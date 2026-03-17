Po rozpadzie ZSRR Eliasz II odegrał kluczową rolę w odbudowie życia religijnego i umacnianiu tożsamości narodowej. Za jego czasów liczba cerkwi i duchownych znacząco wzrosła, a Kościół prawosławny stał się jednym z najważniejszych filarów życia społecznego w Gruzji. W wielu momentach kryzysowych – zarówno politycznych, jak i społecznych – patriarcha występował jako mediator i autorytet moralny, starając się łagodzić napięcia i jednoczyć Gruzinów.

Koniec epoki w Gruzji. Zmarł najdłużej panujący patriarcha na świecie

„Postać Eliasza II jest nierozerwalnie związana z odbudową i wznoszeniem cerkwi oraz klasztorów na terenie całej Gruzji po czasach radzieckich, z przywróceniem autokefalii Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego (w 1990 r. – przyp. red.), z otwieraniem seminariów teologicznych i szkół kościelnych, ze wzrostem liczby eparchii, parafii, z pogłębianiem kontaktów międzynarodowych, a także z licznymi znaczącymi publikacjami oraz przedsięwzięciami naukowymi i edukacyjnymi” – podsumowuje portal gruzińskiej państwowej telewizji 1TV.

Patriarcha znany był także z działalności artystycznej. Namalował ponad dwadzieścia ikon, spośród których szczególne uznanie zdobyło jego przedstawienie Trójcy Świętej. Jednocześnie podejmował inicjatywy o wymiarze społecznym. Z biegiem lat Eliasz II zyskał status niemal symbolu narodowego. Jego popularność wynikała nie tylko z długoletniej posługi, ale także z osobistej charyzmy i umiejętności budowania więzi ze zwykłymi ludźmi. Szczególnym jej przejawem było wprowadzenie tradycji, na której pomysł patriarcha wpadł w 2007 r., chcąc przyczynić się do poprawy sytuacji demograficznej w kraju. Eliasz II zostawał honorowym ojcem chrzestnym każdego trzeciego i następnego dziecka małżeństw zawartych w kościele. Przez lata zyskał w ten sposób kilkadziesiąt tysięcy „chrześniaków”.

– Był postacią epokową. To wielka strata dla całego Kościoła prawosławnego na świecie. Chcę złożyć kondolencje wszystkim Gruzinom, całej Gruzji, naszemu Kościołowi oraz całemu światu chrześcijańskiemu – powiedział metropolita Szio przed szpitalem w Tbilisi.

Chrześcijaństwo jest religią państwową w Gruzji od 337 r., co czyni ją drugim najstarszym, po Armenii, chrześcijańskim krajem na świecie. Za czasów Eliasza II Gruziński Kościół Prawosławny stał się jedną z najbardziej wpływowych instytucji w kraju. Identyfikuje się z nim 83 proc. populacji, niezależnie od podziałów politycznych, w głęboko spolaryzowanym społeczeństwie.