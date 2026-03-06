Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Jacek Bocheński: Żyjemy w rozsypującym się świecie

Miejmy nadzieję, że nie zmiecie nas z powierzchni Ziemi jakaś asteroida, albo szaleniec dyktator, który sprowadzi na świat zagładę ze strachu przed utratą swojej pozycji, jaką musi utrzymać, by istnieć. Oczywiście, trzeba brać pod uwagę takie niebezpieczeństwo, ale nie sądzę, by było nieuchronne. Trzeba mu się opierać i przeciwdziałać - mówi Jacek Bocheński, pisarz.

Publikacja: 06.03.2026 15:50

Jacek Bocheński, autor „Trylogii rzymskiej”, działacz opozycji demokratycznej w PRL, założyciel podz

Jacek Bocheński, autor „Trylogii rzymskiej”, działacz opozycji demokratycznej w PRL, założyciel podziemnego „Zapisu” i współzałożyciel w 1989 r. Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, w lipcu będzie świętował setne urodziny

Foto: PAP/Bartłomiej Zborowski

Małgorzata Piwowar

Uważa pan, że demokracja jest ostatnią epoką w historii ludzkości?

To pytanie o koniec historii. Otóż myślę, że jednak historia się nie kończy. A z drugiej strony, demokracja, jaką znamy, na pewno nie zrealizowała celów, które sobie stawiała, czy może tych, które jej przypisywaliśmy. Może i ustanowiła lepszy świat, ale doskonałego – nie. Czujemy na każdym kroku, że wymaga jakichś napraw, zmian. A przecież Fukuyama sądził, że pozbycie się ustroju komunistycznego i przyjęcie uznanych za najlepsze dla społeczeństw zasad demokracji jest ostatnim aktem ludzkości, po którym nic innego już nie nastąpi.

Pozostało jeszcze 96% artykułu

4 zł tygodniowo przez rok !

Promocja dotyczy rocznej subskrypcji pakietu RP.PL z The New York Times.

Autentyczne dziennikarstwo na cały rok.

Kliknij i poznaj szczegóły oferty

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Sundace Fim Festival po raz pierwszy odbył się pod nieobecność zmarłego niedawno Roberta Retforda (n
Plus Minus
Stany Zjednoczone w traumach
Bezpieczeństwo to nie dodatek. To fundament systemu płatności
Materiał Promocyjny
Bezpieczeństwo to nie dodatek. To fundament systemu płatności
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
Materiał Promocyjny
Dni Otwarte 13–14 marca w Salonach Škody
„Mistborn: Z mgły zrodzony”: Kombinuj, jak pokonać Imperatora
Plus Minus
„Mistborn: Z mgły zrodzony”: Kombinuj, jak pokonać Imperatora
„Koniec wszystkiego. Jak wojna prowadzi do zniszczenia”: Służyć Bogu, wielbić króla i bogacić się
Plus Minus
„Koniec wszystkiego. Jak wojna prowadzi do zniszczenia”: Służyć Bogu, wielbić króla i bogacić się
W 1868 r. Garrett Anderson, Madeleine Brès i Mary Putnam Jacobi odpowiedziały na zaproszenie dziekan
Plus Minus
„Czego chce kobieta, tego i Bóg chce”. Historia pierwszych lekarek z puentą
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama