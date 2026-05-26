Kategoria: Najlepsze rozwiązanie technologiczne

Nagroda główna: Surveily sp. z o.o.

Surveily to zaawansowane rozwiązanie AI wykorzystujące analizę obrazu do poprawy bezpieczeństwa w środowiskach przemysłowych. Przekształca infrastrukturę CCTV w inteligentną platformę prewencyjną, która identyfikuje niebezpieczne zachowania, naruszenia BHP i sytuacje wysokiego ryzyka. Działa 24/7, analizując strumienie wideo i dostarczając alerty i dane do działań zapobiegawczych. Rozwiązanie zostało zaprojektowane zgodnie z zasadami privacy-by-design – nie wykorzystuje biometrii ani identyfikacji osób, zapewniając zgodność z GDPR i EU AI Act.

Kategoria: Najlepsze rozwiązanie technologiczne – projekt

Nagroda główna: Faraday Solutions

Faraday Solutions tworzy pierwszy na świecie w pełni fotoniczny system kontroli dostępu. Wykorzystuje parametry światła (kolor, polaryzacja, natężenie) jako informację dostępową; obecnie kluczy fotonicznych nie da się podrobić. Terminal odczytowy jest pozbawiony prądu i elektroniki. Logika decyzyjna jest odseparowana i ukryta w bezpiecznej strefie „Zero Trust” (np. serwerowni). Jest to technologia klasy wojskowej, opracowana do ochrony infrastruktury krytycznej, data center, fabryk AI, obiektów rządowych i VIP przed atakami fizycznymi, elektronicznymi oraz destrukcyjnym działaniem impulsów elektrycznych i elektromagnetycznych (EMP).

Kategoria: Start-up z potencjałem Polska–świat

Nagroda główna: Waste24

Projekt Waste24 wpisuje się w ekosystem gospodarki odpadami komunalnymi, łączący zaawansowane oprogramowanie SaaS, platformy eMarket i rozwiązania smart city. Innowacyjność projektu wynika z połączenia aplikacji mobilnych, optymalizacji tras, integracji z czujnikami IoT oraz narzędzi zwiększających przejrzystość danych. Rozwiązanie zastępuje procesy papierowe i zamówienia telefoniczne platformami online odpowiadającymi na potrzeby branży komunalnej.

Kategoria: Start-up z potencjałem Polska–świat – projekt

Wyróżnienie: PIAP Space sp. z o.o.

Projekt firmy – RAVEN Demo‑1 – polega na przeprowadzeniu pierwszej w Europie demonstracji bezkontaktowego zbliżania się dwóch satelitów na niskiej orbicie Ziemi, połączonej z optyczną inspekcją drugiego statku. Statek serwisowy ma podejść do satelity‑celu, zatrzymywać się w wyznaczonych punktach i wykonywać kontrolowane manewry wycofania oraz zebrać zdjęcia, rozpoznać cechy drugiego satelity i określić klasę misji. Innowacyjność polega na unikalnym w Europie podejściu do operacji zbliżeniowych w kosmosie. Rozwija i weryfikuje architekturę manewrów RPO oraz demonstruje możliwość identyfikacji satelity wyłącznie poprzez pasywną inspekcję optyczną.

Wyróżnienie: Tachyotec

Tachyotec rozwija innowacyjne rozwiązanie w zakresie długoterminowego przechowywania danych, oparte na technologii zapisu informacji w szkle. Produkt stanowi alternatywę dla tradycyjnych nośników, które mają ograniczoną trwałość i są drogie w utrzymaniu. Umożliwia zapis danych w formie trwałych struktur w szkle. Rozwiązanie przeznaczone jest w szczególności do archiwizacji danych wymagających wieloletniego przechowywania, m.in. w sektorze publicznym, naukowym oraz dla dużych organizacji. Innowacyjność projektu obejmuje zarówno sam zapis, jak i potencjał znaczącego obniżenia kosztów przechowywania danych w długim horyzoncie.

Kategoria: Rozwiązanie dla dobra wspólnego

Nagroda główna: SpeechFlow

Logopedzi tracą ok. 40 proc. czasu na powtarzalne zadania administracyjne, co czwarty zgłasza objawy wypalenia zawodowego. Istniejące narzędzia cyfrowe to proste kalendarze wizyt bez merytoryki terapii, nie łączące generowania dokumentacji z automatyzacją dostosowań neurologicznych. Odpowiedzią jest SpeechFlow – modularna platforma SaaS dla logopedów. Jako jedyna na rynku jest współtworzona przez praktykującą logopedkę oraz łączy adaptacyjny wywiad wstępny, automatyczną dokumentację z sugestią kodów ICD/ICF, generator analogowych pomocy terapeutycznych oparty na autorskim Korpusie Fonetycznym i model „AI wspiera, logopeda decyduje”.

