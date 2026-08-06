Zdaniem Michała Szułdrzyńskiego pierwszy rok prezydentury Karola Nawrockiego przyniósł paradoksalny efekt. – To, co nie jest w mojej ocenie dobre dla państwa, jest dobre dla Karola Nawrockiego, ponieważ on znacznie poszerzył konstytucyjne kompetencje prezydenta. Nie zmieniając konstytucji – mówi gość podcastu.

W rozmowie z Marzeną Tabor-Olszewską, Michał Szułdrzyński analizuje rekordową liczbę prezydenckich wet, wskazuje przykłady sporów o nominacje, relacje z rządem i służbami oraz ocenia, że kolejne decyzje głowy państwa pogłębiają instytucjonalny konflikt.