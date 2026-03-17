Mentoring to relacja, która zmienia sposób myślenia o własnej drodze

Dobrze rozumiany i dobrze prowadzony mentoring jest dzisiaj jedną z najbardziej wartościowych i najskuteczniejszych form rozwoju w świecie biznesu. I właśnie dlatego z ogromną radością zapraszam do udziału w XIII edycji Programu Mentoringowego Fundacji Liderek Biznesu, w której mam przyjemność pełnić rolę opiekunki merytorycznej.

Aplikacje do XIII edycji Programu Mentoringowego Fundacji Liderek Biznesu są dostępne tutaj: https://www.fundacjaliderekbiznesu.pl/pm/program-mentoringowy-edycja-2026/index.php

Mentoring to nie doradztwo

Jednym z najczęstszych mitów dotyczących mentoringu jest przekonanie, że mentor ma gotowe odpowiedzi. Tymczasem istota tej relacji jest zupełnie inna. Mentor nie jest konsultantem ani doradcą proponującym szybkie rozwiązania. To partner w rozmowie rozwojowej, a dzięki swojemu doświadczeniu potrafi pomóc spojrzeć szerzej, zadać właściwe pytania i wesprzeć w podejmowaniu świadomych decyzji.

Dla mnie mentoring to proces budowania samoświadomości. Dopiero naprawdę rozumiejąc siebie –styl działania, wartości, sposób podejmowania decyzji – możemy świadomie rozwijać przywództwo i wpływ na innych.