Rusłan Szoszyn: Jak Zachód stracił Gruzję?

Czytaj więcej Polityka Budapeszt w Tbilisi. Dokąd popłynie Gruzja? Premier Viktor Orbán pojechał do Gruzji wesprzeć rządzących. Opozycja nawołuje do protestów i nie uznaje wyniku wyborów. – Czy wybory sfałszowano? Byłbym bardzo ostrożny – mówi „Rz” analityk PISM.

Iwaniszwili jednak formalnie nigdy nie powrócił do zerwanych po wojnie w 2008 roku stosunków dyplomatycznych z Rosją, nie uznał okupacji Abchazji i Osetii Południowej, z drogi euroatlantyckiej integracji nie zboczył. Co więcej, przez lata jego Gruzińskie Marzenie było partnerem dla instytucji Zachodu (wspólne ćwiczenia wojskowe w ramach współpracy z sojuszem, podpisana umowa stowarzyszeniowa z UE, a w konsekwencji nadanie statusu kandydata). To za rządów tej partii Unia Europejska zniosła dla Gruzinów wizy i otworzyła swój rynek.

Szczyt integracji Gruzji z Zachodem już został osiągnięty

I wygląda na to, że szczyt integracji Tbilisi z Zachodem został właśnie osiągnięty. Iwaniszwili zdaje sprawę z tego, że cokolwiek by zrobił, jego kraj w namacalnej przyszłości i tak nie zostanie przyjęty do NATO (ma też przykład Ukrainy). Z systemem, który zbudował w Gruzji, nie ma też szans na członkostwo w UE. Nie tylko dlatego, że Gruzja jest bardziej skorumpowana od Ukrainy czy Mołdawii (w ubiegłorocznym zestawieniu Transparency International pozostawia te kraje daleko w tyle pod względem korupcji), lecz dlatego, że zdecydowana większość państw UE nie będzie chciała mieć „kaukaskich Węgier” w Parlamencie Europejskim. Nieprzypadkowo do Tbilisi z wizytą gratulacyjną udał się wyłącznie Viktor Orbán.

Dokąd zmierza Gruzja?

Gruzinów mocno przeraziła agresja Rosji nad Dnieprem. Partia władzy sprytnie to wykorzystała w czasie kampanii wyborczej, strasząc rodaków wojną, której sami doświadczyli kilkanaście lat temu. Do sankcji Zachodu władze w Tbilisi też nie dołączyły, bo dzisiaj Rosja jest drugim (po Turcji) najważniejszym partnerem handlowym Gruzji. Przez ten kraj sprowadzono do Rosji m.in. tysiące samochodów zachodnich marek. Po za tym setki tysięcy rosyjskich turystów spędzają tam wakacje i zasilają tamtejszą gospodarkę.

I wygląda na to, że taki układ odpowiada znacznej części gruzińskiego społeczeństwa. Wyniki exit poll, do których odwoływała się opozycja, pokazywały, że Gruzińskie Marzenie i tak miało ponad 40 proc. poparcia. Nie bez znaczenia pozostają też powiązania partii władzy z wpływowym Gruzińskim Kościołem Prawosławnym. Czy wynik wyborów został sfałszowany? To będą musieli ocenić obserwatorzy międzynarodowi.