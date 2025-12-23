Co wynika z doświadczeń z działalności RPP

Tak się jednak nie stało głównie dlatego, że w odróżnieniu od RPP Rada Fiskalna nie jest ciałem konstytucyjnym. Niezależnie od odmiennego statusu w strukturze władzy państwowej, przy określaniu prawnych ram działania Rady Fiskalnej można było jednak wykorzystać wieloletnie doświadczenia z funkcjonowania RPP i zadbać o szczegółowe rozwiązania instytucjonalne, aby przynajmniej częściowo zredukować ryzyko przyszłych problemów.

Najnowsza odsłona konfliktu między organami NBP oraz wewnątrz nich pokazuje, jak pozornie mało istotne punkty w wewnętrznych regulaminach mogą prowadzić do napięć o skali, jakiej nie wyobrażali sobie twórcy ustawy o NBP i dotyczących go zapisów konstytucyjnych. U podstaw tego konfliktu leży niewłaściwie interpretowana przez prezesa NBP zasada niezależności banku centralnego. Nie chce on pamiętać, że jej dopełniającymi elementami musi być transparentność działania banku i demokratyczny nad nim nadzór (independent but accountable). Mimo innego statusu prawnego, te same trzy elementy i sposób ich interpretacji będą miały kluczowe znaczenie także dla właściwego działania Rady Fiskalnej i dla jej reputacji. To pilne, niełatwe zadanie dla jej członków na pierwsze miesiące 2026 r. Z tego punktu widzenia niepotrzebnie wydłużony proces wyłaniania członków Rady może przynajmniej zostać z pożytkiem wykorzystany dla stworzenia mądrych instytucjonalnych podstaw jej efektywnego funkcjonowania.

Kto zgłaszał kandydatów do Rady Fiskalnej

Zadanie to nie będzie łatwe, bo Ustawa nie jest wolna od istotnych słabości, w tym od interpretacyjnych niejasności, które mogą stanowić zarzewie konfliktu zarówno wewnątrz niej, jak i w relacjach z otoczeniem gospodarczym i politycznym. W odniesieniu do triady „niezależność – transparentność – demokratyczny nadzór” za poważny jej mankament uznaję sposób określenia listy sześciu instytucji („stron”) uprawnionych do typowania kandydatów na członków Rady. Po pierwsze, nie jest jasne, dlaczego uprawnienie takie ma prezydent, ale nie Sejm i Senat, tak jak w przypadku wyboru członków RPP. Może to nasuwać podejrzenie, że jego przedstawiciel ma dbać nie tyle o dobro publiczne, co o budżet jego kancelarii.

Po drugie, trudno zrozumieć, dlaczego jedną z typujących instytucji jest Najwyższa Izba Kontroli. Ze swej istoty powinna ona być zewnętrznym wobec Rady Fiskalnej organem demokratycznego, a przy tym rutynowego i wnikliwego nadzoru. Wytypowana przez nią osoba znajdzie się natomiast w niekomfortowej sytuacji, gdyż może być traktowana jako quasi-kontroler („ucho”) NIK.

Po trzecie, mimo mojej własnej identyfikacji środowiskowej, mam poważny kłopot z uznaniem argumentu za tym, by jednym z typujących podmiotów była Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich czy jakakolwiek inna podobna organizacja. Zamysł byłby może słuszny, gdyby z Ustawy jasno wynikało, że przy wyborze kandydatów do Rady Fiskalnej podmioty typujące nie mogą kierować się własnym interesem grupowym, lecz wiedzą ekspercką najlepiej służącą całej gospodarce i całemu społeczeństwu. Ponieważ w Ustawie nie znalazł się taki zapis, czymś naturalnym było to, że jak wynika z protokołu z posiedzenia powołanego przez KRASP zespołu przeprowadzającego nabór, jedno z trzech zadawanych pytań brzmiało: „Jak kandydat zamierza reprezentować środowisko akademickie w Radzie Fiskalnej?”.