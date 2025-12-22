43 min. 41 sek.
Rok 2025 zdominowały wybory prezydenckie. Michał Szułdrzyński przypomina swoją publicystyczną tezę, mówiąc: „Co prawda prezydentem został Karol Nawrocki, ale wybory prezydenckie wygrał Sławomir Mentzen z Grzegorzem Braunem.” Wskazuje na decyzje nowego prezydenta, które wyraźnie odzwierciedlają oczekiwania wyborców skrajnej prawicy.
W tym samym wątku Szułdrzyński dodaje: „Dla prezydenta Karola Nawrockiego najważniejsi są wyborcy Konfederacji i Brauna, którzy zdecydują o tym, czy on zostanie na drugą kadencję.” Podkreśla w ten sposób, że to właśnie ten elektorat będzie determinował prezydencką strategię w kolejnych latach.
Artur Bartkiewicz ocenia polityczne konsekwencje zmian na prawicy. Wskazuje, że choć wpływ Konfederacji jest ogromny, prezydent Nawrocki ma szersze zaplecze niż jej liderzy. Przypomina także o istotnych różnicach ideologicznych: „PiS to jest taka prawica etatystyczna, konserwatywno-socjalna, natomiast Mentzenowi towarzyszy całkowity libertarianizm gospodarczy.”
Bartkiewicz rozwija również scenariusz po wyborach 2027 r., prognozując polityczną niestabilność: „Idziemy ścieżką do zawieszonego parlamentu… będzie bardzo, bardzo trudno o większość rządzącą.” To jedna z najbardziej pesymistycznych wizji w rozmowie.
Michał Płociński wskazuje zaś, że choć Karol Nawrocki jest oczywistym zwycięzcą roku, to „nieoczywistym wygranym” stał się Grzegorz Braun. Jak mówi: „To nieprzypadkiem, jak sobie podsumowujemy rok, to tak dużo mówimy o Grzegorzu Braunie.”
Zauważa jednak, że jego wzrost to poważny problem dla samego PiS-u, który traci do niego część konserwatywnego elektoratu.
Płociński analizuje także możliwy podział PiS-u: „W PiS-ie są już takie rozmowy na temat, jak zrobić podział, który nie będzie wyglądał na zaplanowany.” Taki scenariusz mógłby otworzyć przestrzeń dla „PiS light”, czyli projektu Mateusza Morawieckiego.
W dalszej części rozmowy goście zastanawiają się nad przyszłością Donalda Tuska. Bartkiewicz zauważa: „Donald Tusk uratował Platformę Obywatelską w ogóle jako partię.” Jednak Płociński odpowiada zupełnie inaczej, stawiając tezę: „Donald Tusk jest przegranym tego roku.” Jego zdaniem rządzący nie odpowiadają na aspiracje społeczne i będą mieć trudności w utrzymaniu pozycji.
W finale rozmowy goście wspominają również inne ważne wydarzenia – od bezobjawowej polskiej prezydencji w UE, przez kontrowersje wokół „doktryny piastowskiej”, po rocznice i nowe instytucjonalne strategie państwa. Wśród nich pada celna uwaga Płocińskiego: „Instytucja publiczna roku? Muzeum Historii Polski.”
