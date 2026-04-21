Falstaff, Opera Narodowa
Finał „Falstaffa” w Reżyserii Marka Weissa
Marek Weiss zdecydował się na rozstanie z teatrem, w co nie wszyscy wierzą, bo wielu artystów rytuał pożegnania rozkłada na lata. On jednak na pewno nie pójdzie w ślady Placida Dominga, wciąż kurczowo trzymającego się mikrofonu. Przyjmijmy więc, że „Falstaff” jest rzeczywistym pożegnaniem Marka Weissa. I może właśnie z tego powodu mamy w nim także przywołany klimat jego dawnych inscenizacji, gdy w latach 80. dokonywał on swoistej rewolucji w polskim teatrze operowym. Dopiero ponad dekadę później wkroczyli na scenę inni z Mariuszem Trelińskim na czele.
„Falstaffa” 2026 zrealizował z dawnym scenograficznym partnerem Wiesławem Olko, z którym stworzył tak niezwykłe inscenizacje jak „Bramy raju” z białym rumakiem na widowni Teatru Wielkiego czy „Makbeta”, w którym szekspirowskie czarownice sfruwały na scenę z wysokości kilku pięter. W „Falstaffie” jest zaś klimat „Traviaty” z 1987 r., bo dla obu tych inscenizacji Wiesław Olko stworzył wysmakowane wnętrza z mnóstwem detali. Nic dziwnego, że w pewnym momencie porzucił teatr, by zająć się projektowaniem wnętrz.
Zawsze robiłem bardzo osobiste spektakle – mówi reżyser Marek Weiss, który zapowiada, że premierą „Falstaffa” w Operze Narodowej i po zrealizowaniu...
W „Traviacie” był XIX-wieczny salon, teraz mamy zdecydowanie bliższy naszym czasom i londyński nocny lokal. Ale też Marek Weiss, zachowując własny styl, podąża za innymi i mocniej ingeruje w tkankę opowieści. Kiedyś – w „Fideliu” czy „Turandot” – operował czytelnymi aluzjami, teraz częściej stosuje bardziej konkretne odniesienia do naszej rzeczywistości.
W „Falstaffie” wędrówka w czasie odbywa się nawet w dwóch przeciwstawnych kierunkach. Reżyser z kierownikiem muzycznym premiery Patrickiem Fournillierem dodał uwerturę z wczesnej opery Verdiego „Attila”, by przy tym orkiestrowym wstępie pokazać historię rozgoryczonego Falstaffa, odtrąconego w przeszłości kompana przyszłego króla Henryka V. Właściwa operowa opowieść zamyka natomiast życiową drogę Falstaffa, bo jego koniec jest definitywny i ostateczny.
Sir John Falstaff jest w tym przedstawieniu bardzo ludzki, żaden z niego prostak, opój i żarłok bez ogromnego brzucha, który tradycja teatralna nakazuje przyprawiać kolejnym wykonawcom tej roli. Premierowy Falstaff w Operze Narodowej – Włoch Sergio Vitale to przystojny mężczyzna w sile wieku, którego ładny, barytonowy głos miękko płynie przez verdiowską frazę. Przyjemnie się go słucha, ale śpiewakowi brakuje wyrazistości, bez której Falstaff wiele traci. Jego pełna zjadliwości aria o honorze zaginęła więc w toku przedstawienia.
Sergio Vitale jako Fałstaff w Operze Narodowej
Kim zresztą jest ten bohater rodem z Szekspira w inscenizacji Marka Weissa? Pomysł, że to właściciel ekskluzywnego londyńskiego klubu dla dorosłych nie jest zbyt czytelny. Ochrona Falstaffa paradująca z kijami baseballowymi oraz ubrany na czarno i obwieszony złotymi łańcuchami romantyczny Fenton przywodzą raczej na myśl mafię wołomińską sprzed ćwierćwiecza.
Przy nie dość silnie zarysowanym tytułowym bohaterze najważniejsza więc pozostaje nieśmiertelna intryga komediowa rozegrana w stylowo zaprojektowanym salonie państwa Ford z zabawnym dodatkiem, jakim jest współczesny kontener na brudną bieliznę pełniący ważną rolę w akcji. Bohaterkami są tu przede wszystkim kobiety, powstał więc raczej spektakl o sile i sprycie kobiet pokonujących bez problemów mężczyzn przekonanych o swej władzy.
W „Falstaffie” to kobiety są silniejsze od mężczyzn
Zupełnie inny, momentami wręcz metafizyczny klimat, pojawia się w bardzo pięknie zainscenizowanym akcie końcowym. Rozgrywa się nocą w windsorskim lesie, gdzie podczas wyznaczonego Falstaffowi spotkania ma zostać wymierzona mu ostateczna kara. Marek Weiss zrezygnował z krotochwilnej błazenady częstej w wielu inscenizacjach. Zabawa nadal trwa, ale pojawia się w niej duch śmierci pod postacią powracającego z prologu Henryka. I choć słynna radosna fuga Verdiego zgrabnie wieńczy spektakl, to Marek Weiss dodał do niej gorzką konstatację, że w naszym pędzie do zabawy i śmiechu nie dostrzegamy pojawienia się śmierci.
W dziejach opery postać tytułowego bohatera dzieła Verdiego obrosła legendarnymi kreacjami najsłynniejszych śpiewaków. W Polsce powojennej wspaniałym, starym i zgorzkniałym Falstaffem był Jerzy Artysz w spektaklu Macieja Prusa. Ale „Falstaff” to także opera zespołowa. Sukcesem Opery Narodowej jest więc dobranie wyrównanej obsady, w której w zasadzie nie było słabych punktów.
Świetny zespół czterech kumoszek z Windsoru, autorek intrygi stworzyły na premierze Aleksandra Orłowska jako pani Ford, którą postanowił zdobyć Falstaff, a obok niej Hanna Sosnowska-Bill (Nannetta), Deniz Uzun (Pani Quickly) i Monika Ledzion-Porczyńska (Meg Page). Skontrastowani z nimi byli wyraziście nakreśleni kompani Falstaffa – Dr. Caius (Wojciech Parchem), Bartoldo (Mateusz Zajdel) i Pistola (Remigiusz Łukomski). Pomiędzy nimi zaś krążył Stanisław Kuflyuk jako pan Ford. Jego monolog o zazdrości i zdradzie mocno spuentował pierwszą część spektaklu.
Szkoda tylko, że zabrakło precyzji w scenach ansamblowych, choćby w kwartecie kumoszek, ale też dyrygent Patrick Fournillier prowadził całe przedstawienie bez zbytniej wnikliwości w niezwykły charakter muzyki Verdiego. Również duet projektantów Paprocki Brzozowski zaproponował kostiumy w nikły sposób oddające charaktery poszczególnych postaci. Szczególnym brakiem gustu odznacza się sukienka dziewczęcej Nannette.
