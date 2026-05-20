Kolejny udany rozdział z dorobku Taco Hemingwaya rozpoczęła 19 grudnia 2025 r. premiera wydanego z zaskoczenia albumu „LATARNIE WSZĘDZIE DAWNO ZGASŁY”.

Taco Hemingway płyta i koncerty

Artysta nagrał ją wspierany przez zaufanych i sprawdzonych producentów – Rumaka, @atutowego, Zeppy’ego i Borucciego, snując „nową intrygującą opowieść o ludziach i miejscach”. Powstał nowy album koncepcyjny, na który złożyły się historie z nocnego życia Warszawy. Pojawiły się nawiązania do słynnego minialbumu Hemingwaya „Trójkąt warszawski” z 2014 r.

Płytą wydaną przez 2020 Label, Taco zapewnił sobie jako pierwszy polski artysta - pierwsze miejsce w rankingu Spotify Debut Global. Nie ma błędu: oznacza to, że był to najczęściej streamowany album na świecie.

Na ten wynik zapracowało m.in. to, że w zaledwie dobę od premiery Taco zdominował ranking Spotify Polska TOP50, gdzie wprowadził jednocześnie aż 16 piosenek na sam szczyt listy i wygenerował 7 mln odsłuchów.

Po tym, jak na stronie internetowej Taco Hemingwaya album został udostępniony do pobrania w formacie MP3 - rozpoczęła się przedsprzedaż wersji fizycznej, zawierającej płytę kompaktową i kasetę magnetofonową.

Taco Hemingway – podwójnie wyprzedane koncerty

Taco w rekordowym tempie wyprzedał też komplet biletów na zapowiedzianą na maj trasę koncertową 2026 †††OUR – wyprzedaną podwójnie, ponieważ we Wrocławiu, Trójmieście i Krakowie artysta musiał ogłosić drugą datę. Co ciekawe, większość biletów wyprzedała się jeszcze w pre-sale’u.

Nawet po wspomnianym zdublowaniu dat we Wrocławiu, Trójmieście i Krakowie w ciągu 5 godzin fani kupili 130 000 biletów.

Zbadano statystyki: wedle eBilet.pl, co sekundę sprzedawało się aż 90 biletów, a liczba wejść na stronę Bileterii przekroczyła zainteresowanie niedawnymi koncertami Taylor Swift w Polsce.

Podsumowując: sprzedano dwa razy Halę Stulecie we Wrocławiu (8 i 9 maja), dwa razy Ergo Arenę Gdańsk (15 i 16 maja), koncert na PGE Narodowym (23 maja), a także dwa razy Tauron Arenę Kraków (30 i 31 maja).

Potem „w związku z ogromnym zainteresowaniem i w odpowiedzi na liczne prośby fanów” do rozkładu 2026 †††OUR doszedł drugi koncert na PGE Narodowym, który odbędzie się 22 maja. Na ten koncert są jeszcze ostatnie bilety.