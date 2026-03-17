Kolejny zastrzyk z PFR. Pieniądze zasilą innowacje kwantowe, dual-use, czy AI

PFR Ventures podpisał umowę z czterema polskimi funduszami venture capital – zainwestuje w nie ponad 190 mln zł. W sumie będą miały ponad ćwierć miliarda złotych na sfinansowanie blisko 60 młodych firm technologicznych.

Publikacja: 17.03.2026 10:01

Foto: Adobe Stock

Michał Duszczyk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie polskie fundusze venture capital otrzymały wsparcie finansowe PFR?
  • Na jakim etapie rozwoju innowacyjnych firm skoncentrują się przyszłe inwestycje tych funduszy VC?
  • Jaką rolę może odgrać program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki w kształtowaniu polskiego rynku innowacji?
  • Jak eksperci komentują zaangażowanie PFR Ventures w kolejne fundusze wysokiego ryzyka?

Dźwignią rozwoju start-upów jest wczesny etap, czyli tzw. faza seed, jeszcze przed osiągnięciem pierwszych przychodów. – To wtedy wykuwana jest innowacja, przeprowadzane są badania i przygotowywany jest produkt dopasowany do potrzeb rynku. Właśnie na tym etapie istnieje duża luka kapitałowa i potrzebne jest finansowanie – mówi „Rzeczpospolitej” Mikołaj Budzanowski, prezes InnoEnergy w Europie Centralnej.

I na tym odcinku mają inwestować fundusze wysokiego ryzyka, które właśnie zasilił Polski Fundusz Rozwoju. Zespoły mają szukać innowacji m.in. w cyberbezpieczeństwie, sztucznej inteligencji, technologiach kwantowych, robotyce czy rozwiązaniach typu dual-use.

Tam trafią unijne miliony na fundusze VC

PFR Ventures podpisało cztery umowy w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Do funduszy VC trafi ponad 190 mln zł, a te wyasygnują swój wkład – w sumie będą dysponować kapitałem sięgającym 260 mln zł na inwestycje w innowacyjne polskie spółki.

Wspomniane fundusze to Epic Investments, Invento Fund II, You Nick Mint oraz Pomerangles Tech Ventures. Trzy pierwsze umowy bazują na budżecie programu PFR Starter, przeznaczonym do inwestycji w projekty zalążkowe; ostatni pozyskał kapitał z programu PFR Otwarte Innowacje, który finansuje projekty technologiczne z komponentem B+R, tworzone w formule otwartych innowacji.

Czytaj więcej:

Odwilż w finansowaniu start-upów? Prognozy są obiecujące
Raporty ekonomiczne Odwilż w finansowaniu start-upów? Prognozy są obiecujące

Pro

Epic Investments koncentruje się na wyszukiwaniu ambitnych projektów z obszaru oprogramowania dla biznesu czy AI. Invento F2 inwestuje w przełomowe rozwiązania, w szczególności z obszaru „next-generation AI”, cyberbezpieczeństwa czy technologii kwantowych, robotyki i rozwiązań typu dual-use (zespół buduje międzynarodową sieć kontaktów, a jego członkowie współpracują ze start-upami działającymi nie tylko w Polsce, ale też w Niemczech, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz Ameryce Północnej). Pomerangels Tech Ventures zamierza z kolei wspierać spółki generujące już kilkumilionowe przychody, które chcą skalować działalność, wdrażać nowe technologie lub automatyzować procesy i produkcję (wielkość inwestycji w pojedynczy projekt będzie wynosiła od 5 do kilkunastu milionów złotych). YouNick Mint celuje z kolei w projekty na wczesnym etapie rozwoju.

– To kolejny krok w budowie silnego rynku VC w Polsce. Środki będą sukcesywnie inwestowane w blisko 60 młodych firm technologicznych – podsumowuje Mikołaj Raczyński, wiceprezes PFR.

W portfelu PFR Ventures ma obecnie już 19 funduszy – alokował do nich przeszło 1 mld zł z budżetu FENG. To program, który ma szansę rozkręcić polskie start-upy. FENG docelowo ma zasilić bowiem około 40 funduszy VC kwotą 2,1 mld zł z wkładu publicznego, co zostanie uzupełnione o 1,1 mld zł od inwestorów prywatnych. Szacuje się, że na pieniądze te załapie się około 300 innowacyjnych projektów.

