– Classical:NEXT gromadzi rokrocznie przedstawicieli branży muzycznej z ponad 50 krajów świata. Wcześniejsze edycje organizowano w czołowych europejskich ośrodkach muzycznych, takich jak Berlin, Budapeszt, Hanower, Rotterdam, Wiedeń i Monachium. Cieszymy się, że po 15 latach organizacji Classical:NEXT po raz pierwszy zagościmy w Polsce, która przyciąga uwagę środowiska muzycznego swoją innowacyjnością – tak uzasadniała decyzję o wyborze śląskiego miasta, Fabienne Krause, dyrektor Classical:NEXT. – Gościć będziemy w Katowicach, w mieście o ugruntowanej renomie ważnego ośrodka muzycznego.

Katowice – Miasto Kreatywne Muzyki UNESCO

Ta impreza to spotkanie muzyczne, ale i biznesowe. W tegorocznym spotkaniu, które odbyło się w Budapeszcie, uczestniczyło ponad 1500 specjalistów z 50 krajów. W ciągu czterech dni oprócz koncertów odbyło się ponad 30 sesji oraz wydarzeń networkingowych prezentujących artystów, organizacje oraz innowatorów działających w świecie muzyki klasycznej. Na Classical:NEXT spotykają się menedżerowie, organizatorzy koncertów i festiwali, orkiestry, wytwórnie płytowe, edukatorzy, wydawcy i oczywiście przedstawiciele prasy i mediów.

Sala NOSPR w Katowicach

Katowice są dobrze przygotowane do organizacji Classical:NEXT. Dobrze znane są w Europie ze swojej aktywności kulturalnej, a zwłaszcza muzycznej. Zostały przecież wyróżnione tytułem Miasta Kreatywnego Muzyki UNESCO. W Katowicach i w regionie górnośląsko-zagłębiowskim działa ponad 50 klubów muzycznych, 8 wytwórni płytowych i 15 studiów nagraniowych. Region organizuje ponad 20 festiwali rocznie, dysponuje dziesięcioma salami koncertowymi, na koncerty zaprasza 7 orkiestr, bardzo ceniona jest Akademia Muzyczna w Katowicach oraz inne instytucje służące edukacji muzycznej.

W sali NOSPR i w Międzynarodowym Centrum Kongresowym

Uroczyste otwarcie przyszłorocznej imprezy, która odbędzie się między 11 a 14 maja, zaplanowano w jednej z najlepszych sal koncertowych Europy, jaką dysponuje Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach. Część targowa oraz konferencyjna zajmie Międzynarodowe Centrum Kongresowe (MCK), natomiast przestrzeń dla wieczornych koncertów promocyjnych przygotuje Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek. Oprócz niej gospodarzami Classical:NEXT są NOSPR i Międzynarodowe Centrum Kongresowe.

Koordynatorem katowickiego wydarzenia jest agencja muzyczna Sonora, mająca duże doświadczenie w realizacji projektów muzycznych oraz inicjowaniu współpracy instytucji kultury w Europie. – Przez lata uczestniczyliśmy w kolejnych edycjach Classical:NEXT, poznając jego potencjał w relacjach międzynarodowych i inicjowaniu nowych projektów artystycznych – mówi Mikołaj Bylka-Kanecki z agencji Sonora. – To właśnie te doświadczenia zainspirowały nas do podjęcia starań, aby wspólnie z partnerami z Katowic sprowadzić Classical:NEXT do Polski.