Oskary polskiego public relations przyznane. Znamy laureatów i laureatki nagrody Lwy PR

14 marca br. podczas uroczystej gali w warszawskiej Kinotece ogłoszono laureatki i laureatów nagrody Lwy PR przyznawanej przez Polskie Stowarzyszenie Public Relations. Tegoroczna edycja była drugą odsłoną konkursu w rozszerzonej formule, w której wyróżniane są osoby i inicjatywy wzmacniające rangę public relations oraz wyznaczające standardy profesjonalnej komunikacji w Polsce.

W public relations najważniejsi są ludzie – ich profesjonalizm, odwaga i odpowiedzialność za słowo. Konkurs Lwy PR powstał właśnie po to, by doceniać tych, którzy wyznaczają standardy naszej branży i pokazują, że komunikacja może realnie budować zaufanie między organizacjami a społeczeństwem – mówi Karolina Łuczak, prezeska Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.

Laureaci konkursu Lwy PR 2025

Kapituła konkursu przyznała nagrody w pięciu kategoriach oraz Nagrodę Główną za całokształt dorobku. Statuetki Lwa PR za 2025 rok otrzymali:

Nagroda Główna – Lew PR za całokształt dorobku:

Przemysław Przybylski – dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej i rzecznik prasowy banku Crédit Agricole. W swojej pracy od lat pokazuje, że rzetelny przekaz, odpowiedzialny ton i umiejętność budowania mostów między instytucją a opinią publiczną mogą być czymś więcej niż zawodem – mogą być misją.

Rzecznik prasowy / Rzeczniczka prasowa:

dr Anna Modzelewska – rzeczniczka prasowa Uniwersytetu Warszawskiego

Kapituła podkreśliła, że w swojej pracy łączy strategiczne podejście do komunikacji z empatią i uważnością, szczególnie w sytuacjach wymagających odpowiedzialnego informowania społeczności w trudnych momentach.

Dyrektor PR / Head of PR:

Izabela Jezierska-Świergiel – wiceprezes Zarządu, dyrektor Działu PR i Fundraisingu Fundacji ITAKA. Kapituła zwróciła uwagę m.in. na kampanię społeczną „Właśnie trwa połączenie w sprawie zaginionego dziecka”, która w innowacyjny sposób wykorzystała ekrany Digital Out Of Home, by zwiększyć świadomość numeru 116 000 – Telefonu w Sprawie Zaginionego Dziecka i Nastolatka prowadzonego przez Fundację ITAKA.

Edukator / Badacz PR

dr Dominik Lewiński – Uniwersytet Wrocławski

Kapituła doceniła jego konsekwentne łączenie refleksji akademickiej z praktyką komunikacyjną oraz podejście do edukacji, w którym rozwijanie krytycznego myślenia i rozumienia idei komunikacji jest równie ważne jak znajomość narzędzi.

Wpływ na polski PR oraz Wybitne osiągnięcie – Kryzysometr

Projekt Kryzysometr zdobył laur w dwóch kategoriach konkursu. W czasach, gdy komunikacja coraz częściej mierzy się z wyzwaniami takimi jak dezinformacja, manipulacja informacją czy rozwój technologii deepfake, inicjatywa rozwijana przez Alert Media Communications pomaga branży lepiej rozumieć dynamikę kryzysów i przygotowywać organizacje na nowe ryzyka reputacyjne. Od ponad dekady projekt systematycznie buduje bazę wiedzy o komunikacji kryzysowej w Polsce, analizując zagrożenia, identyfikując trendy oraz pokazując, jak zmieniają się reakcje organizacji i oczekiwania opinii publicznej.

O znaczeniu tegorocznej edycji konkursu mówiła także Agnieszka Rejer-Mellin, przewodnicząca Kapituły Konkursu i Nagrody Głównej Lwy PR 2025:

Za nami wyjątkowo udana edycja konkursu Lwy PR. Tegoroczne laureatki i laureaci są nietuzinkowi i wyłonieni spośród licznych, równie mocnych zgłoszeń. Ich dokonania i wpływ na branżę wart jest wyjątkowego docenienia. Wybór laureata Nagrody Głównej przyjęliśmy jednogłośnie. Przemysław Przybylski, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej i rzecznik prasowy banku Crédit Agricole, w swojej roli od lat udowadnia, że rzetelny przekaz, odpowiedzialny ton i umiejętność budowania mostów między instytucją a opinią publiczną nie są dla niego jedynie zawodem, a misją. Jest doskonałym uosobieniem idei nagrody Lew PR za całokształt dorobku – podkreśliła Agnieszka Rejer-Mellin i dodała: – Przewodniczenie tegorocznej Kapitule było dla mnie prawdziwym zaszczytem. Praca z tak wybitnymi jurorkami i jurorami to przywilej. Wszystkim Przewodniczącym i całej Kapitule, pragnę serdecznie podziękować za zaangażowanie, wnikliwość i skrupulatność ocen.

Bliskość i uważność – paradygmaty współczesnego PR

Podczas tegorocznej gali w rozmowie z Przewodniczącą Kapituły, Agnieszką Rejer-Mellin - laureat Nagrody Głównej, Przemysław Przybylski, Lew PR 2025 za całokształt dorobku, zwrócił uwagę, że współczesne public relations coraz wyraźniej opiera się na dwóch wartościach: bliskości i uważności, zarówno w wymiarze ludzkim, jak i strategicznym. O przyznanej nagrodzie mówi tak:

- Działalnością public relations zajmuję się od 22 lat i nigdy dotąd nie myślałem, że moja praca może mieć znaczenie dla kogoś więcej niż dla moich szefów. A tu zupełnie niespodziewanie okazało się, że to, co robię jest dostrzegane i doceniane znacznie szerzej. To dla mnie ogromny zaszczyt, że członkowie Stowarzyszenia uznali moje nazwisko za warte odnotowania w historii tej branży. Bardzo dziękuje za to wyróżnienie i czuję prawdziwy huragan w żagle do dalszego rozwoju.

– Tegoroczna gala była świętem profesjonalistów, którzy potrafią łączyć strategiczne myślenie z wrażliwością na zmieniający się świat. Laureaci i finaliści konkursu Lwy PR udowadniają, że dobre public relations to nie tylko skuteczna komunikacja, ale także odpowiedzialność za jakość debaty publicznej. To właśnie dzięki takim osobom nasza branża rozwija się i wzmacnia swoją rolę w życiu społecznym i gospodarczym – podsumowuje Karolina Łuczak.

Partnerzy konkursu: partner strategiczny ORLEN, partner główny Mediaboard, partnerzy Instytut Zamenhofa, ASTOR.

Partnerzy instytucjonalni: Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Stowarzyszenie Agencji Public Relations SAPR, Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom”.

Patroni medialni: Cashless.pl, Dziennik Gazeta Prawna, My Company Polska, Obserwator Gospodarczy, Polska Press Grupa, Press, Rzeczpospolita, Spider’s Web, Twój Styl, Wirtualne Media, XYZ.

