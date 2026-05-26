Berlin nie jest jedyny, takie imprezy odbywają się też w innych europejskich metropoliach, ale ta zatytułowana „Opera für alle” (Opera dla wszystkich) ma szczególnie długą tradycję. W tym roku festiwal odbywał się już po raz trzydziesty.

Zasada jest prosta. Na dwa weekendowe dni opera i muzyka klasyczna zajmują dla siebie jeden z największych placów Berlina – Bebelplatz, obok popularnej arterii Unter den Linden prowadzącej do Bramy Brandenburskiej. To miejsce wybrano nieprzypadkowo, tu znajduje się zabytkowa, a niedawno gruntownie odremontowana i zmodernizowana siedziba berlińskiej Staatsoper, która wraz z jej wieloletnim partnerem, koncernem BMW, jest organizatorem festiwalu.

Włoska opera na berlińskim placu

Sobotę zdominowała inscenizacja jednego z najpopularniejszych dzieł Giuseppe Verdiego, jakim jest opera „Nabucco”. Z sali Staatsoper spektakl był transmitowany na ogromne telebimy na placu. To jedna z nowszych produkcji berlińskiego teatru zrealizowana przez włoską reżyserkę Emmę Dante i zaprezentowana w międzynarodowej obsadzie na czele z mongolskim barytonem Ariunbaatarem Ganbaatarem (Nabucco) oraz pochodzącą z Rosji, a związaną przede wszystkim z teatrami włoskimi Lidią Fridman (Abigaille).

Beethoven w pełnym słońcu

Niedziela była natomiast dniem koncertowym. W południe wystąpiła Dziecięca Orkiestra Operowa, wraz z członkami międzynarodowego studia operowego i młodzieżowym chórem Staatsoper. Po niej zaś na estradzie pojawiła się Staatskapelle Berlin, którą poprowadził najważniejszy niemiecki dyrygent i dyrektor muzyczny Staatsoper Unter den Linden, Christian Thielemann. Program tego koncertu składał się z utworów Beethovena.

Mimo trzydziestostopniowego upału i prażącego słońca plac znów był całkowicie zapełniony. Wielu berlińczyków przychodzi ze składanymi krzesełkami, w tym roku nie brakowało też wachlarzy i parasoli.

Szacuje się, że w festiwalu „Oper für alle” uczestniczyło w tym roku 30 tys. osób. – Nie ma przyjemniejszego widoku niż Bebelplatz, który po raz kolejny przekształcił się w tętniące życiem miejsce wspólnych przeżyć kulturalnych dla wielu berlińczyków i gości także z zagranicy – powiedziała Elisabeth Sobotka, dyrektor Staatsoper Unter den Linden. Wstęp na wszystkie wydarzenia był oczywiście bezpłatny.

„Nabucco” na Bebelplatz Soliści Staatsoper po przedstawieniu „Nabucca” Foto: mat. pras.

„Nabucco” był też na żywo transmitowany przez jedną ze stacji radiowych, oba koncerty można było oglądać w streamingu na stronie Staatsoper. Cały program jest dostępny w bibliotece medialnej ARD.

Centralny Plac Muzyki w Warszawie

Od 19 czerwca przez ponad dwa tygodnie na placu przed Pałacem Kultury i Nauki, w samym sercu Warszawy będą odbywać się codziennie koncerty i spektakle warszawskich teatrów i orkiestr, także z udziałem wybitnych artystów zagranicznych. To pierwsza edycja nowego festiwalu zatytułowanego Centralny Plac Muzyki