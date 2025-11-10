Aktualizacja: 10.11.2025 06:44 Publikacja: 10.11.2025 06:06
Tajpej
Tajpej, stolica Tajwanu
Foto: Adobe Stock
Zmiany klimatu dynamicznie przekształcają światową gospodarkę i zmieniają charakter globalnych zagrożeń. Tajwan staje przed koniecznością podjęcia działań wobec tego narastającego wyzwania. Latem 2025 r. południowa i wschodnia część Tajwanu ucierpiały w wyniku przejścia tajfunu i ulewnych deszczy, które spowodowały poważne powodzie w wielu miejscach. Przykład ten ukazuje, jak głęboko ekstremalne zjawiska klimatyczne wpływają na rozwój regionalny i bezpieczeństwo publiczne.
Tajwan jako odpowiedzialny członek społeczności międzynarodowej podejmuje zdecydowane działania w odpowiedzi na wyzwania związane ze zmianami klimatu, wspierając globalny cel ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. W 2025 r. Tajwan przedstawił kompleksowy i przejrzysty projekt Nationally Determined Contribution (NDC) na 2035 r., określający wyraźnie cele przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Poprzez regularne publikowanie krajowych raportów dotyczących gazów cieplarnianych oraz dwuletnich raportów przejrzystości Tajwan prezentuje swoje postępy i osiągnięcia, a także zaangażowanie w wypełnianie obowiązków w ramach globalnych działań na rzecz redukcji emisji.
Obejmując urząd w 2024 r. prezydent Lai Ching-te ogłosił National Project of Hope, w którym przedstawił wizję polityki zrównoważonego wzrostu i neutralności klimatycznej do 2050 r. Od tego czasu administracja wyznaczyła pięć głównych strategii ukierunkowanych na przyspieszenie transformacji na rzecz zerowej emisji netto. Są to: opracowanie innowacyjnej strategii zielonej transformacji; promowanie dwutorowej transformacji przemysłowej obejmującej zarówno cyfryzację, jak i ekologię; wspieranie zrównoważonego stylu życia o zerowej emisji netto; zapewnienie wiodącej roli rządu we wspieraniu transformacji; oraz przeprowadzenie sprawiedliwej transformacji, która nikogo nie pozostawi w tyle.
W czerwcu 2024 r. w Kancelarii Prezydenta powołano Narodowy Komitet ds. Zmian Klimatu, którego zadaniem jest włączenie społeczeństwa w podejmowane działania i umożliwienie dialogu na temat krajowych strategii zarządzania klimatem. W ramach tego procesu Tajwan wyznaczył nowe cele redukcji emisji: do 2030 r. redukcję od 26 do 30 proc. i do 2035 r. redukcję od 36 do 40 proc. w porównaniu z rokiem bazowym.
Jeśli chodzi o współpracę międzynarodową, Tajwan przygotowuje się do istotnych działań zgodnie z artykułem 6. Porozumienia paryskiego, wzmacniając tym samym podstawy prawno-instytucjonalne udziału w globalnych rynkach emisji dwutlenku węgla. Czyniąc postępy zarówno w zakresie krajowych instrumentów cenowych emisji dwutlenku węgla, jak i współpracy międzynarodowej, Tajwan dąży do stworzenia własnego modelu zaangażowania w rynek emisji dwutlenku węgla i wniesienia znaczącego wkładu w globalną transformację neutralności klimatycznej, jako kluczowego, zorientowanego na eksport podmiotu w regionalnych i globalnych łańcuchach dostaw.
COP30 będzie przełomowym wydarzeniem, ponieważ mija pięć lat od wejścia w życie Porozumienia paryskiego. Spotkanie to będzie punktem wyjścia dla kolejnego etapu globalnych działań na rzecz klimatu. Tajwan dołącza do działań społeczności międzynarodowej, przedstawiając projekt NDC 3.0 i przygotowując pierwszy dwuletni raport przejrzystości w odpowiedzi na globalne ramy określone w artykule 13. Porozumienia paryskiego. Takie działania podkreślają przewidywalność tajwańskiej polityki klimatycznej i zaangażowanie Tajwanu w międzynarodowy dialog.
