Ambasador USA: Zrywamy kontakty z Włodzimierzem Czarzastym

Włodzimierz Czarzasty i Donald Trump
Rose decyzję tę uzasadnił „oburzającymi i niesprowokowanymi zniewagami pod adresem prezydenta USA Donalda Trumpa”.
Ambasador USA napisał, że „zniewagi Włodzimierza Czarzastego” pod adresem Trumpa „stały się poważną przeszkodą w naszych doskonałych relacjach z premierem Tuskiem i jego rządem”. „Nie pozwolimy nikomu szkodzić stosunkom polsko-amerykańskim ani okazywać braku szacunku Donaldowi Trumpowi, który tak wiele uczynił dla Polski i narodu polskiego” – zakończył swój wpis ambasador.
TVN24 spytał o wpis ambasadora Rose'a szefa Kancelarii Sejmu Marka Siwca. – Proszę się w tej sprawie zwracać do marszałka, marszałka, marszałek jest z imienia w tym stanowisku wymieniony, proszę go pytać – odparł. – Zapoznaliśmy się z tym stanowiskiem i tyle – dodał. Siwiec nie chciał spekulować na temat tego, czym spowodowana była taka reakcja Stanów Zjednoczonych.
Sprawę skomentował w rozmowie z Onetem sam Czarzasty. – Ponieważ oświadczenie pana ambasadora zostało wydane w związku z moim stanowiskiem w sprawie braku poparcia dla kandydatury pana prezydenta Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla, podtrzymuję swoje stanowisko w tej sprawie – stwierdził.
Dwa tygodnie wcześniej ambasador zapewniał, że Polska „nie ma większego przyjaciela niż prezydent Trump”. Dyplomata zapewniał, że Trump „wielokrotnie podkreślał swój głęboki szacunek dla poświęcenia Polski i jej niezachwianego zaangażowania w (działania) NATO, w tym solidarność i służbę u boku sojuszników w Iranie i Afganistanie”. „Ten dorobek jest szanowany i podziwiany przez wszystkich Amerykanów, a my wszyscy cenimy wspaniałych polskich przywódców Karola Nawrockiego i Donalda Tuska” – dodał. Wpis pojawił się po tym, jak Donald Trump mówiąc o wsparciu sojuszników z NATO dla USA w Afganistanie mówił, że choć państwa NATO wysłały tam żołnierzy, to jednak „trzymali się oni nieco z tyłu, z dala od linii frontu”, co m.in. w Polsce odebrano jako umniejszanie ofiary sojuszniczych żołnierzy, którzy odnosili rany i ginęli w misji w Afganistanie po tym, jak Stany Zjednoczone powołały się na artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego po ataku terrorystycznym na Nowy Jork z 11 września 2001 roku.
Wpis Rose'a pojawił się po tym, jak Włodzimierz Czarzasty w poniedziałek oświadczył, że nie poprze starań o przyznanie Trumpowi Pokojowej Nagrody Nobla. Apel o poparcie w takich staraniach skierowali do Czarzastego przewodniczący Izby Reprezentantów (Mike Johnson) oraz izraelskiego Knesetu (Amir Ochmann).
– Świat stanął na progu epokowej zmiany. Ład oparty na prawie międzynarodowym odchodzi, niestety, powoli w przeszłość. Zaczyna w polityce międzynarodowej dominować siła. Siła to element systemu, którego Polska była wielokrotnie ofiarą (...). To zła dla Polski polityka. Gdy supermocarstwa próbują dzielić świat na podległe sobie strefy wpływów, pozostałe państwa muszą zewrzeć szeregi – mówił w poniedziałek Czarzasty. W tym kontekście marszałek Sejmu wskazał na „szczególną rolę koncepcji sojuszu państw w ramach UE”.
– Budowanie przez Stany Zjednoczone nowych platform, takich jak Rada Pokoju, jest moim zdaniem ułudne. Wzmacniać trzeba UE, NATO, ONZ, WHO. I siebie. W tym tkwi nasze bezpieczeństwo – kontynuował. – Prezydent Trump, moim zdaniem, destabilizuje sytuację w tych organizacjach, reprezentując politykę siły i przy użyciu siły prowadzi politykę transakcyjną – dodał.
Włodzimierz Czarzasty, marszałek Sejmu
– To łamanie polityki zasad, wartości, często łamanie prawa międzynarodowego. Polityka ceł, inna interpretacja historii, np. dotycząca udziału polskich żołnierzy na misjach, instrumentalne traktowanie innych terytoriów, takich jak np. traktowanie Grenlandii – kontynuował Czarzasty. – To wszystko powoduje, że nie poprę wniosku o Nobla dla prezydenta Trumpa, bo na niego nie zasługuje – oświadczył marszałek Sejmu. Odpowiedź w tej sprawie Kancelaria Sejmu miała skierować do autorów apelu jeszcze w poniedziałek.
Wcześniej Radosław Sikorski, wicepremier i szef MSZ pytany o list skierowany do Czarzastego mówił, że „gdyby Trump doprowadził do sprawiedliwego pokoju dla Ukrainy, wówczas taką nominację (dla Trumpa do Pokojowej Nagrody Nobla – red.) podpisze”.
Obecny na briefingu Bettel poparł polskiego ministra. – Ataki i bombardowania rosyjskie na Ukrainę cały czas trwają, ale możemy sformułować komitet wsparcia, jeśli się uda zażegnać ten konflikt – stwierdził.
Zarówno Donald Trump, jak i osoby z jego otoczenia podkreślają, że prezydent Stanów Zjednoczonych zasługuje na Pokojową Nagrodę Nobla, ponieważ udało mu się „zakończyć osiem wojen” (w rzeczywistości chodzi o konflikty zbrojne o różnej intensywności). Trump sygnalizował, że ma nadzieję, iż otrzyma Pokojową Nagrodę Nobla już w 2025 roku, ta jednak trafiła do liderki wenezuelskiej opozycji Marii Coriny Machado. Podczas niedawnej wizyty w Białym Domu Machado podarowała Trumpowi medal przyznany jej jako laureatce Pokojowej Nagrody Nobla, uzasadniając to „uznaniem dla oddania na rzecz wolności” prezydenta USA (Trump medal przyjął).
W styczniu dziennikarz PBS Nick Schifrin ujawnił treść listu, jaki Trump miał skierować do premiera Norwegii Jonasa Gahra Størego. W liście tym Trump miał napisać m.in. „Drogi Jonasie: zważywszy, że Twój kraj postanowił nie przyznać mi Pokojowej Nagrody Nobla za powstrzymanie ponad ośmiu wojen, nie czuję się już zobowiązany do myślenia wyłącznie o pokoju, choć zawsze będzie to główny temat, lecz mogę teraz myśleć o tym, co jest dobre i właściwe dla Stanów Zjednoczonych” (rząd Norwegii nie ma wpływu na to, komu Norweski Komitet Noblowski przyznaje Pokojową Nagrodę Nobla – red.).
