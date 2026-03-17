Dźwignią rozwoju start-upów jest wczesny etap, czyli tzw. faza seed, jeszcze przed osiągnięciem pierwszych przychodów. – To wtedy wykuwana jest innowacja, przeprowadzane są badania i przygotowywany jest produkt dopasowany do potrzeb rynku. Właśnie na tym etapie istnieje duża luka kapitałowa i potrzebne jest finansowanie – mówi „Rzeczpospolitej” Mikołaj Budzanowski, prezes InnoEnergy w Europie Centralnej.

I na tym odcinku mają inwestować fundusze wysokiego ryzyka, które właśnie zasilił Polski Fundusz Rozwoju. Zespoły mają szukać innowacji m.in. w cyberbezpieczeństwie, sztucznej inteligencji, technologiach kwantowych, robotyce czy rozwiązaniach typu dual-use.

PFR Ventures podpisało cztery umowy w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Do funduszy VC trafi ponad 190 mln zł, a te wyasygnują swój wkład – w sumie będą dysponować kapitałem sięgającym 260 mln zł na inwestycje w innowacyjne polskie spółki.

Wspomniane fundusze to Epic Investments, Invento Fund II, You Nick Mint oraz Pomerangles Tech Ventures. Trzy pierwsze umowy bazują na budżecie programu PFR Starter, przeznaczonym do inwestycji w projekty zalążkowe; ostatni pozyskał kapitał z programu PFR Otwarte Innowacje, który finansuje projekty technologiczne z komponentem B+R, tworzone w formule otwartych innowacji.