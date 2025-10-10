Aktualizacja: 10.10.2025 04:54 Publikacja: 10.10.2025 04:30
Dlaczego Wołodymyr Ż. został aresztowany dopiero teraz?
Foto: REUTERS/Kacper Pempel
W kancelarii mec. Tymoteusza Paprockiego, obrońcy Wołodymyra Ż. (w polskich bazach funkcjonuje w zanglizowanej wersji jako „Volodymyr Zh.”), stoi kilka kartonów z podpisami osób poręczających za Ukraińca – wydruk 1351 maili z poparciem i 650 podpisów pod petycją w internecie. Mimo to warszawski Sąd Okręgowy aresztował Ż. na 40 dni, odrzucając kilkusettysięczne poręczenie majątkowe (adwokat nie ujawnia konkretnej sumy) i zakaz wyjazdu z Polski zaproponowany przez obrońców. Ukrainiec będzie czekał na proces ekstradycyjny do Niemiec w areszcie.
Dlaczego? Poza wysoką karą, jaka grozi mu w Niemczech (15 lat za „sabotaż konstytucyjny”), powodem były dwa ukraińskie paszporty, jakie posiada Wołodymyr Ż. (oba legalne, na jego dane osobowe). Drugi paszport znaleziono w domu w Pruszkowie.
– Jeden to paszport, który pozwala obywatelowi Ukrainy wyjeżdżać za granicę, drugi to paszport „wewnętrzny”, będący odpowiednikiem polskiego dowodu osobistego. Mój klient nie chciał niczego ukryć – przekonuje „Rzeczpospolitą” mec. Paprocki.
Rzecz w tym, że ukraiński paszport wewnętrzny pozwala obywatelowi tego państwa wjechać do swojego kraju. A więc teoretycznie Wołodymyr Ż. mógłby posługując się nim opuścić Polskę. – Paszport wewnętrzny to taki dokument z czasów sowieckich. Służy do identyfikacji w kraju, ale rzeczywiście można na nim wjechać na Ukrainę bez prawdziwego paszportu – mówi nam jeden z działaczy środowiska Ukraińców w Polsce, prosząc o anonimowość.
Jednak dowody, jakie zgromadziła przeciwko Wołodymyrowi Ż. niemiecka prokuratura, nie są przekonujące – twierdzą nasze źródła w organach ścigania.
On sam zaprzecza, by brał udział w sabotażu, który rozpoczął się na jachcie „Andromeda” na początku września 2022 r. Ten rejs niemiecka prokuratura łączy z wybuchami na Nord Streamie na Bałtyku. Według jej ustaleń Wołodymyr Ż. wraz z sześcioma innymi Ukraińcami mieli podłożyć ładunki wybuchowe pod dwie z trzech nitek gazociągu Nord Stream (w tym pod obie nitki Nord Stream 2, które nigdy jeszcze nie były używane), a po trzech dniach od wyjazdu – zdalnie je zdetonować. Wszyscy podejrzani to ukraińscy nurkowie, niektórzy związani z wojskiem – twierdzą Niemcy.
Uszkodzenie gazociągów Nord Stream
Foto: PAP
Mec. Paprocki pytany o ukraińską przeszłość klienta zapewnia nas, że zanim przyjechał on do Polski „nie był wojskowym”. – Z tego, co wiem, nurkuje hobbystycznie.
Czy ma alibi na ten dzień? – Nie mogę ujawnić tej informacji – ucina pytania obrońca. Wiadomo tylko, że Ż. miał być w tych dniach w sprawach zawodowych na Ukrainie.
Wołodymyr Ż. zostaje zatrzymany w poniedziałek, 30 września, w domu w Pruszkowie, gdzie mieszka z rodziną od trzech i pół roku. To drugie podejście – pierwsze, po wystawieniu przez Niemcy Europejskiego Nakazu Aresztowania miało miejsce już na początku lipca 2024 r.
