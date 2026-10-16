Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała podczas konferencji prasowej na zakończenie szczytu UE w Brukseli przygotowanie nowych narzędzi, które mają wzmocnić ochronę unijnego rynku. Jednym z nich będzie mechanizm umożliwiający ograniczenie dostępu do wspólnego rynku w sytuacji, gdy będzie to uzasadnione interesem Unii Europejskiej. Wskazała zwłaszcza na relacje handlowe z Chinami.

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– Wszyscy zgadzamy się, że Chiny są dla UE ważnym partnerem handlowym i chcemy, aby partnerstwo to było uczciwe, zrównoważone oraz korzystne dla obu stron. By osiągnąć te cele, konieczne jest znaczące i szybkie przywrócenie równowagi – podkreśliła.

Ursula von der Leyen wskazała, że w ubiegłym roku deficyt UE w handlu z Chinami wynosił 1 mld euro dziennie, a „w 2026 r. sytuacja ta będzie jeszcze gorsza”.

– Wszyscy jesteśmy zgodni, że tak dalej być nie może – zaznaczyła szefowa KE.

Ursula von der Leyen: Postępy w rozmowach z Chinami są już widoczne

Jak oświadczyła, UE pozostaje otwarta na dialog z Chinami, ale takie negocjacje muszą przynosić konkretne rezultaty. Wskazała, że pierwsze postępy są już widoczne.

Podczas ubiegłotygodniowej wizyty unijnego komisarza ds. handlu Maroša Šefčoviča w Pekinie uzgodniono ograniczenie eksportu chińskich samochodów hybrydowych. Udało się również poprawić warunki dostępu do chińskiego rynku dla części europejskich produktów przemysłowych oraz towarów rolno-spożywczych.

Jak poinformowała przewodnicząca KE, zwiększyła się także przewidywalność zasad kontroli eksportowych, szczególnie w odniesieniu do metali ziem rzadkich i magnesów. Mimo tych ustaleń Bruksela uważa, że dotychczasowe działania nie wystarczą do rozwiązania problemu strukturalnej nierównowagi handlowej.

UE chce ograniczyć zależność od pojedynczych dostawców

Jednym z elementów nowej strategii ma być inicjatywa „Diversify EU”. Jej celem będzie ułatwienie europejskim przedsiębiorstwom dywersyfikacji dostaw i szybszego ograniczania ryzyka wynikającego z nadmiernej zależności od jednego partnera.

– Chodzi o to, by uniknąć uzależnienia od jednego dostawcy; w grudniu przedstawimy inicjatywę „Diversify EU” („Dywersyfikacja UE”). Będzie ona neutralna wobec poszczególnych krajów i pozwoli firmom szybciej ograniczać ryzyko – zapowiedziała von der Leyen.

KE zaproponuje również mechanizm solidarnościowy. – Określi on, jakie kroki możemy podjąć w sytuacji, gdy któryś z krajów członkowskich stanie się obiektem przymusu lub działań odwetowych – wyjaśniła szefowa KE.

Jak zaznaczyła, z zadowoleniem przyjmuje francusko-niemiecką inicjatywę w sprawie wprowadzenia możliwości odcięcia dostępu do UE dla nieuczciwych partnerów.

– W oparciu o niego opracujemy nowy instrument, który umożliwi zdecydowane działanie, w tym ograniczenie dostępu do wspólnego rynku, jeśli będzie to leżało w interesie Unii, przy czym reakcja ta będzie szybka i natychmiastowa – powiedziała.