Jego adwokat tłumaczy: – Kiedy rok temu w domu mojego klienta przeprowadzono czynności, panu Wołodymyrowi nie pozostawiono żadnego wezwania, nie został zobligowany do kontaktu z prokuraturą czy policją. Nikt nie przejawiał zainteresowania spotkaniem z nim, nawet prokurator realizujący wtedy ENA – przekonuje mec. Tymoteusz Paprocki. Miał wtedy usłyszeć, że „kwestia ENA jest zamknięta, a w kwestii END (Europejskiego Nakazu Dochodzeniowego – red.) rzeczy zostały wydane, jest zażalenie do sądu”. – Usłyszałem od prokuratora, że z jego perspektywy to wszystko – twierdzi mec. Paprocki.

Stąd publiczne zapewnienia, że Wołodymyr Ż. nigdzie nie uciekł, nie wrócił też na Ukrainę. A po wspomnianym nalocie na jego dom miał on bez trudu przekraczać granicę, wyjeżdżając z rodziną na wakacje. Tak przynajmniej twierdzi jego obrońca.

Zastosowanie aresztu nie przesądza o losach Ukraińca – o tym, czy zostanie wydany Niemcom, czy nie. Jego sprawa trafi w najlepsze ręce – merytoryczne postępowanie w tym zakresie poprowadzi doświadczony sędzia, Dariusz Łubowski.

Łubowski tłumaczył na język niemiecki np. kodeks cywilny. „Jest wieloletnim współpracownikiem Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego Ministerstwa Sprawiedliwości i ekspertem w zakresie tłumaczeń prawniczych z języka niemieckiego i polskiego dla Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu” – czytamy o nim w notce wydawnictwa C.H. Beck.

– Sprawy dotyczące m.in. ENA są w referacie sędziego Łubowskiego. To jego specjalizacja. Jeśli nic nadzwyczajnego się nie wydarzy, sędzia Łubowski będzie w tej sprawie orzekać – potwierdza nam sędzia Anna Ptaszek, rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie.

Dariusz Łubowski kieruje obecnie w Sądzie Okręgowym w Warszawie Sekcją Postępowania Międzynarodowego do spraw z zakresu prawa karnego ze stosunków międzynarodowych. Nie boi się kontrowersyjnych decyzji. Pięć lat temu, co odbiło się szerokim echem, odmówił wydania do Holandii w ramach ENA małżeństwa Hertogów, które uciekło do Polski z autystycznym synem, kiedy po donosie sąsiadów, że chłopiec płacze, odebrali go tamtejsi urzędnicy. Sędzia Łubowski wydał też ENA dotyczący byłego wiceministra Marcina Romanowskiego.

Wołodymyr Ż. konsekwentnie zaprzecza, by miał cokolwiek wspólnego z sabotażem gazociągu Nord Stream. Tymczasem płk Roman Czerwiński, były dowódca jednostki Sił Operacji Specjalnych armii ukraińskiej i ukraińskiego wywiadu wojskowego, którego amerykańskie media nazywały koordynatorem całej operacji na Bałtyku, w rozmowie z ukraińską redakcją Radia Swoboda potwierdził, że zna osobiście zarówno Serhija K. (drugi nurek czekający we Włoszech na ekstradycję – red.), jak i Wołodymyra Ż. Jak pisała „Rzeczpospolita”, Czerwiński wyraził też wielce znamienną opinię, że „niemieckie organy ścigania przekraczają swoje uprawnienia i nie zwracają uwagi na obiektywne okoliczności”.

– Gazociąg ten był jednym z głównych źródeł finansowania wojny w Ukrainie. Jeżeli to zrobili Ukraińcy, to dla Ukrainy był legalnym celem. I jeżeli to zrobili wojskowi, bo dzisiaj stawiają zarzuty Serhijowi i Wołodymyrowi, to zwyczajne sądy nie mają takich uprawnień. Sądy niemieckie też nie są w stanie obiektywnie ocenić tego wydarzenia – stwierdził Czerwiński.

Twierdzenie, że wysadzony Nord Stream należał do Gazpromu i dlatego Ukraińcy mieli prawo go zniszczyć, nie podoba się polskim śledczym. – To najgorsza z możliwych linii obrony – ocenia doświadczony prokurator. Polski sąd, który będzie decydował o ekstradycji, nie będzie rozważał, czy Ukraińcy mieli prawo zniszczyć rosyjski gazociąg w Europie, ale to, czy są spełnione formalne warunki do wydania podejrzanego i czy są dowody winy Wołodymyra Ż.