Kapitał jest, ale czy wystarczy skłonności do ryzyka?

Andrzej Targosz, partner w Bitspiration VC, ocenia, że „potencjalnie większa dostępność kapitału” dla firm, zwłaszcza na wczesnym etapie rozwoju, to dobra informacja dla rynku innowacji, a szerzej – gospodarki.

– Zaznaczam, że „potencjalnie”, bo więcej niż wielkość środków znaczy sposób ich dystrybucji. Decydujące znaczenie będzie mieć, po pierwsze, dobór zespołów inwestycyjnych, a po drugie ich skłonność do podejmowania ryzyka i inwestowania w trudne projekty – tłumaczy.

Uwagę na to, że sam kapitał to nie wszystko, zwraca też Mikołaj Budzanowski. Jego zdaniem np. komercjalizacja i skalowanie innowacji przemysłowych wymaga łączenia środowiska start-upów z dużym przemysłem. Jak przekonuje, na styku tych dwóch światów rodzą się przełomowe odkrycia i to one potrzebują szczególnego wsparcia regulacyjnego i pieniądza publicznego.

Czytaj więcej

Polskie start-upy przyciągają coraz więcej kapitalu VC
Biznes Ludzie Startupy
Start-upy 2026. AI, drony i robotyka. Polskie firmy wchodzą w nową erę

– Takich rozwiązań szuka dziś rynek i takie – ze sporym wkładem publicznym – chętniej wspierane są przez kapitał podwyższonego ryzyka – komentuje. – Trzeba pamiętać, że innowacyjne firmy z pierwszymi kontraktami i przychodami mogą liczyć na wsparcie inwestorów prywatnych, ale w przypadku spółek na etapie „pre-revenue” (faza przed osiągnięciem przychodów ze sprzedaży – red.) sytuacja się komplikuje, a ich szanse na przetrwanie maleją. Dlatego ogłaszane nowe fundusze powinny w pierwszej kolejności wspierać właśnie takie start-upy – kontynuuje. Dodając, że nad Wisłą takich projektów można zidentyfikować dziesiątki.

– Pytanie, czy w porę zostaną zasilone kapitałem – zaznacza.

Walka o miejsce Polski w globalnym wyścigu AI

Eksperci przyznają, że decyzja PFR Ventures o zainwestowaniu w kolejne cztery nowe fundusze VC to ważny krok, ale nie można traktować go wyłącznie jako kolejnego programu wsparcia dla start-upów.

Tomasz Badowski, wiceprezes Consult Red i członek AI Chamber, widzi ten ruch jako element szerszej walki o to, czy Polska będzie współtwórcą technologii, czy tylko rynkiem zbytu dla cudzych rozwiązań. – Dziś stawką nie jest już tylko liczba nowych spółek, ale to, kto będzie kontrolował kompetencje, dane, modele i własność intelektualną w obszarze AI – wyjaśnia.

Wskazuje przy tym na statystyki OECD, z których wynika, że już 61 proc. globalnej wartości venture capital w 2025 r. trafi do firm AI. Spółki z USA przyciągnęły aż 75 proc. tej kwoty, do UE trafiło zaledwie 6 proc. – Udział Polski w tym globalnym torcie to promil – podkreśla Badowski.

Dr hab. Aleksandra Przegalińska, prof. ALK, ekspertka AI, badaczka na MIT i Harvardzie
Biznes
Aleksandra Przegalińska: Niedofinansowana nauka blokuje rozwój AI w Polsce
Jak zostać franczyzobiorcą McDonald’s?
Materiał Promocyjny
Jak zostać franczyzobiorcą McDonald’s?
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Materiał Promocyjny
OTOMOTO rewolucjonizuje dodawanie ogłoszeń
Bartłomiej Kawałek, autor podcastu „Twój Biznes”
Biznes
Trump wzywa sojuszników, InPost wchodzi w e-commerce
Kto zarobi na SAFE? Na GPW jest kilkudziesięciu potencjalnych beneficjentów
Biznes
Miliardy z programu SAFE. Które polskie spółki mogą na tym najwięcej zarobić
Pracownicy już używają AI. Firmy dopiero zaczynają o niej myśleć
Biznes
AI w Polsce najpierw w domu, dopiero potem w pracy. Firmy nie nadążają
