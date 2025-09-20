Aktualizacja: 20.09.2025 17:23 Publikacja: 20.09.2025 16:47
Minister kultury Marta Cienkowska odniosła się do sytuacji w Gazie, gdzie w wyniku działań wojsk Izraela codziennie giną cywile, w tym dzieci, i burzone są budynki
Foto: PAP/Radek Pietruszka, REUTERS/Dawoud Abu Alkas
Marta Cienkowska, która od niespełna dwóch miesięcy stoi na czele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, została na antenie TOK FM zapytana, czy Polska powinna brać udział w Eurowizji, jeśli w tym konkursie wystąpi Izrael.
– Bardzo bym chciała, żeby to nie było wydarzenie, które staje się polityczne, natomiast powiem swoje osobiste zdanie, nie jako minister, ale jako człowiek. Uważam, że nie powinniśmy brać udziału w Eurowizji, jeśli będzie w niej brał udział Izrael – odparła. Minister dodała, że „z bardzo ciężkim sercem” przygląda się temu, co dzieje się w Palestynie.
Czytaj więcej
Izrael dokonuje ludobójstwa. To stwierdzenie faktu, a nie dowód antysemityzmu.
Niedawno hiszpańska telewizja publiczna zapowiedziała, że Hiszpania nie weźmie udziału w najbliższym konkursie Eurowizji, jeśli będzie tam Izrael. Wcześniej podobne decyzje zapowiedziały Irlandia, Słowenia, Holandia i Islandia.
Premier Hiszpanii Pedro Sanchez, który działania Izraela w Strefie Gazy nazywa ludobójstwem, wzywał Europejską Unię Nadawców (EBU) do wykluczenia Izraela z Eurowizji, powołując się na precedens, jakim było wykluczenie Rosji po inwazji na Ukrainę. Minister kultury Hiszpanii Ernest Urtasun zapowiedział, że Hiszpania wycofa się z Konkursu Piosenki Eurowizji 2026, jeśli Izrael nie zostanie wykluczony z powodu swoich działań w Strefie Gazy.
– Nie sądzę, żebyśmy mogli normalizować udział Izraela w imprezach międzynarodowych, jakby nic się nie działo. Wydarzenia takie jak Eurowizja czy Vuelta a España są promocją kraju. W przypadku Eurowizji nie uczestniczy w nich pojedynczy artysta, ale ktoś, kto występuje w imieniu obywateli tego kraju – mówił.
Foto: Paweł Krupecki
Do bojkotu konkursu nie przyłączy się australijski nadawca publiczny Special Broadcasting Service. „The Guardian” podał, że dyrektor Eurowizji Martin Green zaprzeczył doniesieniom, jakoby Europejska Unia Nadawców wystąpiła do izraelskiego nadawcy, Kan, by Izrael wycofał się z najbliższej edycji konkursu lub występował pod neutralną flagą, by uniknąć wykluczenia.
Nadawcy mają do połowy grudnia czas, by potwierdzić chęć udziału w Eurowizji, której najbliższa odsłona odbędzie się w maju 2026 r. w Wiedniu. Przedstawiciel izraelskiej telewizji publicznej, Golan Jochpaz, powiedział, że nie widzi powodów, dla których Izrael miałby wycofywać się z Eurowizji.
Nawoływania do bojkotu Eurowizji w przypadku uczestnictwa Izraela mają związek z działaniami izraelskiego wojska, prowadzonymi od października 2023 r. w Strefie Gazy. Od tamtej pory liczba ofiar w palestyńskiej enklawie przekroczyła 65 tysięcy, a rannych – 166 tysięcy, choć rzeczywisty wymiar tragedii może być znacznie wyższy. W Strefie Gazy w wyniku działań Izraela zginęło ok. 19 tysięcy dzieci i młodzieży. Niektóre dzieci ginęły kilka godzin po narodzinach, wśród ofiar są też noworodki, które znajdowały się w inkubatorach. W wyniku izraelskich ostrzałów giną lekarze, ratownicy i dziennikarze – według doniesień strony palestyńskiej, zginęło ponad 200 pracowników mediów, więcej niż w czasie II wojny światowej na wszystkich jej frontach.
