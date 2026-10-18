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Philippe Starck: 10 tys. projektów, jacht dla Jobsa i krzesło, które widział cały świat

Światowej sławy 77-letni francuski projektant Philippe Starck zaprojektował m.in. jeden z najsłynniejszych superjachtów – 78-metrową „Venus” na zamówienie Steve’a Jobsa, założyciela Apple’a. Teraz został uhonorowany prestiżową nagrodą UE DesignEuropa Awards 2026 za całokształt twórczości.

Publikacja: 18.10.2026 16:02

78-metrowy jacht „Venus”, który powstał na zamówienie Steve’a Jobsa, założyciela Apple’a.

78-metrowy jacht „Venus”, który powstał na zamówienie Steve’a Jobsa, założyciela Apple’a.

Foto: VALERY HACHE

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Monika Kuc

Starck, ikoniczna postać współczesnego designu i architektury tworzy od ponad 50 lat i jest autorem 10 tysięcy projektów. Ale nie chodzi tylko o liczbę, ważniejsza jest jego umiejętność tworzenia kulturowych fenomenów.

Wiele z nich to kultowe przedmioty, jak wyciskarka do cytrusów Juicy Salif dla Alessi, czy transparentne krzesło Louis Ghost. Jest twórcą niezwykle wszechstronnym. Projektuje meble, przedmioty gospodarstwa domowego, lampy, motory, jachty i ma także znaczące osiągnięcia w architekturze, a nawet sięga w kosmiczną przestrzeń, pracując nad międzyplanetarną stacją. Jego wieloaspektowa działalność łączy wiele przeciwieństw: historię z przyszłością, rzemiosło z zaawansowaną technologią, humor i lekkość z poszukiwaniem trwałych wartości, minimalizm z luksusem, projekty w masowej skali o stosunkowo niskich kosztach i dla miliarderów. Cechą stałą jego hybrydowej twórczości jest dążenie do poprawy jakości życia.

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