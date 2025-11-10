Zmiany klimatu dynamicznie przekształcają światową gospodarkę i zmieniają charakter globalnych zagrożeń. Tajwan staje przed koniecznością podjęcia działań wobec tego narastającego wyzwania. Latem 2025 r. południowa i wschodnia część Tajwanu ucierpiały w wyniku przejścia tajfunu i ulewnych deszczy, które spowodowały poważne powodzie w wielu miejscach. Przykład ten ukazuje, jak głęboko ekstremalne zjawiska klimatyczne wpływają na rozwój regionalny i bezpieczeństwo publiczne.

Tajwan jako odpowiedzialny członek społeczności międzynarodowej podejmuje zdecydowane działania w odpowiedzi na wyzwania związane ze zmianami klimatu, wspierając globalny cel ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. W 2025 r. Tajwan przedstawił kompleksowy i przejrzysty projekt Nationally Determined Contribution (NDC) na 2035 r., określający wyraźnie cele przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Poprzez regularne publikowanie krajowych raportów dotyczących gazów cieplarnianych oraz dwuletnich raportów przejrzystości Tajwan prezentuje swoje postępy i osiągnięcia, a także zaangażowanie w wypełnianie obowiązków w ramach globalnych działań na rzecz redukcji emisji.

Tajwan zdaje sobie sprawę, że zerowej emisji netto żadne państwo nie osiągnie w pojedynkę, potrzebne są do tego wspólne działania globalnej społeczności

Nowe cele redukcji emisji

Obejmując urząd w 2024 r. prezydent Lai Ching-te ogłosił National Project of Hope, w którym przedstawił wizję polityki zrównoważonego wzrostu i neutralności klimatycznej do 2050 r. Od tego czasu administracja wyznaczyła pięć głównych strategii ukierunkowanych na przyspieszenie transformacji na rzecz zerowej emisji netto. Są to: opracowanie innowacyjnej strategii zielonej transformacji; promowanie dwutorowej transformacji przemysłowej obejmującej zarówno cyfryzację, jak i ekologię; wspieranie zrównoważonego stylu życia o zerowej emisji netto; zapewnienie wiodącej roli rządu we wspieraniu transformacji; oraz przeprowadzenie sprawiedliwej transformacji, która nikogo nie pozostawi w tyle.

W czerwcu 2024 r. w Kancelarii Prezydenta powołano Narodowy Komitet ds. Zmian Klimatu, którego zadaniem jest włączenie społeczeństwa w podejmowane działania i umożliwienie dialogu na temat krajowych strategii zarządzania klimatem. W ramach tego procesu Tajwan wyznaczył nowe cele redukcji emisji: do 2030 r. redukcję od 26 do 30 proc. i do 2035 r. redukcję od 36 do 40 proc. w porównaniu z rokiem bazowym.