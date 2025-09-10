Aktualizacja: 10.09.2025 13:48 Publikacja: 10.09.2025 13:27
Lotnisko Chopina w Warszawie (tzw. Okęcie)
W nocy z wtorku na środę kilkanaście bezzałogowych statków powietrznych wleciało nad terytorium Polski – najprawdopodobniej z Białorusi. W związku z tym zagrożeniem podjęto decyzję o zamknięciu lotnisk na Okęciu, w Modlinie, Rzeszowie i Lublinie. Nie ulega wątpliwości, że spowodowało to opóźnienia w ruchu lotniczym. Unijne przepisy przewidują, że w wypadku, gdy samolot dotrze do miejsca docelowego z co najmniej 3-godzinnym opóźnieniem, pasażer może liczyć na od 250 do 600 euro zadośćuczynienia. Nie dotyczy to jednak sytuacji, gdy do opóźnienia doszło wskutek nadzwyczajnych okoliczności.
– Podróżni nie mają najmniejszych szans na odszkodowanie od przewoźnika. Odpowiedzialność jest wyłączona, jeżeli przewoźnik wykaże, że nie miał wpływu na okoliczności i nie mógł im zapobiec. Trudno o bardziej oczywisty przykład okoliczności wyłączających odpowiedzialność przewoźnika niż zamknięcie przestrzeni powietrznej z powodu naruszenia przestrzeni powietrznej w zaistniałej sytuacji – mówi radca prawny Mikołaj Doskocz specjalizujący się w prawie lotniczym.
Podobnie przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia związane z nadzwyczajnymi warunkami pogodowymi czy np. strajkiem pracowników lotniska. Jeśli jednak strajkowaliby pracownicy samej linii lotniczej, to jej odpowiedzialność nie jest już wyłączona.
– Nie wiemy jeszcze co się dokładnie wydarzyło, ale działania quasi-wojenne, albo związane z konfliktem zbrojnym mogą podpadać pod klauzulę „siły wyższej”. Ta konstrukcja w prawie cywilnym sprawia, że niewykonanie zobowiązania (w tym wypadku – przez przewoźnika) nie rodzi odpowiedzialności – mówi dr Mateusz Winczura, adwokat w kancelarii Kieszkowska Rutkowska Kolasiński.
– To na pewno czynnik, który należy zbadać i wziąć pod uwagę – dodaje adwokat.
Adwokat dodaje, że w podobnych sytuacjach czysto teoretycznie można rozważać odpowiedzialność finansową państwa. Jednak trzeba by tu wykazać bezprawność działania, która mogłaby zajść przy oczywistej bezzasadności podjętej reakcji.
– Gdyby to był pojedynczy, zagubiony dron i z tego powodu zamknięto by lotniska w całym kraju, to potencjalnie można by się zastanawiać. W tym wypadku były to jednak prewencyjne działania w sytuacji, gdy nie było jeszcze wiadomo, jak poważne jest zagrożenie. Dlatego w tym wypadku i w świetle obecnie dostępnych informacji nie widzę podstaw do takich roszczeń – podsumowuje Mateusz Winczura.
