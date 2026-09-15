Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przeważający obszar Europy jest pod wpływem rozległego wyżu znad Austrii. Na północnym zachodzie pogodę kształtuje niż znad Morza Norweskiego i towarzyszący mu układ frontów atmosferycznych. Z kolei niż znad wschodniej Ukrainy wpływa na pogodę na wschodzie kontynentu. Polska jest w strefie oddziaływania wyżu znad Austrii, jednak stopniowo nad krańce zachodnie kraju zacznie nasuwać się w ciągu dnia zatoka wraz z ciepłym frontem atmosferycznym związana z niżem znad Morza Norweskiego. Wciąż napływa powietrze polarne morskie, na zachodzie nieco cieplejsze.

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Pogoda we wtorek 15 września: Słonecznie na zachodzie, chłodniej na wschodzie

We wtorek w zachodniej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, we wschodniej umiarkowane i duże. Miejscami przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 19 st. C na wschodzie i północy, około 22 st. C w centrum, do 25 st. C na południu kraju, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich Karpat, około 17 st. C. Wiatr słaby, w zachodniej połowie kraju z kierunków południowych, we wschodniej połowie z kierunków zachodnich, pod koniec dnia zmienny. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1011 hPa. Przewiduje się spadek ciśnienia.

W nocy z wtorku na środę zachmurzenie małe i umiarkowane, na północnym zachodzie i zachodzie kraju wzrastające do dużego. Nad ranem na zachodzie województwa zachodniopomorskiego opady deszczu. Miejscami na wschodzie kraju utworzą się mgły ograniczające widzialność do około 200 m. Temperatura minimalna na wschodzie kraju od 7 st. C do 10 st. C, cieplej na północnym zachodzie oraz krańcach zachodnich od 13 st. C do 16 st. C; chłodniej miejscami w rejonach podgórskich od 5 st. C do 7 st. C. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany, południowy, jedynie początkowo na wschodzie kraju zmienny.

Prognoza na środę 16 września. Zmiana pogody, opady i lokalne burze na zachodzie

W środę na wschodzie i początkowo w centrum zachmurzenie małe i umiarkowane, tam rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do około 200 m. W zachodniej połowie kraju w ciągu dnia zachmurzenie wzrośnie do dużego i wystąpią przelotne opady deszczu, miejscami pojawią się burze. Prognozowana wysokość opadów podczas burz do około 15 mm.

Temperatura maksymalna od około 20 st. C na północnym wschodzie i północy, do 26 st. C na południu kraju; chłodniej miejscami nad morzem około 17 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, we wschodniej połowie kraju z kierunków południowych, na zachodzie początkowo południowy i południowo-zachodni w ciągu dnia skręcający na zachodni. Podczas burz wiatr w porywach do 65 km/h.