Komisja Europejska zatwierdziła pierwszy lek na odchudzanie w postaci tabletek
O wydaniu pozwolenia na dopuszczenie leku do obrotu w Unii Europejskiej poinformował jego producent – firma Novo Nordisk. Decyzja Komisji Europejskiej stanowi odpowiedź na pozytywną opinię Europejskiej Agencji Leków (EMA) wydaną w maju 2026 r.
Nowy preparat firmy Novo Nordisk zawiera semaglutyd podawany raz na dobę (w dawkach 1,5 mg, 4 mg, 9 mg oraz 25 mg). Lek jest przeznaczony dla osób dorosłych z otyłością (BMI ≥30 kg/m²) lub nadwagą (BMI ≥27 kg/m²) i przynajmniej jedną chorobą współistniejącą związaną z nieprawidłową masą ciała, jako uzupełnienie diety o obniżonej kaloryczności oraz zwiększonej aktywności fizycznej.
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Jak podkreśla prezes Novo Nordisk, Mike Doustdar, możliwość przyjmowania leku w formie tabletki może znacząco ułatwić pacjentom rozpoczęcie oraz długoterminowe kontrolowanie terapii, stanowiąc wygodniejszą alternatywę dla zastrzyków.
– Decyzja Komisji Europejskiej dotycząca dopuszczenia tabletki Wegovy stosowanej raz na dobę zwiększa dostępne możliwości leczenia. Otyłość jest poważną chorobą przewlekłą, a możliwość wyboru terapii może mieć istotne znaczenie. Dla wielu osób tabletka może być prostszym i bardziej akceptowalnym sposobem rozpoczęcia oraz kontynuowania leczenia – ocenił Mike Doustdar, prezes i dyrektor generalny Novo Nordisk.
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Oprócz wersji doustnej, Komisja Europejska zatwierdziła również jednodawkowy wstrzykiwacz Wegovy w nowej, wyższej dawce 7,2 mg. Badania kliniczne nad tą dawką wykazały jeszcze większą skuteczność, sięgającą ok. 21 proc. średniej redukcji masy ciała.
Wegovy w tabletkach jest już dopuszczony w kilku krajach poza Europą (m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Bahrajnie). Producent zapowiada wprowadzanie doustnego semaglutydu na kolejne rynki w drugiej połowie 2026 r.
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