Jak pisała „Rzeczpospolita”, kiedy polska policja przyszła, by go aresztować, nie zastała go już w domu w Pruszkowie. 6 lipca został wywieziony na Ukrainę przez przejście graniczne w Korczowej. Niemieccy śledczy na podstawie odpowiedzi z polskiej Komendy Głównej Straży Granicznej podają, że było to „BMW z tablicami rejestracyjnymi ambasady Ukrainy w Warszawie”.
Jest też drugi powód niezatrzymania podejrzanego. Niemcy, we wniosku ENA popełnili błąd, dokonując rosyjskiej transkrypcji ukraińskiego imienia Wołodymyra Ż. – podali imię „Vladimir” i inną pisownię nazwiska. Co więcej, okazuje się, że do systemu europejskiej bazy SIS (są w niej poszukiwani ENA i listami gończymi) Ukraińca wpisano dopiero 24 lipca 2024 r.
Dlaczego zatrzymano go dopiero teraz, a przez rok policja i prokuratura wykazywały zerowe zainteresowanie jego poszukiwaniami? Komenda Główna Policji odmówiła nam odpowiedzi na te pytania. A prokuratura twierdzi, że takich informacji nie posiada.
Kulisy niemieckiego śledztwa systematycznie od 2024 r. ujawniają zachodnie media. To z nich się dowiadujemy, jaką rolę, zdaniem tamtejszych służb, miał odegrać Wołodymyr Ż. Okazuje się, że o planowanym ukraińskim ataku holenderskie służby wywiadowcze alarmowały na miesiąc przed uszkodzeniem gazociągu. W tekście „Der Spiegel” i ZDF sprzed roku czytamy, że tak wytypowano „Andromedę”. Na jej pokładzie znaleziono ślady materiałów wybuchowych – HMX – takich samych jak w miejscu ataku, na dnie Bałtyku.
Jacht został wynajęty najprawdopodobniej przez spółkę ukraińskich służb specjalnych Feeria Lwowa w Warszawie – z wykorzystaniem fałszywego rumuńskiego paszportu na nazwisko Stefan Marcu.
Wołodymyra Ż., jako jednego z nurków, miał rozpoznać na okazanych zdjęciach jego rodak wynajęty do przewozu nurka i sprzętu. Niemieckie media (także na podstawie informacji z portali społecznościowych, dziś już niedostępnych) twierdzą, że ma być instruktorem w kijowskiej szkole nurkowania i byłym żołnierzem ukraińskich sił zbrojnych.
To odkrycie – według niemieckich mediów – doprowadziło śledczych do jego przyjaciela, który również miał wziąć udział w wyprawie na Bałtyk. „Od lat obaj podróżują do grot, jaskiń i oceanów na całym świecie. Mężczyzna jest profesjonalnym nurkiem, przeszkolonym w zakresie obsługi sprzętu i gazów, które umożliwiają nurkowanie na głębokości do 300 metrów” – piszą ZDF i „Der Spiegel”.
We wrześniu 2024 r. do domu Ukraińca w Pruszkowie weszli funkcjonariusze ABW, a z nimi niemieccy policjanci oraz oficer łącznikowy. Pod nieobecność gospodarza (był w „służbowej podróży”) przeszukano cały dom. Zabrano wtedy m.in. nośniki teleinformatyczne oraz kombinezon nurka z osprzętem. Adwokat złożył zażalenie, ale sąd rozpoznał je dopiero 25 lipca tego roku – skafander nurka miał zostać oddany stronie niemieckiej. Do dziś go nie zwrócono.
Kiedy niemiecka wersja jest przedstawiana jako niemal pewna, a jej podstawami są ślady DNA nurków i materiału wybuchowego na jachcie oraz relacja przewoźnika, który miał rozpoznać Wołodymyra Ż. – w polskim śledztwie nic nie jest tak oczywiste. Nawet dziś.