Wyróżnienie: Teatr Nowy Zabrze

Teatr Nowy w Zabrzu ma za sobą m.in. gruntowną modernizację systemu nagłośnienia, która objęła m.in przejście z systemu analogowego na cyfrowy. Zostały zainstalowane m.in. zaawansowane rozwiązania poprawiające dostępność dla osób z niepełnosprawnościami. Modernizacja obszaru akustycznego pozwala na lepszy komfort odbioru spektaklu czy koncertu również przez osoby słabosłyszące. Dzięki temu teatr stał się bardziej dostępny dla osób z różnymi potrzebami.

Kategoria: Rozwiązanie dla dobra wspólnego – projekt

Nagroda główna: MasteCare sp. z o.o.

MasteCare to innowacyjna aplikacja mobilna wspierająca rehabilitację osób przed i po chirurgicznych zabiegach związanych z leczeniem raka piersi. Umożliwia terapię w domu – bez specjalistycznego sprzętu i częstych wizyt w placówkach, co zwiększa dostępność i ciągłość rehabilitacji. Kluczową innowacją jest wykorzystanie kamery smartfona do analizy ruchu. Aplikacja porównuje wykonywane ćwiczenia z wzorcami fizjoterapeutycznymi i pomaga wykonywać je poprawnie i bezpiecznie.

Kategoria: AI Start-up

Nagroda główna: ModelingEvolution

ModelingEvolution przygotował Rocket Welder dla spawaczy. Platforma wykorzystuje dwa rodzaje AI. AI wizyjna widzi jeziorko spawalnicze i rozpoznaje geometrię złącza. A agent AI to wirtualny inżynier robotyki, który pomaga skonfigurować urządzenia, omawia reguły sterowania, wyjaśnia zależności i generuje program. Inżynier spawalnictwa wnosi wiedzę, a agent zamienia ją w działający system. Działa na przemysłowym urządzeniu brzegowym (100+ TOPS), komunikując się z robotem lub popularnymi kontrolerami PLC. Dzięki niemu jeden inżynier spawalnictwa obsługuje wiele stanowisk robotycznych.

Kategoria: Rozwiązanie na rzecz bezpieczeństwa

Nagroda główna: InnerWeb

Zakłady przemysłowe muszą spełniać wymagania wielu aktów prawnych. InnerWeb rozwiązuje ten problem w innowacyjny sposób. Oferuje system ICT oparty na gęstej sieci nadajników BLE 5.2 (do 11 tys. na obiekt), który poza zapewnieniem zgodności regulacyjnej daje narzędzia nadzoru w czasie rzeczywistym, niedostępne w żadnym innym rozwiązaniu. Obsługuje trzy filary: cyfrowe pozwolenia na pracę z podpisem biometrycznym i opatentowaną ochroną przedpożarową, wykrywanie bezruchu z autonomicznym dyspozytorem AI, który dzwoni do zespołu reagowania, oraz lokalizację personelu, dostawców i sprzętu na terenie zakładu.

Kategoria: Rozwiązanie na rzecz bezpieczeństwa – projekt

Nagroda główna: Mobile Monitoring

Akweny, porty i infrastruktura krytyczna są szczególnie narażone na trudne do wykrycia zagrożenia operacyjne i środowiskowe. Ich monitoring opiera się na pracy operatorów i systemach, które nie obejmują wszystkich jednostek i zdarzeń. W praktyce oznacza to, że wiele incydentów – m.in. niewielkie wycieki substancji ropopochodnych, obiekty dryfujące czy nieautoryzowana aktywność – pozostaje niewykrytych na wczesnym etapie. Mobile Monitoring rozwiązuje ten problem, oferując innowacyjny system całodobowego monitoringu akwenów i infrastruktury krytycznej, który łączy kamery (RGB i termalne), analizę obrazu AI, sensory środowiskowe i platformę analityczno-alertową.