Czytaj więcej
Około 15 na 16 Palestyńczyków zabitych przez izraelskie wojsko od czasu wznowienia ofensywy w Str...
Mieszkańcy Strefy Gazy muszą wciąż uciekać, ponieważ Izrael burzy im domy – w ciągu 23 miesięcy konfliktu zniszczonych lub uszkodzonych zostało 90 proc. budynków w enklawie. Teraz wojsko Izraela budynek po budynku, dzielnica po dzielnicy wyburza miasto Gaza, najnowszy cel ofensywy. Z miasta uciekło ok. 350 tys. osób, 600 tys. pozostaje. Izrael chce wysiedlić wszystkich.
Wojna doprowadziła też do katastrofy humanitarnej w Strefie Gazy, która doświadcza klęski głodu. Izrael intensyfikuje działania militarne, których celem jest całkowita wojskowa okupacja Gazy.
Gaza, ruiny zbombardowanego przez Izrael budynku mieszkalnego
Foto: REUTERS/Dawoud Abu Alkas
Niezależna organizacja badająca przemoc – ACLED (Armed Conflict Location and Event Data) wskazała, że 15 z 16 osób zabitych przez wojska izraelskie w Gazie od początku wznowionej w marcu ofensywy to cywile. Wcześniej izraelskie media informowały, że oficjalna doktryna izraelskiego wojska pozwala żołnierzom zabić 100 palestyńskich cywilów przy próbie zabicia wyższego rangą dowódcy Hamasu i do 20 cywilów w przypadku celów niższej rangi.
Tymczasem Stany Zjednoczone, które na forum międzynarodowym jednoznacznie biorą stronę Tel Awiwu, po raz szósty zawetowały rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ, zawierającą wezwanie do natychmiastowego, bezwarunkowego, stałego zawieszenia broni w Strefie Gazy. Rezolucja wzywała też Izrael do umożliwienia nieograniczonego napływu pomocy humanitarnej do enklawy.
Czytaj więcej
Izraelskie czołgi pojawiły się w dwóch dzielnicach miasta Gaza, które znajdują się w pobliżu cent...
Komitet ONZ oskarżył Izrael o ludobójstwo, czego Izrael stanowczo się wypiera.
W poniedziałek dziesięć państw, w tym Belgia, Wielka Brytania, Kanada i Australia, ma oficjalnie uznać państwo palestyńskie.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Marta Cienkowska, która od niespełna dwóch miesięcy stoi na czele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, została na antenie TOK FM zapytana, czy Polska powinna brać udział w Eurowizji, jeśli w tym konkursie wystąpi Izrael.
– Bardzo bym chciała, żeby to nie było wydarzenie, które staje się polityczne, natomiast powiem swoje osobiste zdanie, nie jako minister, ale jako człowiek. Uważam, że nie powinniśmy brać udziału w Eurowizji, jeśli będzie w niej brał udział Izrael – odparła. Minister dodała, że „z bardzo ciężkim sercem” przygląda się temu, co dzieje się w Palestynie.
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
Występ Marcina Bosackiego na forum RB ONZ był publiczną kompromitacją Polski – ocenił w rozmowie z Wirtualną Pol...
Szef MSZ Radosław Sikorski nie wie, że polska firma szkoli Ukraińców w zakresie zwalczania dronów i ci Ukraińcy...
– To, co zostało powiedziane, mogło bardzo zaniepokoić opinię publiczną, a przede wszystkim to jest kompletna ni...
Nie sądzę, żebym znalazł tam coś ciekawego - tak prezes PiS Jarosław Kaczyński odpowiedział na konferencji praso...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas