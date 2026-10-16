Według Grynkewicha wynika to z „konwencjonalnego odstraszania Sojuszu, a Putin nie chce bezpośredniego konfliktu”. „To odstraszanie musimy utrzymać, musimy modernizować nasze armie, dużo ćwiczyć, udowadniać nasze zdolności. Tylko tak możemy pokazać Rosji, że jesteśmy zdeterminowani” – podkreślił.

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Miażdżąca przewaga NATO? „Nasze zdolności wojskowe daleko przewyższają możliwości Moskwy”

W ocenie amerykańskiego generała w razie prawdziwej wojny, kiedy do działania stanie cały Sojusz, NATO jest pod względem konwencjonalnym silniejsze od Rosji.

„Moskwa nie dysponuje nowoczesnymi myśliwcami F-35 ani taką liczbą nowoczesnych niszczycieli i okrętów podwodnych, jaką mają państwa Sojuszu. Nasze zdolności wojskowe, które wykorzystalibyśmy w wielkim konflikcie, daleko przewyższają możliwości Moskwy” – powiedział.

Odnosząc się do przedstawionej „Teorii zwycięstwa”, generał zwrócił uwagę, że jest to również sygnał dla Rosji, iż NATO jest zdolne do działania.

Pięta achillesowa Sojuszu. NATO musi działać szybko

Jednocześnie Grynkewich przyznał, że w kwestii wykorzystania dronów Sojusz musi stać się lepszy i to szybko. Jak zaznaczył, NATO potrzebuje masowych dostaw bojowych dronów jednorazowego użytku oraz tańszych pocisków manewrujących.

„Jednak, w przeciwieństwie do przeszłości, nie opieramy już naszych planów obronnych w ramach Sojuszu na docelowych liczbach dla poszczególnych systemów uzbrojenia, takich jak czołgi czy samoloty” – powiedział. Dodał, że decydujący jest efekt wojskowy.

Według generała priorytetem jest obecnie obrona przed dronami.

„(To) jest nie tylko wniosek wyciągnięty z wojny na Ukrainie. Również konflikt z Iranem ujawnił pewne niedociągnięcia. Dlatego wyciągnęliśmy wnioski. Wiemy, jak powinna wyglądać sieć czujników i systemów służących do przechwytywania dronów. Na tej podstawie powstał plan i lista zakupów” – powiedział.

Rosyjski sabotaż w Europie. „Przekroczenie granicy”

Odnosząc się do próby ataku na lotnisko w Lipsku, o którą Niemcy oskarżyły Rosję, Grynkewich ocenił, że sama próba jest przekroczeniem granicy.

„Gdyby atak się powiódł, w powietrze wyleciałoby kilka w pełni zatankowanych samolotów typu Antonow i prawdopodobnie byłyby ofiary śmiertelne” – ocenił. Jego zdaniem powinno się częściej rozmawiać o ryzyku, jakie podejmuje nasz przeciwnik, aby nam zaszkodzić.

Generał pochwalił też postawę Niemiec. „Rząd federalny stał się naprawdę motorem NATO, to bardzo imponujące” – stwierdził.

Odwet Sojuszu. Jak NATO odpowie na ewentualną agresję?

Podczas konferencji Warsaw Security Forum gen. Grynkewich przedstawił w poniedziałek swoją „Teorię zwycięstwa”, mającą zapewnić odstraszanie Rosji oraz zagwarantować, że ewentualny atak na NATO skończy się dla agresora porażką. Powiedział, że w pierwszej fazie wojska lądowe NATO mają zdominować natarcie w punkcie styku, związać formacje przeciwnika manewrem i uniemożliwić mu zajęcie terytorium Sojuszu. Potem miałyby „stępić” atak napastnika oraz wszystko to, co wspiera jego siły, zaopatruje je i nimi dowodzi.

– W razie potrzeby rozbijemy wojska wroga i system operacyjny walki, który jest przeciwko nam skierowany – zapowiedział Grynkewich. – Formacje wroga zostaną pozbawione uzupełnień. Dowódcy wroga nie będą w stanie kontrolować swoich sił. Jednostki wroga i ich potencjał wsparcia zostaną zredukowane i zniszczone – dodał.