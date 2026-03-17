Oskary polskiego public relations przyznane. Znamy laureatów i laureatki nagrody Lwy PR

– Za nami wyjątkowo udana edycja konkursu Lwy PR. Tegoroczne laureatki i laureaci są nietuzinkowi i wyłonieni spośród licznych, równie mocnych zgłoszeń. Ich dokonania i wpływ na branżę wart jest wyjątkowego docenienia. Wybór laureata Nagrody Głównej przyjęliśmy jednogłośnie. Przemysław Przybylski, dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej i rzecznik prasowy banku Crédit Agricole, w swojej roli od lat udowadnia, że rzetelny przekaz, odpowiedzialny ton i umiejętność budowania mostów między instytucją a opinią publiczną nie są dla niego jedynie zawodem, a misją. Jest doskonałym uosobieniem idei nagrody Lew PR za całokształt dorobku – podkreśliła Agnieszka Rejer-Mellin i dodała: – Przewodniczenie tegorocznej Kapitule było dla mnie prawdziwym zaszczytem. Praca z tak wybitnymi jurorkami i jurorami to przywilej. Wszystkim Przewodniczącym i całej Kapitule, pragnę serdecznie podziękować za zaangażowanie, wnikliwość i skrupulatność ocen.

Bliskość i uważność – paradygmaty współczesnego PR

Podczas tegorocznej gali w rozmowie z Przewodniczącą Kapituły, Agnieszką Rejer-Mellin - laureat Nagrody Głównej, Przemysław Przybylski, Lew PR 2025 za całokształt dorobku, zwrócił uwagę, że współczesne public relations coraz wyraźniej opiera się na dwóch wartościach: bliskości i uważności, zarówno w wymiarze ludzkim, jak i strategicznym. O przyznanej nagrodzie mówi tak:

- Działalnością public relations zajmuję się od 22 lat i nigdy dotąd nie myślałem, że moja praca może mieć znaczenie dla kogoś więcej niż dla moich szefów. A tu zupełnie niespodziewanie okazało się, że to, co robię jest dostrzegane i doceniane znacznie szerzej. To dla mnie ogromny zaszczyt, że członkowie Stowarzyszenia uznali moje nazwisko za warte odnotowania w historii tej branży. Bardzo dziękuje za to wyróżnienie i czuję prawdziwy huragan w żagle do dalszego rozwoju.