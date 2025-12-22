43 min. 41 sek.

Rok, który zmienił polską scenę polityczną – wybory, konflikty i nowi liderzy 2025

W specjalnym odcinku podsumowującym rok 2025 Marzena Tabor-Olszewska rozmawia z Michałem Szułdrzyńskim, Arturem Bartkiewiczem i Michałem Płocińskim o wydarzeniach, które najmocniej wpłynęły na polską politykę. W centrum uwagi są wybory prezydenckie, nowy układ sił, wzloty i upadki polityków oraz decyzje, które będą rezonować przez kolejne lata.

Rok 2025 zdominowały wybory prezydenckie. Michał Szułdrzyński przypomina swoją publicystyczną tezę, mówiąc: „Co prawda prezydentem został Karol Nawrocki, ale wybory prezydenckie wygrał Sławomir Mentzen z Grzegorzem Braunem.” Wskazuje na decyzje nowego prezydenta, które wyraźnie odzwierciedlają oczekiwania wyborców skrajnej prawicy.

W tym samym wątku Szułdrzyński dodaje: „Dla prezydenta Karola Nawrockiego najważniejsi są wyborcy Konfederacji i Brauna, którzy zdecydują o tym, czy on zostanie na drugą kadencję.” Podkreśla w ten sposób, że to właśnie ten elektorat będzie determinował prezydencką strategię w kolejnych latach.

Zawieszony parlament?

Artur Bartkiewicz ocenia polityczne konsekwencje zmian na prawicy. Wskazuje, że choć wpływ Konfederacji jest ogromny, prezydent Nawrocki ma szersze zaplecze niż jej liderzy. Przypomina także o istotnych różnicach ideologicznych: „PiS to jest taka prawica etatystyczna, konserwatywno-socjalna, natomiast Mentzenowi towarzyszy całkowity libertarianizm gospodarczy.”

Bartkiewicz rozwija również scenariusz po wyborach 2027 r., prognozując polityczną niestabilność: „Idziemy ścieżką do zawieszonego parlamentu… będzie bardzo, bardzo trudno o większość rządzącą.” To jedna z najbardziej pesymistycznych wizji w rozmowie.