Zezwolenia takie wydaje prezes ULC w formie decyzji. Procedura jest tu prostsza niż w przypadku certyfikatu, ale wciąż wymagane jest załączenie analizy ryzyka operacji, które planujemy wykonać. Jest ona przeprowadzana metodą SORA. Uwzględnić trzeba m.in. co znajduje się na obszarze operacji (zarówno na ziemi, jak i w powietrzu), jaki jest poziom doświadczenia pilota, parametry danego bezzałogowca, skutki utraty kontroli, ewentualnego upadku drona, jakie środki przewidziano w celu złagodzenia jego skutków… Dokument taki potrafi mieć kilkadziesiąt stron. Analizę przeprowadza wnioskujący o zezwolenie, a organ (Prezes ULC) ocenia jej prawidłowość zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym.

Zmiana wynika z konieczności dostosowania polskich przepisów to prawa UE. Ale dlaczego Unia zdecydowała się je uchwalić?

Wynika to z systemowego podejścia UE do lotnictwa i dążenia do tego, by przepisy na całym jej obszarze były jednolite. By nie było tak, że w każdym kraju są inne zasady lotów, prowadzenia działalności czy nabywania uprawnień. Dzięki jednolitemu podejściu UE możliwy jest też przepływ usług lotniczych w ramach wspólnego rynku. Jest to przede wszystkim element ułatwienia dostępu do rynku.

A czy po zmianie przepisów będzie łatwiej, czy trudniej uzyskać zezwolenia i certyfikaty?

To się akurat nie zmieni, bo te przepisy już działają i wiele podmiotów uzyskało już zezwolenia według wymogów UE. To, co zmieni nowa ustawa, to przede wszystkim doprecyzowanie kompetencji Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Wskazanie co może, a czego nie może robić i na jakich zasadach. Chodzi o wydawanie i cofanie pozwoleń w drodze decyzji. Do tej pory było to robione „ad hoc”. Prace nad projektem trwają już kilka lat, najpierw na poziomie Prezesa ULC i ministerstwa, następnie w Sejmie, dlatego jesteśmy dość opóźnieni z dostosowywaniem się do unijnych przepisów. Drugą ważną zmianą jest możliwość prowadzania przez państwa członkowskie tzw. „stref geograficznych” dla bezzałogowców.