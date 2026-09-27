Władze Izraela ogłosiły całkowitą, tygodniową blokadę Zachodniego Brzegu Jordanu w związku z obchodami żydowskiego święta Sukkot. Decyzja ta wywołuje zupełnie odmienne reakcje i oceny po obu stronach trwającego konfliktu.

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Izrael zamyka przejścia na Zachodnim Brzegu

Izraelskie władze podjęły decyzję o nałożeniu ogólnej blokady na obszar Zachodniego Brzegu Jordanu oraz o zamknięciu przejść granicznych do soboty, 3 października. Jak poinformował izraelski portal Ynetnews, decyzja ta została wydana przez ministra obrony Israela Katza i stanowi realizację bezpośrednich rekomendacji Sił Obronnych Izraela (IDF).

Obostrzenia obowiązują przez cały okres święta Sukkot. W ramach obowiązujących regulacji całkowicie wstrzymano wjazd palestyńskich pracowników do izraelskich osiedli znajdujących się na tym terenie, za wyjątkiem osób wykonujących kluczowe i niezbędne prace. Ynetnews przypomina jednocześnie, że podobne środki bezpieczeństwa są standardowo nakładane w trakcie jesiennych świąt miesiąca Tiszrei, a wjazd większości palestyńskich sił roboczych pozostaje ograniczony od momentu wybuchu wojny w październiku 2023 r..

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Czym jest święto Sukkot?

Samo święto Sukkot, zwane w języku polskim Świętem Szałasów lub Świętem Zbiorów, zajmuje szczególne miejsce w kalendarzu żydowskim. Jak tłumaczy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, należy ono do cyklu Szalosz Regalim (Trzech Świąt Pielgrzymich), które w starożytności wiązały się z masowymi wędrówkami Żydów do Świątyni Jerozolimskiej.

Siedmiodniowe obchody upamiętniają czterdziestoletnią wędrówkę Izraelitów przez pustynię po wyjściu z niewoli egipskiej, podczas której zamieszkiwali oni w prowizorycznych schronieniach. Kluczowym elementem tradycji jest budowanie świątecznych szałasów (suk) z roślinnym dachem, w których spożywa się posiłki, a w krajach o ciepłym klimacie – także nocuje. W liturgii synagogalnej obecny jest rytuał potrząsania wiązką złożoną z czterech gatunków roślin (palmy, wierzby, mirtu i owocu etrog), co symbolizuje wszechobecność Boga, a samemu świętu towarzyszy nakaz radosnego świętowania oraz okazywania gościnności.

Palestyńskie doniesienia o restrykcjach i utrudnieniach

Palestyńska agencja prasowa WAFA poinformowała, że decyzja władz izraelskich oznacza nałożenie pełnej blokady na teren okupowanego Zachodniego Brzegu.

Palestyńczycy mówią o znacznym zaostrzeniu kontroli na punktach sprawdzających oraz blokadach drogowych. Zdaniem palestyńskiej agencji, działania te bezpośrednio paraliżują swobodę przemieszczania się ludności cywilnej oraz uniemożliwiają wiernym dostęp do miejsc kultu religijnego. Strona palestyńska wskazuje ponadto, że ograniczenia te nakładają się na stałe operacje wojskowe oraz powtarzające się ataki ze strony izraelskich osadników na palestyńskich mieszkańców.

Zwiększona obecność wojskowa wokół miast

Turecka agencja Anadolu wskazuje na znaczne uszczelnienie posterunków wokół Ramallah oraz Al-Bireh, a także całkowite zamknięcie dróg dojazdowych do miejscowości takich jak Turmus Ayya, Aboud, Nabi Saleh, Atara czy Taybeh.

Według ustaleń Anadolu, w rejonie miejscowości Yabroud, Ein Sinya i Jaba’ utworzono tymczasowe punkty kontrolne, na których wojsko szczegółowo weryfikuje tożsamość przemieszczających się osób oraz prowadzi rewizje pojazdów. Anadolu przypomina, że od momentu rozpoczęcia wojny w Strefie Gazy na Zachodnim Brzegu zginęło co najmniej 1206 Palestyńczyków (w tym 254 dzieci), około 13 350 odniosło obrażenia, a ponad 24 600 osób zostało zatrzymanych przez wojsko.