Tajwan podejmuje również zdecydowane działania na rzecz przejścia na zerową emisję netto, kontynuując prace nad ustaleniem cen emisji dwutlenku węgla, stymulując transformację strukturalną, rozszerzając działania adaptacyjne i budując solidne ramy wsparcia polityki klimatycznej. Takie działania świadczą zarówno o determinacji, jak i zdolności do stawienia czoła wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu. Tajwan zdaje sobie sprawę, że zerowej emisji netto żadne państwo nie osiągnie w pojedynkę, potrzebne są do tego wspólne działania globalnej społeczności.
Wzywamy wszystkie kraje do wsparcia udziału Tajwanu w konferencji COP30 w Belém w Brazylii w listopadzie tego roku, aby umożliwić Tajwanowi i społeczności międzynarodowej wspólne reagowanie na kryzys klimatyczny w duchu „Global Mutirão” COP30. Współpracując, możemy dążyć do pełnego wdrożenia Porozumienia paryskiego i stworzenia świata z zerową emisją netto.
Tytuł i śródtytuły od redakcji
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Zmiany klimatu dynamicznie przekształcają światową gospodarkę i zmieniają charakter globalnych zagrożeń. Tajwan staje przed koniecznością podjęcia działań wobec tego narastającego wyzwania. Latem 2025 r. południowa i wschodnia część Tajwanu ucierpiały w wyniku przejścia tajfunu i ulewnych deszczy, które spowodowały poważne powodzie w wielu miejscach. Przykład ten ukazuje, jak głęboko ekstremalne zjawiska klimatyczne wpływają na rozwój regionalny i bezpieczeństwo publiczne.
Tajwan jako odpowiedzialny członek społeczności międzynarodowej podejmuje zdecydowane działania w odpowiedzi na wyzwania związane ze zmianami klimatu, wspierając globalny cel ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. W 2025 r. Tajwan przedstawił kompleksowy i przejrzysty projekt Nationally Determined Contribution (NDC) na 2035 r., określający wyraźnie cele przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Poprzez regularne publikowanie krajowych raportów dotyczących gazów cieplarnianych oraz dwuletnich raportów przejrzystości Tajwan prezentuje swoje postępy i osiągnięcia, a także zaangażowanie w wypełnianie obowiązków w ramach globalnych działań na rzecz redukcji emisji.
W świecie, w którym granice wpływów wyznaczają moce obliczeniowe, a algorytmy stają się narzędziem polityki i go...
Wspólna infrastruktura sztucznej inteligencji w sektorze bankowym to ambitny projekt, który w przyszłości (potencjalnie) mógłby obniżyć koszty korzystania z niej. Problemem może być brak jednego standardu takich rozwiązań czy utrata przez banki przewag konkurencyjnych.
Jak dobrze rozegrać partię brydża, najlepiej wie ten piąty, kto siedzi obok jednego z graczy i bez emocji patrzy...
Bezkosztowe regulacje nie istnieją. I jeśli ktoś wierzy, że obciążona dodatkowymi obowiązkami branża nie przerzu...
Niemrawe tworzenie programów obronnych może być zwiastunem kolejnej porażki koalicji rządzącej. I to na własne ż...
Wiele uwagi przywiązuje się obecnie do innowacji, nie tylko technologicznych, które przynoszą nowe funkcjonalności, ale i takich, których oryginalność polega na unikatowym wzornictwie. Stąd liczba zgłaszanych patentów i zastrzeganych wzorów wciąż rośnie. By ułatwić sprawy urzędowe i zapewnić lepszą organizację pracy urzędów, część spraw będzie można załatwiać on-line
Nie ma co chować głowy w piasek: jesteśmy mistrzami w odkładaniu wszystkiego na ostatnią chwilę, a nawet później.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas