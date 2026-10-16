Kończy się drugi dzień szczytu europejskiego, na którym głównymi tematami były – rewizja ETS, przepychanki między Komisją Europejską a krajami członkowskimi o wpływy z handlu emisjami. Komisja dostanie prawdopodobnie zielone światło, by stworzyć skuteczniejsze narzędzia prawne do walki ze sterowanymi falami migracji.

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Od lutego zrobiliśmy wielki progres, dzięki wysiłkom Komisji, Parlamentu i irlandzkiej prezydencji, w zakresie usuwania barier na wspólnym rynku, przekierowania europejskiego prywatnego kapitału i oszczędności do europejskich firm. W zakresie spółki EU Inc, 28 reżimu dla firm, mamy konkretne cele i terminy, teraz musimy przyspieszyć nasze prace – mówił Antonio Costa, przewodniczący Rady Europejskiej.

ETS i ceny energii: czego chce Europa

Jednym z kluczowych składników konkurencyjności są ceny energii. Aktualne skoki cen są presją na gospodarstwa domowe i biznes. Te skoki cen są wywoływane przez wydarzenia poza naszymi granicami, ale my też płacimy cenę naszej zależności od surowców energetycznych i braku wspólnego rynku energetycznego. Dlatego w takiej sytuacji nie może być prowadzony „business as usual” – mówił Costa. Tematem pierwszego dnia szczytu była właśnie energetyka.

W konkluzjach ze wczorajszego spotkania szczytu zapisano, że Rada Europejska chce, by Komisja przedstawiła dalsze środki dla przeciwdziałania gwałtownemu wzrostowi cen energii w krótkim okresie, przy uwzględnieniu specyficznej sytuacji państw członkowskich, w tym różnic w cenach energii elektrycznej.

Rada wzywa Komisję do zaktualizowania oceny wszelkich skutków systemu ETS, ze szczególnym uwzględnieniem jego konstrukcji oraz mechanizmów zabezpieczających – zapisano w konkluzjach, które widziała redakcja. Było dość mało przecieków z obrad, bo przywódcy – obradowali bez telefonów.

„Była wyjątkowa jedność między przywódcami UE”. Ursula von der Leyen o Chinach

Rada dyskutowała też o handlu, opartym na sieci umów o wolnym handlu, który jest pod coraz większą presją Chin. Dlatego wczoraj tematem dyskusji była nowa strategia i stworzenie narzędzi obrony handlu (w domyśle – przed Chinami, choć nazwa tego kraju nie padła). – Mogę jedynie potwierdzić, że była wyjątkowa jedność między przywódcami UE. Wszyscy się zgodziliśmy, że Chiny są ważnym partnerem handlowym UE, i chcemy, by to partnerstwo było uczciwe i korzystne dla obu stron – mówiła Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej.

– Musimy zakończyć negocjacje (o budżecie – red.) do końca roku. Nasza dyskusja wczorajsza pomogła zrobić postęp. By osiągnąć porozumienie, musimy utrzymać krajowe kontrybucje na rozsądnym poziomie, ale zachowując nasze ambicje – mówił Costa. Jednak by to osiągnąć, trzeba przyspieszyć prace nad zasobami budżetu.

W kwestii debaty nad budżetem nie było przełomowych decyzji, bo dyskusje o WRF będą jeszcze prowadzone na szczytach w listopadzie i grudniu. – W budżecie każdy powtórzył swoje pozycje, Polska się sprzeciwia cięciom w budżecie – mówi nam polski dyplomata z Brukseli. Rozmówcy związani z prezydencją Irlandii potwierdzają, że Irlandia miała identyczne stanowisko.

Mamy też pierwsze nieformalne opinie o szczycie. – Wczoraj był dobry dzień, dla nas kluczowe były ceny energii, uzyskaliśmy coś, czego się nawet nie spodziewaliśmy, że uzyskamy – uzyskaliśmy konkluzje o ETS i ETS2, które odzwierciedlają też opinie krytyków ETS, ma być wzięty wreszcie pod uwagę także wpływ ETS na przemysł. Jest wezwanie do używania mechanizmu rezerwy stabilizacji rynku, wypuszczania darmowych pozwoleń, by móc reagować w przypadku skoku cen – mówi „Rz” unijny dyplomata.

Kością sporu w sprawie ETS jest to, dokąd trafią dochody z handlu emisjami. I tutaj, nasi rozmówcy, poinformowani o przebiegu rozmów przywódców Unii, potwierdzają, choć KE chciała, by dochody z ETS stanowiły część zasobów własnych w nowych wieloletnich ramach finansowych, to dla Polski to jest czerwona linia i takie stanowisko zaprezentowaliśmy na szczycie.

Migracja i zwalczanie jej tzw. uprzemysłowienia, czyli zewnętrzne inspirowanie i wspieranie ogromnych ruchów migrantów, by szturmowali granice UE, były ostatnim tematem szczytu. Chodzi zarówno o doświadczenia Polski na granicy z Białorusią, jak i niedawne wydarzenia w Ceucie. – Polska chce mówić Europie „a nie mówiłam” – słyszymy od dyplomatów. Warszawie zależało, by na szczycie poruszyć możliwość sankcjonowania „elastycznych metod”.

Od osób pracujących przy organizacji szczytu redakcja słyszała, że rośnie świadomość wśród instytucji i przywódców unijnych, że w sytuacjach nadzwyczajnych, gdy ludzie szarżują granicę przemocą, potrzebne są skuteczne, nadzwyczajne środki – mówi nasz rozmówca.

Komisja ma zaproponować „security immigration emergency framework”, czyli odpowiedź na wydarzenia w Ceucie w lipcu 2026, gdzie na teren hiszpańskiej eksklawy na terytorium Maroka w ciągu jednego dnia dostało się nawet 60 tys. osób. Jednak mimo tych wydarzeń, jesteśmy dziś daleko od kryzysu migracyjnego z 2023 r., gdy przez Bałkany trafiło do Europy nawet 100 tys. ludzi, a trasą przez Morze Śródziemne, ponad 200 tys.

Liczby pokazują, że kompleksowe podejście UE działa: nieregularne przekraczanie granic do UE jest na najniższym poziomie od 2021 r. – napisał na X Antonio Costa, przewodniczący Rady Europejskiej, dodając, że UE musi pozostać czujna i zintensyfikować walkę z przemytem migrantów oraz ze wszystkimi formami instrumentalizacji migrantów.

Ukraina pozostaje priorytetem Europy i dobrze było mieć przy stole prezydenta Zełenskiego – mówił Costa. Wskazał, że Rosja zmierza do eskalacji, dlatego Europa będzie zwiększać presję na agresora, finansować Ukrainę. To wymaga jednak też reform po stronie Ukrainy. Rada poprosiła Komisję, by opracowała propozycje o dodatkowe finansowanie dla Ukrainy na 2027 r.