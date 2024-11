Podstawowe warunki, jakie muszą spełniać kandydaci, to co najmniej tytuł doktora (w ekonomii, finansach lub prawie) i dziesięć lat doświadczenia zawodowego w dziedzinach finansów publicznych czy makroekonomii lub co najmniej tytuł magistra i 15 lat doświadczenia. Dodatkowo, muszą oni spełniać wymóg niezależności, co oznacza m.in. zakaz sprawowania mandatu posła lub senatora pięć lat przed powołaniem na członka rady.

Jakie wynagrodzenia w Radzie Fiskalnej

Odpowiedzi na pytanie o prestiż zasiadania i prestiż samej Rady Fiskalnej są bardzie zróżnicowane (choć większość jest głosów na nie). Ankietowani zwracają uwagę, że w ogóle znaczenie tego nowego ciała będzie nieporównywalnie mniejsze niż Rady Polityki Pieniężnej. Z prostego powodu – RPP decyduje w Polsce o kształcie polityki pieniężnej, wyznacza poziom stóp procentowych itp., a jej decyzje mają ogromny wpływ na gospodarkę. A Rada Fiskalna ma „jedynie” opiniować politykę rządu w zakresie finansów publicznych (ma wydawać opinie, np. w sprawie projektu budżetu państwa pod kątem przestrzegania reguł fiskalnych).

Dodatkowo, jak wskazuje jeden z ekspertów, „zasiadania w RF nie można łączyć z inną pracą poza akademicką, a wynagrodzenie jest na poziomie eksperta w banku, a nie prezesa banku czy dużej firmy”. Z naszej analizy zapisów ustawy wynika, że zwykły członek rady miałby zarabiać (w warunkach dla 2024 r.) od 20,6 tys. zł do 31,5 tys. zł miesięcznie, a przewodniczący ma dostawać dodatek w wysokości 5,5 tys. zł. Dla porównania – wynagrodzenie członka RPP to co najmniej 37 tys. zł miesięcznie. – Dlatego moim zdaniem nie zgłoszą się fachowcy z biznesu, tylko akademicy i ideowi działacze – dodaje ekspert.

Jaki wpływ Rady Fiskalnej na politykę rządu

– Według mojej wiedzy żadna z istotnych uwag do projektu ustawy o RF, zgłaszanych w trakcie konsultacji przez środowisko ekonomistów zajmujących się problematyką finansów publicznych, nie została uwzględniona w procedowanej ustawie – zauważa Janusz Jankowiak, główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu. – Znacząco redukuje to efektywny wpływ tej rady na kierunki rozwoju i ewentualne korekty polityki fiskalnej.