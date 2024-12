Gej, syn Karwowskich i inni po 40-tce

Udar celebryty nie jest tylko jego osobistą historią, ponieważ Trocki to lokomotywa wielu karier, a także centralna postać środowiska, barwnej rodziny patchworkowej. Tworzy ją para, której związek wisi na włosku, co obserwuje dziecko, bojące się rozwodu rodziców i chcące dokonać tranzycji. Marta (Marta Malikowska) nienawidzi Polski i cieszyła się na roczny wyjazd do Tajlandii, Krzysiek (Rafał Maćkowiak) w tajemnicy planował kupno domku na Mazurach. Teraz nie mogą dłużej brnąć w pozorny spokój, bo zrobienie porannej kawy już nie wystarczy, gdy kilka butelek wina wieczorem po raz kolejny ujawniło zgniłe kompromisy.

Jest agentka Trockiego (Monika Frajczyk) wychowująca samodzielnie dziecko oraz gej Kubeczek (Jan Sobolewski), który nienawidząc swoich rodziców – w Marcie i Krzyśku miał rodzinę zastępczą i było gdzie pójść na święta.

Inną grupę bohaterów stanowią pracownicy telewizyjnej korporacji. Jej współzałożycielka i patronka Trockiego zwana Matką Teresą (Ewa Skibińska) ma kłopoty z utrzymaniem się w korporacji i nadużywaniem alkoholu. Korpoludkowy prezes (Filip Pławiak) śmieszy nas biznesową hipokryzją i nowomową. Bezkompromisowy jest personel szpitala: deklarująca biseksualność fizjoterapeutka Inga (Marta Nieradkiewicz), lekarka prowadząca Trockiego (Pola Błasik) oraz stylowy psychiatra podrywacz (Michał Majnicz).

Miś przytulanka i głos Tomasza Karolaka

Pierwszy odcinek wyreżyserowany przez Demirskiego pokazuje jego ambicje w sprawie formy i montażu. W obrazku dużo się dzieje, są cięcia, trzeba się z tym oswoić. Potem coraz bardziej wciągamy się w życie bohaterów. W ostrych i pełnych paradoksów dialogach, jak to u Demirskiego, nie mogło zabrakło „beki” z transformacji, kapitalizmu, warunków pracy i nadużyć pracodawców. Demirski ma też słuch do nowej polszczyzny, która staje się manifestem zmian, ale też mody i frazesu. Kłamstwa lub bezradności. Dramaturgię podbijają koncert, wtargnięcie do studia TV, ucieczki i poszukiwania.

Demirski zawsze miał inwencję w wymyślaniu nieszablonowych postaci. Szczery aż do bólu jest komputerowo animowany Miś, który ciągle krytykuje Trockiego, mając w pamięci całe jego życie (głosu użyczył Tomasz Karolak). Pojawienie się rodziców granych przez Annę Seniuk i Jerzego Bończaka stanowi ukłon w stronę „Czterdziestolatka”, zaś za muzykę odpowiada Pablopavo i słyszymy hit „Karwoski” o życiu po czterdziestce. Są motywy naszej zmieniającej się obyczajowości – wyjazdy na mazurskie obozy odnowy czy food tracki. Wszystkich zaś podszczypując, Demirski chce zrozumieć, poszukać pozytywnej strony osobowości, zadając kardynalnie polskie pytanie: czy nasze relacje pozwolą na to, byśmy pomimo różnicy poglądów, życiorysów i konfliktów ostatecznie chcieli spotkać się na Wigilii.