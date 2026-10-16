Od czwartku w Brukseli trwa szczyt UE. Jest poświęcony przede wszystkim przyszłemu budżetowi Wspólnoty na lata 2028–2034 r. i migracji. W drugim dniu omawiane są możliwości dalszego wsparcia Ukrainy. W piątek w szczycie uczestniczy prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

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Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosiła oświadczenie wspólnie z przewodniczącym Rady Europejskiej Antonio Costą oraz prezydentem Zełenskim

Zełenski: musimy przygotować się na zimę

- Nie widzimy ze strony rosyjskiej sygnałów, że jest gotowa zakończyć tę wojnę, dlatego musimy przygotować się na zimę – powiedział Wołodymyr Zełenski. – Naszym priorytetem jest zapotrzebowanie na energię. To punkt numer jeden. Oczywiście chcemy zakończyć tę wojnę jak najszybciej. Nie widzimy teraz sygnałów ze strony rosyjskiej, że jest na to gotowa, żeby zakończyć tę wojnę. Dlatego musimy przygotować się na zimę. Nie chodzi tylko o energię. Chodzi również o obronę przeciwlotniczą i finansowanie. Jestem wdzięczny UE za to, że nas wspiera – podkreślił Zełenski.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zadeklarowała wsparcie Ukrainy w czasie nadchodzącej zimy. - Jesteśmy po waszej stronie. Będziemy was wspierać, tak jak robiliśmy to podczas poprzednich zim – zwróciła się do Zełenskiego.

Szefowa KE: będzie 22. pakiet sankcji dla Rosji

Jak dodała, Unia Europejska poparła ogłoszony przez prezydenta USA Donalda Trumpa „rozejm energetyczny”. - Ale widzimy, że Rosja go nie przestrzegała ani przez minutę. Zamiast tego eskalowała działania, dlatego musimy zwiększyć na nią presję - podkreśliła von der Leyen.

- Obecnie pracujemy nad 22. pakietem sankcji i jedno jest całkowicie jasne: nie zniesiemy żadnych sankcji, dopóki Rosja nie zakończy wojny – oświadczyła.

Antonio Costa oznajmił, że obecnie nie ma mowy ani o ograniczeniu wsparcia dla Ukrainy, ani o łagodzeniu sankcji wobec Rosji. – Teraz jest czas na zwiększenie naszego wsparcia i presji. To niezbędne, aby skłonić Rosję do zaakceptowania rzeczywistego zawieszenia broni, przystąpienia do negocjacji i zakończenia wojny – ocenił.

Zapewnił również Zełenskiego, że Ukraina może liczyć na UE nie tylko podczas wojny, ale także w staraniach o członkostwo we Wspólnocie. Unijni przywódcy przypomnieli, że w negocjacjach akcesyjnych z Ukrainą otwarto dwa kolejne klastry tematyczne i podkreślili, że celem jest otwarcie dwóch ostatnich do końca tego roku.