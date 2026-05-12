Według informacji „Billboardu” i „The Hollywood Reporter” kalifornijska grupa przekazała prawa do swoich nagrań Warner Music Group. Zespół współpracuje z tą wytwórnią od początku lat 90., kiedy ukazał się album „Blood Sugar Sex Magik”.

To właśnie płyta „Blood Sugar Sex Magik”, na której pojawiły się utwory „Under The Bridge” i „Give It Away”, otworzyła muzykom drogę do światowej kariery. Umowa obejmuje cały dorobek zespołu, w tym 13 albumów studyjnych. Chodzi jednak o prawa do gotowych nagrań, a nie do samych kompozycji.

Zespół Red Hot Chili Peppers sprzedaje prawa do swoich nagrań, ale nie kończy działalności

Szacuje się, że katalog Red Hot Chili Peppers generuje około 26 milionów dolarów rocznie. Po przejęciu praw Warner Music Group będzie czerpać zyski m.in. ze streamingu, emisji radiowych, sprzedaży albumów, reklam i wykorzystania muzyki w filmach.

Sprzedaż praw nie oznacza końca aktywności zespołu. Red Hot Chili Peppers nadal koncertują i pracują nad nową muzyką. Basista Flea zdradził w rozmowie z magazynem „Mojo”, że muzycy nagrywają materiał w domowym studiu Johna Frusciante. Nie podano jednak jeszcze daty premiery kolejnego albumu.

Mimo upływu lat Red Hot Chili Peppers wciąż zajmują mocną pozycję na rynku muzycznym. Ostatnie albumy zespołu „Unlimited Love” i „Return of the Dream Canteen” z 2022 r. znalazły się wysoko na listach sprzedaży w USA i Wielkiej Brytanii.