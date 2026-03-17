Mentoring to relacja, która zmienia sposób myślenia o własnej drodze

Dobrze rozumiany i dobrze prowadzony mentoring jest dzisiaj jedną z najbardziej wartościowych i najskuteczniejszych form rozwoju w świecie biznesu. I właśnie dlatego z ogromną radością zapraszam do udziału w XIII edycji Programu Mentoringowego Fundacji Liderek Biznesu, w której mam przyjemność pełnić rolę opiekunki merytorycznej.
Aplikacje do XIII edycji Programu Mentoringowego Fundacji Liderek Biznesu są dostępne tutaj: https://www.fundacjaliderekbiznesu.pl/pm/program-mentoringowy-edycja-2026/index.php
Mentoring to nie doradztwo
Jednym z najczęstszych mitów dotyczących mentoringu jest przekonanie, że mentor ma gotowe odpowiedzi. Tymczasem istota tej relacji jest zupełnie inna. Mentor nie jest konsultantem ani doradcą proponującym szybkie rozwiązania. To partner w rozmowie rozwojowej, a dzięki swojemu doświadczeniu potrafi pomóc spojrzeć szerzej, zadać właściwe pytania i wesprzeć w podejmowaniu świadomych decyzji.
Dla mnie mentoring to proces budowania samoświadomości. Dopiero naprawdę rozumiejąc siebie –styl działania, wartości, sposób podejmowania decyzji – możemy świadomie rozwijać przywództwo i wpływ na innych.
Rolą mentora jest raczej towarzyszenie w procesie myślenia. Zadawanie pytań, które pomagają zobaczyć własną sytuację z innej perspektywy. Dzielenie się doświadczeniem wtedy, gdy może pomóc spojrzeć inaczej.
W Fundacji Liderek Biznesu, mentoring rozumiemy jako relację opartą na uczeniu się, polegającą na dzieleniu się umiejętnościami, wiedzą i doświadczeniem pomiędzy mentorem a mentee poprzez rozmowy rozwojowe, omawianie doświadczeń i modelowanie ról. Relacja ta może dotyczyć różnych kontekstów i ma charakter dwukierunkowego partnerstwa na rzecz wzajemnego uczenia się, w którym ceni się różnice (definicja EMCC Global).
To szersza definicja niż ta związana z powszechnym postrzeganiem mentoringu i roli mentora.
Złota Akredytacja EMCC Global ISMCP
Program FLB jako jedyny w Polsce otrzymał Złotą Akredytację EMCC Global ISMCP, która potwierdza najwyższy, międzynarodowy standard jakości. Co to oznacza w praktyce? Program jest zaprojektowany i prowadzony tak, że wypełnia wszystkie standardy, a wśród nich jest odpowiednie przygotowanie i przeszkolenie mentorów do pełnienia tej roli. Mentorzy uczą się profesjonalnego podejścia, metod i narzędzi mentoringowych, pracują w oparciu o kodeks etyczny. Ich praktyka wzmacniana jest interwizją, podczas której doskonalą swój warsztat. Wszystko po to, by byli jak najlepiej przegotowani do pracy z mentees.
Także dla mentees mamy przygotowane warsztaty rozwojowe, by zrozumieli na czym polega praca w ramach relacji mentoringowej, jak pracować z mentorką/mentorem. Pomagamy im nazwać i zdefiniować konkretne cele. Nasi uczestnicy otrzymują wsparcie zarówno administracyjne, jak i merytoryczne przez cały czas trwania programu. Monitorujemy postępy i mierzymy rezultaty, a najważniejsze z nich to te, że mentees osiągają swoje cele na poziomie 87 proc.
W ciągu 12 edycji zaufało nam już 1900 mentees i 1000 mentorów. Każda edycja jest inna i dopasowywana do zmieniającego się świata i potrzeb wszystkich uczestników.
XIII edycja – HumAnIty: Serce. Umysł. Technologia.
W XIII edycji Programu Mentoringowego FLB odpowiadamy na jedno z najważniejszych wyzwań współczesnego przywództwa: jak pozostać człowiekiem, liderem i sobą w cyfrowym świecie?
Koncentrujemy się na tożsamości lidera w epoce AI, budowaniu relacji i dobrostanu, świadomym łączeniu technologii z ludzkimi wartościami – to wszystko pojawi się w ramach wykładów inspiracyjnych i warsztatów rozwojowych, które przygotowaliśmy.
