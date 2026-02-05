Ambasador USA: Zrywamy kontakty z Włodzimierzem Czarzastym

Rose decyzję tę uzasadnił „oburzającymi i niesprowokowanymi zniewagami pod adresem prezydenta USA Donalda Trumpa”.

Ambasador USA Tom Rose: Włodzimierz Czarzasty swoimi zniewagami szkodzi stosunkom polsko-amerykańskim

Ambasador USA napisał, że „zniewagi Włodzimierza Czarzastego” pod adresem Trumpa „stały się poważną przeszkodą w naszych doskonałych relacjach z premierem Tuskiem i jego rządem”. „Nie pozwolimy nikomu szkodzić stosunkom polsko-amerykańskim ani okazywać braku szacunku Donaldowi Trumpowi, który tak wiele uczynił dla Polski i narodu polskiego” – zakończył swój wpis ambasador.

TVN24 spytał o wpis ambasadora Rose'a szefa Kancelarii Sejmu Marka Siwca. – Proszę się w tej sprawie zwracać do marszałka, marszałka, marszałek jest z imienia w tym stanowisku wymieniony, proszę go pytać – odparł. – Zapoznaliśmy się z tym stanowiskiem i tyle – dodał. Siwiec nie chciał spekulować na temat tego, czym spowodowana była taka reakcja Stanów Zjednoczonych.

Sprawę skomentował w rozmowie z Onetem sam Czarzasty. – Ponieważ oświadczenie pana ambasadora zostało wydane w związku z moim stanowiskiem w sprawie braku poparcia dla kandydatury pana prezydenta Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla, podtrzymuję swoje stanowisko w tej sprawie – stwierdził.