W projekcie zapisano też zwiększenie kar za znęcanie się nad zwierzętami i ich zabijanie, jednak przede wszystkim zaprojektowano kompleksowe zmiany mające na celu walkę z bezdomnością zwierząt oraz tzw. pseudohodowlami. W tej pierwszej dziedzinie zaplanowano m.in. wprowadzenie obowiązkowego czipowania zwierząt, których dane miałyby trafić do centralnej bazy, oraz obowiązkową kastrację lub sterylizację psów i kotów poza tymi przeznaczonymi do hodowli. Powstać miałby państwowy system informacji o schroniskach.

Jeśli chodzi o walkę z tzw. pseudohodowlami, planowane jest m.in. powstanie rejestru hodowli pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej i wprowadzenie zakazu sprzedaży zwierząt domowych w internecie.

Zmiana ustawy o ochronie zwierząt. Projekt będzie obywatelski, by pokazać poparcie społeczne

– W projekcie jest wszystko to, o czym osoby zainteresowane losem zwierząt mówią od kilkunastu lat – podkreśla Katarzyna Śliwa-Łobacz. Dlaczego nie trafi on po prostu do Sejmu jako poselski, skoro i tak w skład komitetu wchodzą posłowie? – Zdecydowaliśmy się na projekt obywatelski, bo zmiany są bardzo szerokie. Chcemy pokazać, jakie jest dla nich poparcie społeczne – dodaje Śliwa-Łobacz. Jej zdaniem projekty poselskie nie zawsze są skuteczną drogą do poprawy losów zwierząt, o czym świadczy polityczna awantura wokół tzw. piątki dla zwierząt w 2020 roku.

Po zarejestrowaniu przez marszałka komitet będzie miał trzy miesiące na zebranie co najmniej 100 tys. podpisów, co oznacza, że jeszcze latem może trafić do laski marszałkowskiej. W przeszłości było już kilka prób zmian w ustawie o ochronie zwierząt za pomocą inicjatywy obywatelskiej i wszystkie skończyły się fiaskiem.