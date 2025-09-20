Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Minister kultury: Jeśli Izrael będzie na Eurowizji, Polska powinna się wycofać

Polska nie powinna brać udziału w Eurowizji, jeśli będzie w niej brał udział Izrael – oceniła minister kultury Marta Cienkowska, zastrzegając, że to jej prywatne zdanie. Wcześniej bojkot konkursu zapowiedzieli przedstawiciele innych państw, w tym Hiszpanii i Irlandii.

Publikacja: 20.09.2025 16:47

Minister kultury Marta Cienkowska odniosła się do sytuacji w Gazie, gdzie w wyniku działań wojsk Izr

Minister kultury Marta Cienkowska odniosła się do sytuacji w Gazie, gdzie w wyniku działań wojsk Izraela codziennie giną cywile, w tym dzieci, i burzone są budynki

Foto: PAP/Radek Pietruszka, REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Jakub Czermiński

Marta Cienkowska, która od niespełna dwóch miesięcy stoi na czele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, została na antenie TOK FM zapytana, czy Polska powinna brać udział w Eurowizji, jeśli w tym konkursie wystąpi Izrael.

– Bardzo bym chciała, żeby to nie było wydarzenie, które staje się polityczne, natomiast powiem swoje osobiste zdanie, nie jako minister, ale jako człowiek. Uważam, że nie powinniśmy brać udziału w Eurowizji, jeśli będzie w niej brał udział Izrael – odparła. Minister dodała, że „z bardzo ciężkim sercem” przygląda się temu, co dzieje się w Palestynie.

Czytaj więcej

15-piętrowy wieżowiec Mushtaha Tower w Gazie runął po izraelskim nalocie
Plus Minus
Jan Maciejewski: Kultura eksterminacji i jej kustosze

Albo Izrael, albo my. Kolejne państwa Europy zapowiadają bojkot Eurowizji

Niedawno hiszpańska telewizja publiczna zapowiedziała, że Hiszpania nie weźmie udziału w najbliższym konkursie Eurowizji, jeśli będzie tam Izrael. Wcześniej podobne decyzje zapowiedziały Irlandia, Słowenia, Holandia i Islandia.

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez, który działania Izraela w Strefie Gazy nazywa ludobójstwem, wzywał Europejską Unię Nadawców (EBU) do wykluczenia Izraela z Eurowizji, powołując się na precedens, jakim było wykluczenie Rosji po inwazji na Ukrainę. Minister kultury Hiszpanii Ernest Urtasun zapowiedział, że Hiszpania wycofa się z Konkursu Piosenki Eurowizji 2026, jeśli Izrael nie zostanie wykluczony z powodu swoich działań w Strefie Gazy.

Reklama
Reklama

– Nie sądzę, żebyśmy mogli normalizować udział Izraela w imprezach międzynarodowych, jakby nic się nie działo. Wydarzenia takie jak Eurowizja czy Vuelta a España są promocją kraju. W przypadku Eurowizji nie uczestniczy w nich pojedynczy artysta, ale ktoś, kto występuje w imieniu obywateli tego kraju – mówił.

Foto: Paweł Krupecki

Izrael nie zamierza wycofywać się z Eurowizji

Do bojkotu konkursu nie przyłączy się australijski nadawca publiczny Special Broadcasting Service. „The Guardian” podał, że dyrektor Eurowizji Martin Green zaprzeczył doniesieniom, jakoby Europejska Unia Nadawców wystąpiła do izraelskiego nadawcy, Kan, by Izrael wycofał się z najbliższej edycji konkursu lub występował pod neutralną flagą, by uniknąć wykluczenia.

Nadawcy mają do połowy grudnia czas, by potwierdzić chęć udziału w Eurowizji, której najbliższa odsłona odbędzie się w maju 2026 r. w Wiedniu. Przedstawiciel izraelskiej telewizji publicznej, Golan Jochpaz, powiedział, że nie widzi powodów, dla których Izrael miałby wycofywać się z Eurowizji.

Liczba ofiar w Strefie Gazy przekroczyła 230 tysięcy

Nawoływania do bojkotu Eurowizji w przypadku uczestnictwa Izraela mają związek z działaniami izraelskiego wojska, prowadzonymi od października 2023 r. w Strefie Gazy. Od tamtej pory liczba ofiar w palestyńskiej enklawie przekroczyła 65 tysięcy, a rannych – 166 tysięcy, choć rzeczywisty wymiar tragedii może być znacznie wyższy. W Strefie Gazy w wyniku działań Izraela zginęło ok. 19 tysięcy dzieci i młodzieży. Niektóre dzieci ginęły kilka godzin po narodzinach, wśród ofiar są też noworodki, które znajdowały się w inkubatorach. W wyniku izraelskich ostrzałów giną lekarze, ratownicy i dziennikarze – według doniesień strony palestyńskiej, zginęło ponad 200 pracowników mediów, więcej niż w czasie II wojny światowej na wszystkich jej frontach.

