W trakcie konferencji prasowej po zakończeniu dwudniowego szczytu w Brukseli prezydent Francji Emmanuel Macron odniósł się do porozumienia zawartego przez administrację Donalda Trumpa z Rosją, dotyczącego dostaw rosyjskiego diesla. Francuski prezydent ocenił, że decyzja Waszyngtonu nie przyniesie oczekiwanych korzyści, a może dodatkowo pogłębić podziały między sojusznikami.
– Ta decyzja nie jest dobra dla nikogo. Wysyła negatywny sygnał. Jest elementem podziału i niepewności – podkreślił Macron.
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Prezydent Francji zwrócił uwagę, że rosyjski olej napędowy trafiał już wcześniej na światowe rynki za pośrednictwem państw, które nie przyłączyły się do sankcji. W jego ocenie nowe porozumienie nie rozwiąże problemu wysokich cen paliw, a może jedynie zwiększyć napięcia w relacjach między Stanami Zjednoczonymi a Europą.
Francuski przywódca wypowiedział się również na temat obecnej sytuacji w Ukrainie oraz rozmów z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Zaznaczył, że stanowisko UE w sprawie pomocy dla Kijowa pozostaje niezmienne.
– Nie wejdziemy na drogę kapitulacji, bo kapitulacja oznacza słabość, a słabość to niebezpieczeństwo – zadeklarował Macron.
Jak stwierdził, wspieranie Ukrainy w obronie przed rosyjską agresją jest bezpośrednio związane z bezpieczeństwem europejskich obywateli, dlatego Europa powinna kontynuować pomoc wojskową i wzmacniać zdolności obronne Ukrainy.
Macron zapowiedział przyspieszenie dostaw uzbrojenia, w tym systemów obrony przeciwrakietowej oraz dronów. Wskazał również na potrzebę pogłębienia współpracy przemysłów zbrojeniowych i zwiększenia wspólnych możliwości produkcji sprzętu wojskowego.
O finansowych potrzebach Ukrainy mówiła po szczycie w Brukseli również przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Jak poinformowała, środki niezbędne do sfinansowania ukraińskich potrzeb w 2026 r. zostały zabezpieczone. W kolejnym roku pojawi się jednak luka finansowa szacowana na 70 mld euro.
Szefowa KE wyjaśniła, że unijna pożyczka w wysokości 90 mld euro ma pokryć około dwóch trzecich niezbędnego wsparcia budżetowego i obronnego dla Ukrainy.
– W tym roku uruchamiamy łącznie 45 mld euro, a kolejne 45 mld zaplanowano na przyszły rok. Luka finansowa na rok 2026 jest więc już zabezpieczona. Pojawia się natomiast deficyt na rok 2027, który wynosi 70 mld euro – zaznaczyła.
Pozostała część potrzebnego finansowania ma pochodzić od partnerów UE. Przewodnicząca KE wskazała, że w chwili przygotowywania pakietu pomocowego o wartości 90 mld euro nie można było dokładnie przewidzieć przebiegu wojny i sytuacji finansowej Ukrainy w 2027 r. – Dziś jednak jasne jest, że istnieje luka w wysokości 70 mld euro, którą należy wypełnić – podkreśliła.
Komisja Europejska ma przygotować propozycję dotyczącą sposobu pokrycia brakujących środków na przyszły rok.
Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa poinformował, że przywódcy państw członkowskich szybko uzgodnili, iż Wspólnota powinna zająć się dodatkowymi potrzebami finansowymi Ukrainy w perspektywie 2027 r.
– Zwróciliśmy się do KE o przedstawienie konkretnej propozycji, która zostanie poddana dyskusji i zatwierdzeniu – powiedział gospodarz szczytu.
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