– Nie ma materiału dowodowego, który pozwoliłby w tej sprawie komukolwiek postawić zarzuty, w tym zatrzymanemu w ramach ENA obywatelowi Ukrainy – mówi „Rzeczpospolitej” prok. Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej.
Wołodymyr Ż. już po aresztowaniu został przesłuchany w śledztwie dotyczącym wysadzenia gazociągu Nord Stream, prowadzonym przez Pomorski Wydział Prokuratury Krajowej. – Został on przesłuchany w charakterze świadka, złożył zeznania, ich treści nie mogę ujawniać – zaznacza prok. Nowak.
Czy Ukrainiec podał alibi na czas, kiedy – według niemieckich śledczych – ekipa nurków zeszła pod wodę i założyła ładunki wybuchowe, po ok. 30 kg każdy? Według naszych informacji Ż. miał przedstawić na tyle przekonujące wyjaśnienia w tym zakresie, że zachował status świadka.
Jak pisaliśmy, śledztwo pomorskiej prokuratury nie potwierdza sensacyjnej wersji strony niemieckiej, że za wybuchem stała ukraińska załoga jachtu „Andromeda”. Polscy śledczy i ABW ustalili, że w feralnym czasie w rejonie wybuchu pływało dużo jednostek rosyjskich – co najmniej 10. I to przystosowanych do schodzenia pod wodę, a niektóre wyłączały tzw. transponder, czyli urządzenie, które nadaje sygnał i namierza je na wodzie. Cztery dni przed eksplozją pływał tu m.in. rosyjski okręt SS-750 z miniaturową łodzią podwodną.
Wołodymyr Ż. twierdzi, że jest budowlańcem, a z Kijowa uciekł przed wojną. Miał tu przyjechać z żoną i trójką dzieci trzy i pół roku temu, kilka dni przed agresją Rosji na Ukrainę. Rodzina Ż. nie ma statusu uchodźców wojennych, który gwarantuje legalny pobyt w Polsce i szereg przywilejów (ubezpieczenie zdrowotne, edukację, pracę bez pozwolenia). Przebywają nad Wisłą na podstawie zwykłego trzyletniego pobytu czasowego.
We wrześniu 2023 r. w Pruszkowie, gdzie Wołodymyr Ż. mieszka, założył jednoosobową działalność gospodarczą i został wspólnikiem w nowo powstałej spółce, która zajmuje się wentylacją i klimatyzacją. Z rejestrów KRS wynika, że ma ona trzech wspólników – pozostali to obywatel Bułgarii i drugi Ukrainiec z polskim obywatelstwem. Żona Ż. jest z wykształcenia programistką, pracuje w międzynarodowej spółce IT.
Mec. Paprocki podkreśla, że jego klient od lat mieszka legalnie w Polsce, pracuje, płaci podatki i z żoną wychowuje dzieci, „nigdy się też nie ukrywał, nie próbował unikać odpowiedzialności”.
W sprawie jest mnóstwo pytań. Jak to, dlaczego po przeszukaniu domu i pierwszej nieudanej próbie zatrzymania Wołodymyra Ż. policja przez rok nim się nie interesowała? I dlaczego on sam, wiedząc, że jest wystawiony za nim ENA w jednej z najgłośniejszych spraw w Europie, wrócił do domu w Pruszkowie? Dlaczego trzymał tam kombinezon do nurkowania? Takie zachowanie wydaje się irracjonalne.
Jego adwokat tłumaczy: – Kiedy rok temu w domu mojego klienta przeprowadzono czynności, panu Wołodymyrowi nie pozostawiono żadnego wezwania, nie został zobligowany do kontaktu z prokuraturą czy policją. Nikt nie przejawiał zainteresowania spotkaniem z nim, nawet prokurator realizujący wtedy ENA – przekonuje mec. Tymoteusz Paprocki. Miał wtedy usłyszeć, że „kwestia ENA jest zamknięta, a w kwestii END (Europejskiego Nakazu Dochodzeniowego – red.) rzeczy zostały wydane, jest zażalenie do sądu”. – Usłyszałem od prokuratora, że z jego perspektywy to wszystko – twierdzi mec. Paprocki.