Czytaj więcej

Miasto Gaza
Konflikty zbrojne
Niezależne badania: Od marca 15 z 16 osób zabitych w Gazie to cywile
Reklama
Reklama

Mieszkańcy Strefy Gazy muszą wciąż uciekać, ponieważ Izrael burzy im domy – w ciągu 23 miesięcy konfliktu zniszczonych lub uszkodzonych zostało 90 proc. budynków w enklawie. Teraz wojsko Izraela budynek po budynku, dzielnica po dzielnicy wyburza miasto Gaza, najnowszy cel ofensywy. Z miasta uciekło ok. 350 tys. osób, 600 tys. pozostaje. Izrael chce wysiedlić wszystkich.

Wojna doprowadziła też do katastrofy humanitarnej w Strefie Gazy, która doświadcza klęski głodu. Izrael intensyfikuje działania militarne, których celem jest całkowita wojskowa okupacja Gazy.

Gaza, ruiny zbombardowanego przez Izrael budynku mieszkalnego

Gaza, ruiny zbombardowanego przez Izrael budynku mieszkalnego

Foto: REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Większość ofiar po stronie palestyńskiej to cywile

Niezależna organizacja badająca przemoc – ACLED (Armed Conflict Location and Event Data) wskazała, że 15 z 16 osób zabitych przez wojska izraelskie w Gazie od początku wznowionej w marcu ofensywy to cywile. Wcześniej izraelskie media informowały, że oficjalna doktryna izraelskiego wojska pozwala żołnierzom zabić 100 palestyńskich cywilów przy próbie zabicia wyższego rangą dowódcy Hamasu i do 20 cywilów w przypadku celów niższej rangi.

Tymczasem Stany Zjednoczone, które na forum międzynarodowym jednoznacznie biorą stronę Tel Awiwu, po raz szósty zawetowały rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ, zawierającą wezwanie do natychmiastowego, bezwarunkowego, stałego zawieszenia broni w Strefie Gazy. Rezolucja wzywała też Izrael do umożliwienia nieograniczonego napływu pomocy humanitarnej do enklawy.

Czytaj więcej

Palestyńczycy uciekają z Gazy przed izraelską ofensywą
Konflikty zbrojne
W Strefie Gazy blokowany jest dostęp do internetu. „Zły omen”
Reklama
Reklama

Komitet ONZ oskarżył Izrael o ludobójstwo, czego Izrael stanowczo się wypiera.

W poniedziałek dziesięć państw, w tym Belgia, Wielka Brytania, Kanada i Australia, ma oficjalnie uznać państwo palestyńskie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Konflikty Zbrojne Konflikt Izraelsko-Palestyński Miejsca Regiony Azja Izrael Palestyna Strefa Gazy Eurowizja Marta Cienkowska

Marta Cienkowska, która od niespełna dwóch miesięcy stoi na czele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, została na antenie TOK FM zapytana, czy Polska powinna brać udział w Eurowizji, jeśli w tym konkursie wystąpi Izrael.

– Bardzo bym chciała, żeby to nie było wydarzenie, które staje się polityczne, natomiast powiem swoje osobiste zdanie, nie jako minister, ale jako człowiek. Uważam, że nie powinniśmy brać udziału w Eurowizji, jeśli będzie w niej brał udział Izrael – odparła. Minister dodała, że „z bardzo ciężkim sercem” przygląda się temu, co dzieje się w Palestynie.

Pozostało jeszcze 89% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Szef BBN Sławomir Cenckiewicz
Polityka
„Katastrofa pod każdym względem”. Cenckiewicz ocenia sprawę domu w Wyrykach
Poseł Konfederacji Przemysław Wipler
Polityka
Wipler: Ukraińcy szkoleni przez Polaków mają szkolić polskie wojsko?
Prezes PiS Jarosław Kaczyński odniósł się do doniesień części polskich mediów o słowach prezydenta U
Polityka
„Skandal”. Prezes PiS krytykuje PAP i Szłapkę za słowa na temat Trumpa
Mariusz Błaszczak i Jarosław Kaczyński
Polityka
Jarosław Kaczyński: Jako premier miałem zeszyty opisujące każdy resort. Czy Donald Tusk to robi?
Reklama
Reklama
e-Wydanie