powołując się na odpowiedzialność za działania bezprawne.