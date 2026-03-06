Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są najważniejsze postulaty Donalda Tuska skierowane do prezydenta w kwestii programu SAFE?

Jakie argumenty przedstawia rząd w reakcji na propozycję alternatywnego finansowania poprzez „SAFE 0 proc.”?

Jakie wyzwania stoją przed NBP w kontekście potencjalnych strat finansowych?

W jaki sposób „SAFE 0 proc.” miałoby wpłynąć na finansowanie polskiej obronności?

Jakie są główne różnice pomiędzy unijnym programem SAFE a proponowanym polskim mechanizmem finansowania?

Dlaczego Donald Tusk apeluje o konkretne działania i informacje w sprawie proponowanego modelu finansowania?

– Panie prezydencie, panie prezesie, nie ma czasu na kombinacje. Polska, polskie firmy, pracownicy tych firm, polskie bezpieczeństwo czekają na pieniądze z programu SAFE – powiedział szef rządu w wystąpieniu opublikowanym na X.

Tusk zwrócił uwagę, że polskie firmy i ich pracownicy czekają na pieniądze z programu SAFE dla Polski – na dziesiątki miliardów złotych.

–Te fabryki już pracują pod ten program, już projektują to, co SAFE będzie finansował. Do maja możemy zaplanować wydanie prawie 200 miliardów złotych – podkreślił premier. –Panowie, wokół jest wojna. Ta sytuacja wymaga największej powagi i odpowiedzialności – mówił.