43 min. 41 sek.

Rok, który zmienił polską scenę polityczną – wybory, konflikty i nowi liderzy 2025

W specjalnym odcinku podsumowującym rok 2025 Marzena Tabor-Olszewska rozmawia z Michałem Szułdrzyńskim, Arturem Bartkiewiczem i Michałem Płocińskim o wydarzeniach, które najmocniej wpłynęły na polską politykę. W centrum uwagi są wybory prezydenckie, nowy układ sił, wzloty i upadki polityków oraz decyzje, które będą rezonować przez kolejne lata.

Publikacja: 22.12.2025 17:00

Marzena Tabor-Olszewska, Michał Szułdrzyński, Michał Płociński, Artur Bartkiewicz

Rok 2025 zdominowały wybory prezydenckie. Michał Szułdrzyński przypomina swoją publicystyczną tezę, mówiąc: „Co prawda prezydentem został Karol Nawrocki, ale wybory prezydenckie wygrał Sławomir Mentzen z Grzegorzem Braunem.” Wskazuje na decyzje nowego prezydenta, które wyraźnie odzwierciedlają oczekiwania wyborców skrajnej prawicy.

W tym samym wątku Szułdrzyński dodaje: „Dla prezydenta Karola Nawrockiego najważniejsi są wyborcy Konfederacji i Brauna, którzy zdecydują o tym, czy on zostanie na drugą kadencję.” Podkreśla w ten sposób, że to właśnie ten elektorat będzie determinował prezydencką strategię w kolejnych latach.

Czytaj więcej

Kto był największym wygranym i przegranym 2025 roku. Polacy wskazali w sondażu
Polityka
Kto był największym wygranym i przegranym 2025 roku. Polacy wskazali w sondażu

Zawieszony parlament?

Artur Bartkiewicz ocenia polityczne konsekwencje zmian na prawicy. Wskazuje, że choć wpływ Konfederacji jest ogromny, prezydent Nawrocki ma szersze zaplecze niż jej liderzy. Przypomina także o istotnych różnicach ideologicznych: „PiS to jest taka prawica etatystyczna, konserwatywno-socjalna, natomiast Mentzenowi towarzyszy całkowity libertarianizm gospodarczy.”

Bartkiewicz rozwija również scenariusz po wyborach 2027 r., prognozując polityczną niestabilność: „Idziemy ścieżką do zawieszonego parlamentu… będzie bardzo, bardzo trudno o większość rządzącą.” To jedna z najbardziej pesymistycznych wizji w rozmowie.

Michał Płociński wskazuje zaś, że choć Karol Nawrocki jest oczywistym zwycięzcą roku, to „nieoczywistym wygranym” stał się Grzegorz Braun. Jak mówi: „To nieprzypadkiem, jak sobie podsumowujemy rok, to tak dużo mówimy o Grzegorzu Braunie.”

Czytaj więcej

Michał Szułdrzyński i Michał Kolanko
Polityka
Wzrosło ryzyko rozłamu w PiS, Nawrocki gra na polaryzację, CBOS psuje nastroje KPRM

Czy powstanie PiS light?

Zauważa jednak, że jego wzrost to poważny problem dla samego PiS-u, który traci do niego część konserwatywnego elektoratu.

Płociński analizuje także możliwy podział PiS-u: „W PiS-ie są już takie rozmowy na temat, jak zrobić podział, który nie będzie wyglądał na zaplanowany.” Taki scenariusz mógłby otworzyć przestrzeń dla „PiS light”, czyli projektu Mateusza Morawieckiego.

W dalszej części rozmowy goście zastanawiają się nad przyszłością Donalda Tuska. Bartkiewicz zauważa: „Donald Tusk uratował Platformę Obywatelską w ogóle jako partię.” Jednak Płociński odpowiada zupełnie inaczej, stawiając tezę: „Donald Tusk jest przegranym tego roku.” Jego zdaniem rządzący nie odpowiadają na aspiracje społeczne i będą mieć trudności w utrzymaniu pozycji.

W finale rozmowy goście wspominają również inne ważne wydarzenia – od bezobjawowej polskiej prezydencji w UE, przez kontrowersje wokół „doktryny piastowskiej”, po rocznice i nowe instytucjonalne strategie państwa. Wśród nich pada celna uwaga Płocińskiego: „Instytucja publiczna roku? Muzeum Historii Polski.”