XIII edycja programu potrwa od maja 2026 do lutego 2027. To dziesięć miesięcy rozwojowej pracy nad konkretnymi celami, ale też czas budowania relacji i wymiany doświadczeń pomiędzy liderami z różnych branż gospodarki.
Program Fundacji Liderek Biznesu od lat buduje przestrzeń do spotkania osób o różnym doświadczeniu zawodowym, ale podobnej potrzebie rozwoju.
Program, który łączy doświadczenie wielu branż
Program Mentoringowy Fundacji Liderek Biznesu to projekt, który łączy doświadczonych liderów i liderki biznesu z osobami będącymi na ważnym etapie swojej drogi zawodowej – często w momencie przejścia na wyższy poziom odpowiedzialności, zmiany roli lub redefinicji kariery.
Do udziału zapraszamy osoby, które chcą pracować z mentorką lub mentorem nad realnymi wyzwaniami zawodowymi i są gotowe stawiać sobie ambitne cele oraz regularnie pracować nad własnym rozwojem. Poza sesjami mentoringowymi Program uzupełniają warsztaty poświęcone wyzwaniom współczesnego biznesu, wydarzenia networkingowe i spotkania całej społeczności uczestników.
To jednak nie harmonogram czy struktura są najważniejsze. Największą wartością jest spotkanie ludzi z różnych branż, różnych firm i różnych doświadczeń zawodowych. Takie zderzenie perspektyw często okazuje się jednym z najbardziej inspirujących elementów całego procesu.
Rozwój, który dzieje się w relacji
Z mojej perspektywy właśnie w tym tkwi siła mentoringu. Kiedy spotykają się dwie osoby z różnych środowisk, różnych historii zawodowych i różnych sposobów myślenia, powstaje przestrzeń do prawdziwego uczenia się. Nie przez teorię, lecz poprzez rozmowę o rzeczywistych dylematach przywódczych, decyzjach i wyzwaniach.
Mentoring uczy też czegoś jeszcze – odwagi w zadawaniu pytań o własną drogę zawodową. Co naprawdę chcemy robić? W jakim kierunku chcemy się rozwijać? I jaki wpływ chcemy mieć na otoczenie?
Dlaczego dziś mentoring jest tak potrzebny
Świat biznesu zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. W świecie FLUX (Fast Liquid Uncharted eXperimental), gdzie reguły i ramy działania zmieniają się w czasie rzeczywistym i nie można ich wcześniej zaplanować ani skwantyfikować, liderki i liderzy mierzą się z wielowymiarową niepewnością, złożonością decyzji i rosnącą odpowiedzialnością za ludzi oraz organizacje. W takich warunkach samotne podejmowanie wszystkich decyzji jest niebywale trudne, a świat nie pozostawia liderom zbyt wiele czasu na refleksję. W takich warunkach łatwo działać wyłącznie w trybie reagowania. Zadanie za zadaniem, decyzja za decyzją.
Mentoring daje coś bardzo cennego: bezpieczną przestrzeń do myślenia. Do zatrzymania się na chwilę. Do rozmowy z kimś, kto już przeszedł podobną drogę.
Z mojego doświadczenia wynika, że to właśnie w takich rozmowach pojawiają się najważniejsze odkrycia, które później zmieniają sposób myślenia i działania, zarządzania zespołem, podejmowania decyzji czy budowania kariery.
Zaproszenie do programu
Jeśli więc jesteś na etapie swojej kariery, w którym chcesz świadomie pracować nad rozwojem przywództwa, uporządkować kolejne kroki zawodowe lub po prostu spojrzeć na swoją drogę z nowej perspektywy – warto rozważyć udział w XIII edycji Programu Mentoringowego Fundacji Liderek Biznesu.
Z mojego punktu widzenia szczególnie cenne jest to, że w trakcie programu powstaje coś więcej niż relacja mentor–mentee. Powstaje społeczność ludzi, którzy uczą się od siebie nawzajem.
Mentoring nie daje gotowych odpowiedzi. Ale bardzo często pomaga znaleźć właściwe pytania. A to od nich zaczynają się najważniejsze zmiany.
Formularz aplikacyjny i szczegóły programu znajdziesz tutaj: https://www.fundacjaliderekbiznesu.pl/pm/program-mentoringowy-edycja-2026/index.php
Do zobaczenia w programie.
Sylwia Różalska-Lange opiekunka merytoryczna XIII edycji Programu Mentoringowego Fundacji Liderek Biznesu
Patronem medialnym jest Rzeczpospolita i rp.pl
