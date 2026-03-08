W niedzielnym wydaniu programu „Pytanie na śniadanie” poznaliśmy reprezentantkę Polski, która pojedzie do Wiednia na półfinały Eurowizji 2026.

Reklama Reklama

Alicja jedzie do Wiednia

Krajowe kwalifikacje zwyciężyła Alicja z utworem „Pray”. W sobotni wieczór widzowie zobaczyli jej występ podczas finałowego koncertu preselekcji. Artystka zachwyciła publiczność i zdobyła aż 32,01 proc. wszystkich głosów, co zapewniło jej zwycięstwo. Już w maju jej piosenka „Pray” wybrzmi podczas jednego z półfinałów Eurowizji w Wiedniu, które odbędą się 12 i 14 maja.

TVP już w styczniu ogłosiła nazwiska ośmiu artystów, którzy będą rywalizować o możliwość reprezentowania Polski podczas 70. Konkursu Piosenki Eurowizji. W stawce, która walczyła o bilet do Wiednia, nie było tak doświadczonych artystów jak Justyna Steczkowska, startująca w 2025 r.

Walczyli: Alicja z piosenką „Pray”, Anastazja – „Wild Child”, Basia Giewont – „Zimna woda”, Jeremi Sikorski – „Cienie przeszłości”, Karolina Szczurowska – „Nie bój się”, Ola Antoniak – „Don’t You Try”, Piotr Pręgowski – „Parawany tango”, Stasiek Kukulski – „This too shall pass”.