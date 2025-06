W Polsce rynek finansowy jest zaawansowany w cyfryzacji

Pomówmy zatem nieco więcej o platformie Citi Velocity. Jak ona dokładnie działa i jakie ma zalety w porównaniu z innymi podobnymi platformami?

Citi Velocity była jedną z platform, którą pierwotnie uruchomiliśmy, myśląc o elektronizacji rynków już wiele lat temu. I było to Velocity 1.0. Dziś mamy trzecią odsłonę tej platformy. Nieustannie inwestujemy w Velocity. Dla klientów jedną z kluczowych przewag jest bezpieczeństwo i stabilność tej platformy. To szczególnie ważne w okresie zawirowań na rynku. Kiedy czas realizacji zleceń może klienta sporo kosztować, bo sytuacja na rynku tak szybko się zmienia.

W tym roku Citi Velocity odnotowało największy wzrost wolumenów. Zmienność na rynkach była ogromna. Nasi klienci wracają do zaufanego źródła. Citi Velocity to zaufane okno na światowe rynki. A jednocześnie to narzędzie z kompleksową obsługą, coś co nazywamy one stop shop. Logując się do Velocity uzyskujesz dostęp do globalnych rynków, analiz, danych i narzędzi do handlu, a także ekskluzywnych treści, jak komentarze naszych traderów. Czyni to Velocity niezwykle potężnym narzędziem, które pozwala na podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych.

To zapytam o polskich klientów. Czy też korzystają z tej platformy?

Od 20 lat nasi klienci w Polsce korzystali z różnych wersji platformy CitiFX Pulse. Ale właśnie uruchamiamy Velocity 3.0.

A co sądzi pani o poziomie cyfryzacji instrumentów finansowych w Polsce?