Wyróżnienie: Money Protection

Cyberprzestępczość oparta na manipulacji głosowej (vishing/spoofing) stanowi coraz większe zagrożenie. Tylko w Polsce powoduje straty sięgające 800 mln zł rocznie. Rozwiązanie HumanLock360 od Money Protection oferuje prewencję w czasie rzeczywistym. Unikalną wartością jest model No-AI, który rezygnuje z biometrii głosu na rzecz analizy semantyki ataku: wykrywa intencję oszustwa (polecenia/frazy) bez inwigilacji głosu. Przewagi rozwiązania: wykrywanie konkretnych słów, zwrotów i poleceń w audio aktywnego połączenia; brak nagrywania i przesyłania danych do chmury (zgodność z RODO); moduł SOS: opcja „potrzebuję rozmowy i wsparcia” oraz ochrona przed hejtem i oszustwami SMS.

Kategoria: Rozwiązanie dla sektora agro

Wyróżnienie: Agro Contracts sp. z o.o.

Agro Contracts zastępuje ręczne wprowadzanie danych automatycznym przepływem informacji w łańcuchu dostaw od pola, przez magazyn, po logistykę po sprzedaży. Rozwiązanie łączy autorski software z technologiami RFID i NFC. W praktyce stanowi brakującą infrastrukturę danych dla rolnictwa, integrując rozdzielone dotychczas etapy produkcji i dystrybucji. Producenci, packhouse’y i eksporterzy zyskują pełną kontrolę, ograniczając straty sięgające setek tysięcy euro na sezon i podejmując decyzje w oparciu o rzeczywiste dane, a nie szacunki.

Kategoria: Przedsiębiorstwa

Nagroda główna: Veolia Energia Polska

Projekt firmy rozwiązuje jeden z najważniejszych problemów infrastruktury wodociągowej – straty wody, które w Polsce wynoszą średnio 15 proc. W badanym obszarze Tarnowskich Gór straty sięgały aż 23 proc. Innowacyjność projektu polega na przejściu od modelu reaktywnego do proaktywnego systemu opartego na sztucznej inteligencji. To pierwszy w kraju projekt testujący innowacyjne podejście do detekcji wycieków, łączące AI z zaawansowaną analizą akustyczną. Wykorzystuje bezinwazyjne czujniki montowane na rurociągach bez przerywania dostaw wody, aplikację do zbierania i korelacji danych oraz algorytmy uczenia maszynowego analizujące dane akustyczne.

Nagrody specjalne:

Tachyotec

Udział w 10. edycji programu mentoringowego InCredibles Sebastiana Kulczyka

Firma proponująca innowacyjne rozwiązanie w zakresie długoterminowego przechowywania danych została nagrodzona zaproszeniem do udziału w najbardziej prestiżowym i wszechstronnym programie wsparcia młodych przedsiębiorców z wizją.

PKO Bank Polski i Allegro

Nagroda przyznana przez redakcję „Rzeczpospolitej” za wdrożenie Allegro Klik

Allegro Klik to przełomowe rozwiązanie z obszaru embedded finance, które w nowatorski sposób integruje usługi bankowe z doświadczeniem zakupowym użytkownika. Rozwiązanie redefiniuje model płatności online poprzez pełne połączenie bankowości z procesem zakupowym na największej platformie e-commerce w Polsce.

KAPITUŁA KONKURSU „ORZEŁ INNOWACJI”

Maciej Maciejowski prezes Gremi Media

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ i Executive MBA UW i University of Illinois. Związany z mediami od 2000 roku, kiedy rozpoczął pracę w onet.pl. 16 lat spędził w TVN SA, gdzie odpowiadał m.in. za programming kanałów tematycznych, dystrybucję i cyfrową transformację. Od 2012 roku zasiadał w zarządzie TVN i odpowiadał za pion Digital. W czerwcu 2022 roku został prezesem Gremi Media SA.

Marcin Piasecki publicysta i redaktor zarządzający „Rzeczpospolitej”

W swojej karierze dziennikarskiej pracował m.in. w „Gazecie Wyborczej” i magazynie ekonomicznym „Profit”. Pierwszy naczelny polskiej edycji „Forbesa”, zastępca redaktora naczelnego „Dziennika” i „Dziennika Gazety Prawnej”. Naczelny dodatku ekonomicznego do „Dziennika” – „The Wall Street Journal Polska”. Gość i współautor programów radiowych i telewizyjnych, m.in. w TVN CNBC, Polsat News, TOK FM, Radio PiN, radiowej Jedynce i Trójce. Prowadzący oraz moderator wielu konferencji i debat gospodarczych.