Stąd publiczne zapewnienia, że Wołodymyr Ż. nigdzie nie uciekł, nie wrócił też na Ukrainę. A po wspomnianym nalocie na jego dom miał on bez trudu przekraczać granicę, wyjeżdżając z rodziną na wakacje. Tak przynajmniej twierdzi jego obrońca.
Zastosowanie aresztu nie przesądza o losach Ukraińca – o tym, czy zostanie wydany Niemcom, czy nie. Jego sprawa trafi w najlepsze ręce – merytoryczne postępowanie w tym zakresie poprowadzi doświadczony sędzia, Dariusz Łubowski.
Łubowski tłumaczył na język niemiecki np. kodeks cywilny. „Jest wieloletnim współpracownikiem Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego Ministerstwa Sprawiedliwości i ekspertem w zakresie tłumaczeń prawniczych z języka niemieckiego i polskiego dla Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu” – czytamy o nim w notce wydawnictwa C.H. Beck.
– Sprawy dotyczące m.in. ENA są w referacie sędziego Łubowskiego. To jego specjalizacja. Jeśli nic nadzwyczajnego się nie wydarzy, sędzia Łubowski będzie w tej sprawie orzekać – potwierdza nam sędzia Anna Ptaszek, rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie.
Dariusz Łubowski kieruje obecnie w Sądzie Okręgowym w Warszawie Sekcją Postępowania Międzynarodowego do spraw z zakresu prawa karnego ze stosunków międzynarodowych. Nie boi się kontrowersyjnych decyzji. Pięć lat temu, co odbiło się szerokim echem, odmówił wydania do Holandii w ramach ENA małżeństwa Hertogów, które uciekło do Polski z autystycznym synem, kiedy po donosie sąsiadów, że chłopiec płacze, odebrali go tamtejsi urzędnicy. Sędzia Łubowski wydał też ENA dotyczący byłego wiceministra Marcina Romanowskiego.
Wołodymyr Ż. konsekwentnie zaprzecza, by miał cokolwiek wspólnego z sabotażem gazociągu Nord Stream. Tymczasem płk Roman Czerwiński, były dowódca jednostki Sił Operacji Specjalnych armii ukraińskiej i ukraińskiego wywiadu wojskowego, którego amerykańskie media nazywały koordynatorem całej operacji na Bałtyku, w rozmowie z ukraińską redakcją Radia Swoboda potwierdził, że zna osobiście zarówno Serhija K. (drugi nurek czekający we Włoszech na ekstradycję – red.), jak i Wołodymyra Ż. Jak pisała „Rzeczpospolita”, Czerwiński wyraził też wielce znamienną opinię, że „niemieckie organy ścigania przekraczają swoje uprawnienia i nie zwracają uwagi na obiektywne okoliczności”.
– Gazociąg ten był jednym z głównych źródeł finansowania wojny w Ukrainie. Jeżeli to zrobili Ukraińcy, to dla Ukrainy był legalnym celem. I jeżeli to zrobili wojskowi, bo dzisiaj stawiają zarzuty Serhijowi i Wołodymyrowi, to zwyczajne sądy nie mają takich uprawnień. Sądy niemieckie też nie są w stanie obiektywnie ocenić tego wydarzenia – stwierdził Czerwiński.
Twierdzenie, że wysadzony Nord Stream należał do Gazpromu i dlatego Ukraińcy mieli prawo go zniszczyć, nie podoba się polskim śledczym. – To najgorsza z możliwych linii obrony – ocenia doświadczony prokurator. Polski sąd, który będzie decydował o ekstradycji, nie będzie rozważał, czy Ukraińcy mieli prawo zniszczyć rosyjski gazociąg w Europie, ale to, czy są spełnione formalne warunki do wydania podejrzanego i czy są dowody winy Wołodymyra Ż.
