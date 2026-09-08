Na początku wolność była tylko marzeniem, które prowadzi lud na barykady, jak w sławnym obrazie Eugène'a Delacroix; jeden w cylindrze, drugi w byle jakiej czapce, trzeci w marnej kapocie już padł w walce, ale wszystkich wiodła ta sama nadzieja. Aby podjąć walkę o wolność, trzeba najpierw – choć trochę – poczuć się wewnętrznie wolnym; dopiero tacy idą na barykady albo organizują strajki. Wtedy nareszcie chowamy poległych, karzemy zdrajców, ogłaszamy nowe prawa, zwołujemy Stany Generalne albo Sejm.

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Straszna tajemnica wolności. Jak wprowadzić wolność „do”?

Jednak dopiero gdy odświętujemy zwycięstwo, zaczynamy dostrzegać, że wprawdzie wszyscy są wolni, ale nie wszyscy są równi; odkrywamy straszną tajemnicę wolności, jeden otrzymał jej więcej, drugi mniej. Wolność oznacza tylko uwolnienie od wszechwładzy tyrana lub zaborcy, ale aby nawet ten w gorszej czapce lub w kapocie, który tak dzielnie spisał się na barykadzie, poczuł się wolny, potrzebna jest także wolność „do”: dla robotnika w dostępie do godziwie płatnej pracy, dla wieśniaka – do ziemi, dla młokosa z barykady – do szkoły, a potem studiów.

Wszak demokracja, która powinna być przywilejem wszystkich wolnych ludzi, okazuje się reglamentowana; ci, co nawet na barykadę poszli w cylindrach, zastrzegają dostęp do wyborczej urny tylko dla posiadaczy majątków, albo ogłaszają cenzus wykształcenia. Wolność „do” można wprowadzić tylko przez odbieranie wolności tym, którzy – naszym zdaniem – mają jej za wiele. Także mędrkom, którym się wydaje, że mogą gadać co chcą, bo mają dyplom jakiejś tam uczelni. Co z tego, że wolność gryzie się z równością jak złe psy, wszak liczy się jedynie głos prostego człowieka!

Droga do bolszewizmu w nowym prawicowym opakowaniu

A trzecie z tej triady: braterstwo, zwane czasem solidarnością? Razem z popsutą doszczętnie demokracją służy do przyozdobienia zgliszczy naszej chwalebnej barykady. Potrzeba tylko wielomównych oszustów i krzykaczy, aby to uzasadnić i otworzyć drogę do bolszewizmu w nowym – kto wie, czy nie prawicowym? – opakowaniu. Jeden z nich wkrótce ogłosi się cesarzem albo innym zbawcą narodu i wszystko zacznie się od nowa.

Ale coś nam zostało: raz na cztery lata możemy wybrać sobie nowego tyrana, nie mając jakiegokolwiek wpływu na jego zamiary.