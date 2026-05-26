Festiwal Oper für alle, Berlin
Berliński Bebelplatz podczas festiwalu Oper für alle
Berlin nie jest jedyny, takie imprezy odbywają się też w innych europejskich metropoliach, ale ta zatytułowana „Opera für alle” (Opera dla wszystkich) ma szczególnie długą tradycję. W tym roku festiwal odbywał się już po raz trzydziesty.
Zasada jest prosta. Na dwa weekendowe dni opera i muzyka klasyczna zajmują dla siebie jeden z największych placów Berlina – Bebelplatz, obok popularnej arterii Unter den Linden prowadzącej do Bramy Brandenburskiej. To miejsce wybrano nieprzypadkowo, tu znajduje się zabytkowa, a niedawno gruntownie odremontowana i zmodernizowana siedziba berlińskiej Staatsoper, która wraz z jej wieloletnim partnerem, koncernem BMW, jest organizatorem festiwalu.
Sobotę zdominowała inscenizacja jednego z najpopularniejszych dzieł Giuseppe Verdiego, jakim jest opera „Nabucco”. Z sali Staatsoper spektakl był transmitowany na ogromne telebimy na placu. To jedna z nowszych produkcji berlińskiego teatru zrealizowana przez włoską reżyserkę Emmę Dante i zaprezentowana w międzynarodowej obsadzie na czele z mongolskim barytonem Ariunbaatarem Ganbaatarem (Nabucco) oraz pochodzącą z Rosji, a związaną przede wszystkim z teatrami włoskimi Lidią Fridman (Abigaille).
Niedziela była natomiast dniem koncertowym. W południe wystąpiła Dziecięca Orkiestra Operowa, wraz z członkami międzynarodowego studia operowego i młodzieżowym chórem Staatsoper. Po niej zaś na estradzie pojawiła się Staatskapelle Berlin, którą poprowadził najważniejszy niemiecki dyrygent i dyrektor muzyczny Staatsoper Unter den Linden, Christian Thielemann. Program tego koncertu składał się z utworów Beethovena.
Mimo trzydziestostopniowego upału i prażącego słońca plac znów był całkowicie zapełniony. Wielu berlińczyków przychodzi ze składanymi krzesełkami, w tym roku nie brakowało też wachlarzy i parasoli.
Szacuje się, że w festiwalu „Oper für alle” uczestniczyło w tym roku 30 tys. osób. – Nie ma przyjemniejszego widoku niż Bebelplatz, który po raz kolejny przekształcił się w tętniące życiem miejsce wspólnych przeżyć kulturalnych dla wielu berlińczyków i gości także z zagranicy – powiedziała Elisabeth Sobotka, dyrektor Staatsoper Unter den Linden. Wstęp na wszystkie wydarzenia był oczywiście bezpłatny.
„Nabucco” na Bebelplatz
Soliści Staatsoper po przedstawieniu „Nabucca”
„Nabucco” był też na żywo transmitowany przez jedną ze stacji radiowych, oba koncerty można było oglądać w streamingu na stronie Staatsoper. Cały program jest dostępny w bibliotece medialnej ARD.