Jarosław Sroka członek zarządu KI Next

Ekspert w dziedzinie komunikacji korporacyjnej i rynku mediów. Od 2007 roku związany z Grupą Kulczyk Investments, gdzie nadzoruje obszary komunikacji, marketingu oraz public affairs. Absolwent Instytutu Dziennikarstwa UW oraz prestiżowej IESE Business School w Barcelonie. Wieloletni dziennikarz oraz redaktor naczelny m.in. „Newsweek Polska”, „Pulsu Biznesu” i „Gazety Prawnej”. Członek rady FOR oraz Rady Ładu Informacyjnego przy GPW w Warszawie. Członek Rady PKOl. Prezes PGA Polska.

Aleksander Potocki CEO AIP Seed

Pełni funkcję COO w funduszu venture capital AIP Seed. Posiada szerokie doświadczenia w operacjach, strategii, business development, sprzedaży i finansach. Wspierał w rozwoju szybko skalujące start-upy, jak Booksy czy Tagvenue, ale też pracował w dużych korporacjach, jak PwC czy Medtronic, gdzie angażował się w projekty wykraczające poza standardowe ramy biznesu, tworząc innowacje i przesuwając granice tego, co możliwe. Ma międzynarodowe doświadczenie w SaaS & Marketplace oraz branżach biotech, medtech i healthtech.

Agnieszka Lewandowska CEO Fundacji Startup School

Współpracuje z firmami chcącymi działać w bardziej start-upowy i zwinny sposób. Wyposaża pracowników w narzędzia innowatorów. Wspiera ich w budowie nowych, zwinnych procesów opartych na klientocentryczności i eksperymentowaniu. Od ponad 15 lat popularyzuje metodyki Lean Startup, Customer Development oraz wiedzę o budowaniu modeli biznesowych. Ma za sobą kilka tysięcy godzin warsztatowych poświęconych innowacjom. Pracuje również̇ze start-upami – jako mentorka, prelegentka, doradczyni, indywidualnie oraz w programach akceleracyjnych.

Dorota Niedziółka prorektor ds. rozwoju SGH

Ekspert w dziedzinie rynków energii, bezpieczeństwa energetycznego i regionalizacji. Absolwentka międzynarodowych stosunków gospodarczych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wykładowca akademicki i autor ponad 100 publikacji naukowych oraz wielu opracowań publicystycznych.

Maciej Sadowski współzałożyciel Startup Hub Poland

Przewodniczący Komitetu ds. Nowych Technologii i Innowacji przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Inwestor w start-upy technologiczne we wczesnej fazie rozwoju, analityk inwestycyjny, aktywista na rzecz uczynienia z Polski pierwszego adresu dla pionierów innowacji i międzynarodowych inwestorów. Wskazany przez Google, „Financial Times” i Res Publica Nova na liście międzynarodowych liderów high-tech NewEurope100. W 2019 r. na liście 30 filarów polskiej społeczności start-upowej.

Monika Synoradzka prezeska Huge Thing

Specjalizuje się w tworzeniu i wdrażaniu strategii innowacji w organizacjach oraz budowaniu kultury innowacyjności w dużych firmach i korporacjach z różnych branż. Od 2012 roku związana z grupą funduszy VC SpeedUp Group, od 2018 roku w roli partnerki funduszy, a także prezeski Huge Thing – organizacji łączącej realizację programów akceleracyjnych dla start-upów z doradztwem strategicznym dla dużych organizacji i korporacji w zakresie rozwoju opartego na innowacjach. Od lat wspiera rozwój ekosystemu start-upów w Polsce.

Róża Szafranek prezeska i założycielka grupy spółek HR Hints oraz Culturivy® Institute

Liderka i ekspertka w dziedzinie efektywności organizacyjnej na styku rynek pracy–biznes–ludzie. Jej firmy pomagają organizacjom w transformacji, wdrażaniu procesów, optymalizacji pracy zespołów i osiąganiu celów biznesowych. Wykładowczyni akademicka (m.in. Akademia Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Jagielloński) i autorka książki „Culturivy: The Power of Changing a Workplace”. Mentorka m.in. w programie akceleracyjnym Sebastiana Kulczyka. Wyróżniona na liście 100 Kobiet 2023 wg „Forbesa”. Prowadzi podcast „Ludzie z pracy”.

Michał Tomczyk biegły rewident, partner BDO

Partner w dziale rewizji finansowej BDO, posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań instytucji finansowych, w tym banków oraz spółek leasingowych, a także audycie wewnętrznym zakładów ubezpieczeń. Zajmuje się badaniem sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz standardami międzynarodowymi, w tym spółek giełdowych. Posiada międzynarodowe doświadczenie, które zdobywał m.in. w Londynie.