Alicja na turkusowym dywanie
Zapowiadają się najbardziej nerwowe finały konkursu Eurowizji z najmniejszą od lat frekwencją – z zaledwie 35 krajami, a to najmniej od 1970 r., od kiedy rola konkursu rosła, zaś chętnych do udziału przybywało.
Obecna sytuacja to efekt niezrealizowanych przez EBU (Europejską Unię Nadawców) żądań kilku krajów, które domagały się wykluczenia Izraela wobec wojny w Gazie.
Bojkot ogłosiły Irlandia, Islandia, Holandia, Słowenia i Hiszpania. Irlandia, Hiszpania i Słowenia dodatkowo zapowiedziały, że finał nie zostanie pokazany w ich telewizjach publicznych. Z kolei kraje takie jak Andora, Bośnia i Hercegowina, Macedonia Północna oraz Słowacja potwierdziły brak udziału, uzasadniając to głównie kwestiami finansowymi lub brakiem zainteresowania konkursem, a nie oficjalnym bojkotem politycznym.
Pierwszy półfinał Eurowizji 2026 rozpocznie się 12 maja o godz. 21:00. Reprezentantka TVP Alicja z piosenką „Pray” startuje 12 maja jako czternasta. To oznacza, że pojawi się na scenie około godziny 22:15.
Jej występ będzie przedostatnim show podczas pierwszego półfinału, bardziej emocjonującego niż ten czwartkowy (14 maja), ponieważ to we wtorek wystąpi reprezentant Izraela – jako dziesiąty.
Czytaj więcej
Już 1 maja przyjechali do Wiednia uczestnicy finału Eurowizji’26. Jest ich najmniej w historii, ze względu na bojkot Izraela w związku z wojną w Ga...
Z zestawienia dziesięciu firm bukmacherskich wynika, że najwięcej, bo 34 proc. szans na wygraną ma Finlandia (Linda Lampenius i Pete Parkkonen – „Liekinheitin”), na drugim miejscu znajduje się Grecja (Akylas – „Ferto”), zaś na trzecim Dania (Søren Torpegaard Lund – „Før vi går hjem”).
Co ciekawe, w tym roku jest w zakładach bukmacherskich duże rozwarstwienie, ponieważ druga Grecja ma 21 proc. szans, trzecia Dania tylko 9 proc., zaś czwarta Francja (Monroe – „Regarde!”) tylko 6 proc.
Dużym zaskoczeniem dla tych, którzy uważają za słuszny bojkot Izraela w związku z wojną w Strefie Gazy, jest wysoka pozycja jego reprezentanta (Noam Bettan – „Michelle”), notowanego na szóstym miejscu. Wszystkich interesuje to, jak na jego występ zareaguje publiczność zgromadzona w wiedeńskiej hali.
Tymczasem nas może niepokoić dalekie, bo dopiero 28. miejsce Alicji z piosenką „Pray”. Jest ósma od końca. Trzeba wiedzieć, że z każdego półfinału awansuje tylko dziesiątka artystów, czyli łącznie 20. Jeśli prognozy bukmacherów się potwierdzą, Alicji zabraknie w finale.
Czytaj więcej
Alicja będzie reprezentować TVP podczas jednego z półfinałowych koncertów na Eurowizji 2026 w Wiedniu. Głosujący zdecydują, czy artystka zafascynow...
Zmieniły się zasady głosowania. Widzowie mogą oddawać swoje głosy poprzez SMS-y, jak i platformę eurowizyjną, ale już nie 20, jak poprzednio, tylko maksymalnie 10.
Głosowanie podczas półfinałów trwa 20 minut, zaś za 50 proc. decyzji o krajowych głosach odpowiada jury, bo ostateczna klasyfikacja uczestników zostaje wyłoniona poprzez połączenie głosów od jurorów oraz widzów w proporcji 50/50.
Transmisja w TVP oraz na kanale Eurowizji w YouTube. Finał w sobotę 16 maja.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas