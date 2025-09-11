Jednocześnie z mediów korzystasz…

Żyję w podkrakowskiej Skale, a nie pod kamieniem (śmiech). Dla mnie wartościowymi mediami jest z pewnością kanał This Is IT. Ekipa, której twarzą jest Maciej Kawecki wykonuje tytaniczną pracę pokazując świat i Polaków w bardzo pozytywnym świetle. Jest to kanał z treściami okołonaukowymi, który poza dłuższymi materiałami publikuje krótkie info z bieżącymi, nieraz wybitnymi i przełomowymi dokonaniami Polaków na świecie, a nawet i wszechświecie!

Podoba mi się twoje hasło „Żyj własnym życiem”, bo przecież tzw. media społecznościowe to nowa forma zwracania uwagi na siebie i organizowania życia kosztem innych.

Tutaj raczej chodzi o dosłowne życie, a nie pokazywanie tego, jak chcielibyśmy być postrzegani. Wilczą przysługę dla naszej samooceny wykonują w tym temacie influencerzy, którzy pokazują nieraz wyreżyserowane fragmenty swojego życia. Nie jestem antyreklamowym ortodoksem, który z hasłem „sprzedał się” wytyka każdemu sportowcowi, aktorowi czy muzykowi udział w kampaniach reklamowych, bo reklama sama w sobie nie jest zła i tutaj posłużę się przykładem kampanii marki Bytom, w której Waglewski, Fisz, Emade wykonali utwór „Ojciec” podczas specjalnej live sesji. To jest od początku do końca konwencja, w której ludzie z dokonaniami biorą udział w czymś określonym i przejrzystym, a social media są platformą do reklamy osób reklamujących i wśród wielu wykreowanych potrzeb, zaczynamy czuć mocno tę, która pcha nas do reklamowania samych siebie.

Mocno porównujesz sytuację śledzenia influencerów z tym, co robimy w toalecie.

W kawałku „Instrumenty finansowe” wskazuję tylko moment i miejsce, w którym stosunkowo często dochodzi do goszczenia w cudzych życiach, czyli w kibelku (śmiech).

„Derealizacja” to bardzo przebojowy love song. Co ci uświadomiło, że marnujemy czas zamiast poświęcić się temu, co najważniejsze?

Sens tego kawałka jest inny. Żeby go dostrzec, trzeba spojrzeć w lustro, odwiedzając Luzztro (szkoła didżejska – przypis redakcji). Kibicuję każdemu, kto walczy o to, żeby bez zbędnych substancji osiągnąć samoakceptację, bo wierzę, że każdy z nas ma w sobie potencjał na wartościowego zawodnika w grze zwanej życiem.

„Instrumenty finansowe” próbują przywrócić porządek, hierarchię między kłamstwem i prawdą. Bo zaczyna się wkradać w życie chaos? Mylimy siebie z awatarami, współczesny hip hop z rapem, gangsterów z ludźmi z zasadami?

Trochę już wcześniej o tym wspomniałem. Ten kawałek jest pocztówką od chomiczka idącego przez życie w kołowrotku. Miałem w życiu moment życia ponad stan. Różnie może być, ale na dziś skromniejsze życie jest dla mnie więcej warte od takiego, którego cenę wyznaczają raty. Ciekawostką związaną z tym kawałkiem jest fakt, że pierwsze myśli składające się na tekst przyszły do mnie w następstwie, generalnie rzecz ujmując, incydentu na krajowej S7. Jeśli pan, który we mnie przywalił faktycznie jest w posiadaniu nagrania zdarzenia, to proszę o podesłanie go, bo chciałbym wykorzystać te ujęcia w klipie.