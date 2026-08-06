Rzeczpospolita
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30 min. 12 sek.

„Rzecz w tym”: To, co nie jest dobre dla państwa, jest dobre dla Karola Nawrockiego

Czy Karol Nawrocki wykorzystuje urząd prezydenta w sposób, który wzmacnia państwo, czy przede wszystkim własną polityczną pozycję? W podcaście „Rzecz w tym” redaktor naczelny „Rzeczpospolitej” Michał Szułdrzyński podsumowuje pierwszy rok prezydentury, analizując rekordową liczbę wet, relacje z rządem, politykę bezpieczeństwa oraz konsekwencje coraz ostrzejszego konfliktu między Pałacem Prezydenckim a koalicją rządzącą.

Publikacja: 06.08.2026 17:00

Marzena Tabor-Olszewska, Michał Szułdrzyński

Zdaniem Michała Szułdrzyńskiego pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego przyniósł paradoksalny efekt. – To, co nie jest w mojej ocenie dobre dla państwa, jest dobre dla Karola Nawrockiego, ponieważ on znacznie poszerzył konstytucyjne kompetencje prezydenta. Nie zmieniając konstytucji – mówi gość podcastu.

W rozmowie z Marzeną Tabor-Olszewską, Michał Szułdrzyński analizuje rekordową liczbę prezydenckich wet, wskazuje przykłady sporów o nominacje, relacje z rządem i służbami oraz ocenia, że kolejne decyzje głowy państwa pogłębiają instytucjonalny konflikt.

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