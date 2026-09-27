W pobliżu strategicznej bazy lotniczej RAF Fairford w południowo-zachodniej Anglii doszło do groźnego incydentu. Brytyjskie służby zatrzymały kilku mężczyzn podejrzanych o przestępstwa związane z użyciem materiałów wybuchowych. W rejonie przyległej miejscowości Whelford przeprowadzono ewakuację mieszkańców, a obszar wokół obiektu wojskowego został odcięty kordonem uzbrojonej policję.

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Incydent przy bazie RAF Fairford. Zatrzymania i ewakuacja mieszkańców

Jak poinformowała brytyjska stacja telewizyjna Sky News oraz agencja prasowa Reuters, na miejscu zdarzenia od niedzielnego rana pracują wyspecjalizowane jednostki wojskowe i cywilne służby ratunkowe. Rejon zdarzenia zabezpiecza około 30 pojazdów operacyjnych, w tym wozy bojowe straży pożarnej, radiowozy, karetki pogotowia oraz medyczne zespoły reagowania w środowisku niebezpiecznym (HART).

Zarzuty z ustawy o materiałach wybuchowych

Miejscem akcji służb jest miejscowość Whelford, bezpośrednio sąsiadująca z kompleksem wojskowym. W oświadczeniu opublikowanym przez policję z hrabstwa Gloucestershire (Gloucestershire Constabulary), na które powołują się Sky News i Reuters, potwierdzono fakt zatrzymania podejrzanych oraz ewakuacji okolicznych budynków.

„W związku z ogłoszeniem stanu poważnego zdarzenia trwa obecnie ewakuacja szeregu nieruchomości w rejonie Whelford. Jest to następstwem aresztowania kilku mężczyzn podejrzanych o popełnienie przestępstw na podstawie ustawy o materiałach wybuchowych” – przekazała w oficjalnym komunikacie lokalna policja.